Des développements qui visent à exister dans le paysage, pas au-dessus

Veiller à ce que des espaces verts abondants puissent être placés dans de nouvelles communautés résidentielles est une approche relativement nouvelle de l’aménagement du territoire.

Mais dans certains environnements résidentiels des Carolines, concevoir avec la nature en protégeant de grands habitats naturels est depuis longtemps une tradition. On pourrait dire que ces communautés existent à l’intérieur de la terre plutôt que simplement au-dessus de celle-ci.

Un exemple peut être trouvé en Caroline du Sud, dans la communauté de Kiawah Island située sur une île-barrière distinctive. Depuis sa création en 1974, les concepteurs se sont efforcés de préserver un équilibre délicat entre le monde naturel et l’environnement bâti.

Plus récemment, l’établissement sur Kiawah de Front Nine Lane, à proximité du premier trou de l’Ocean Course de l’île, a permis à des trios de nouvelles maisons d’être disposées le long d’un espace vert partagé.

Ce positionnement permet des « couloirs de visualisation » optimaux de l’eau depuis chaque maison, tout en invitant également les brises marines à flotter sur chaque porche et terrasse.

« Concevoir avec la nature est plus qu’un slogan pour Kiawah », déclare Amanda L. Mole, AIA et directrice de l’architecture.

« L’emplacement d’une maison est la considération primordiale, prenant le pas sur le style. La relation entre la maison et la topographie, la canopée des arbres, les modèles de soleil et les brises guide le processus de conception de la maison. Alors que Front Nine Lane est un ajout récent à Kiawah, cette collection de maisons illustre l’objectif d’intégrer l’architecture dans le paysage, la marque du développement de l’île depuis sa création.

Parmi les plus grandes propriétés riveraines contiguës restantes de la côte est, la communauté résidentielle et récréative animée de Palmetto Bluff conserve rigoureusement la splendeur naturelle, la taille et la richesse de son milieu insulaire marin de Caroline du Sud.

Nouveau est Moreland Forest, la plus récente entreprise immobilière de Palmetto Bluff. Développé par South Street Partners, Moreland Forest est construit le long de corridors fauniques surplombant des zones préservées. Mettant l’accent sur des éléments tels que des toits à faible pente, de généreuses étendues de verre et de multiples porches, la conception de la maison Moreland Forest permet un flux continu de l’extérieur vers l’intérieur, stimulant l’engagement des résidents avec la nature.

Concevoir avec la nature à Palmetto Bluff implique un respect fervent des écosystèmes existants et de l’environnement bâti de la nature, explique Stephanie Gentemann, directrice du design de Palmetto Bluff. « La forêt de Moreland est dotée d’un large éventail d’habitats, notamment des chênes et des caryers, des hautes terres de pins feuillus et de pins mixtes, des bois plats de pins et des zones humides à feuilles persistantes », ajoute-t-elle.

«Les sites d’habitation et les retraits de construction sont aménagés pour préserver des arbres spécifiques, et les exigences de taille et de couverture maximales aident à contrôler l’échelle des projets. Les porches et les pavillons extérieurs sont des éléments architecturaux clés qui relient les gens à leur environnement naturel, permettant au propriétaire de sentir les brises rafraîchissantes, d’entendre le chant des oiseaux et de sentir l’arôme des olives à thé en pleine floraison.

Regroupement de communautés résidentielles privées de luxe situées entre Asheville, NC et Greenville, SC dans une région de montagnes et de lacs, The Cliffs est allé jusqu’à introduire des maisons qui émergent des flancs des montagnes.

La nouvelle communauté de Cliffs, Waterscape, est située sur l’eau à The Landing à Keowee Springs. Il présente les conceptions du cabinet d’architectes Lake | Flato, connu pour ses structures artisanales qui allient art et responsabilité environnementale. Les maisons de Waterscape sont configurées de manière à maximiser les couloirs de visualisation.

« Les vraies communautés ont une diversité d’éléments », explique Mark Permar, le conseiller en planification et en conception du projet, dont l’entreprise a également servi de planificateur principal de Kiawah Island pendant plus de 35 ans.

« Waterscape a une touche légère et par l’utilisation de matériaux naturels, de couleurs douces et avec l’introduction d’une grande quantité de lumière naturelle, il brouille les lignes entre intérieur et extérieur. Le tout organisé par des brises naturelles et des modèles solaires, il se connecte aux systèmes naturels, mais de manière très progressive.