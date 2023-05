Déménagez ! Billy Joel met en vente sa maison de Long Island pour 49 millions de dollars

Billy Joel, musicien primé aux Grammy Awards, a élu domicile à Oyster Bay, un hameau de Long Island à New York, depuis 2002. Aujourd’hui, le crooner « Movin’ Out » dit au revoir à la propriété.

Le chanteur de « Piano Man » a récemment mis en vente la propriété de 26 acres, connue sous le nom de Middlesea, pour 49 millions de dollars. Construite pour la première fois en 1994, la propriété se trouve sur 2 000 pieds de front de mer sur Center Island, une petite île à 40 miles à l’est de Midtown Manhattan. Il est situé dans le port d’Oyster Bay, le long de la côte nord de Long Island. Il a d’abord acheté 14 acres en 2002 pour 22,5 millions de dollars avant de ramasser les terres environnantes des années plus tard. Il a même restauré certains des bâtiments historiques de la propriété.

Le domaine comprend une maison principale de 20 000 pieds carrés, qui fait actuellement l’objet de rénovations et compte cinq chambres et huit salles de bains. Il y a aussi un appartement d’invités de trois chambres, une maison de plage de trois chambres et une maison de garde de quatre chambres. C’est un véritable complexe familial pour les familles multigénérationnelles. La maison principale offre une vue incroyable à 180 degrés sur l’eau, et le terrain a des pelouses vallonnées et un espace extérieur pour en profiter. Vendre en pleine rénovation permet au futur acheteur de prendre des décisions plus proches de son style de conception.

Côté commodités, le futur acquéreur sera comblé. Il y a deux piscines, un héliport, une piste de bowling, une salle d’exercice, un bureau à domicile, un quai flottant, une rampe de mise à l’eau et un ascenseur qui dessert chaque étage. La maison est située derrière une allée privée fermée, qui serpente jusqu’à la maison principale revêtue de briques. Il y a des sentiers sinueux et luxuriants qui relient les maisons principales, ainsi qu’un qui mène à l’eau et à l’héliport. Le terrain est rempli d’arbres matures et d’un charmant gazebo.

À l’intérieur, les intérieurs sont chics côtiers avec une palette de couleurs neutres, des portes-fenêtres et de grandes fenêtres qui laissent entrer beaucoup de lumière naturelle. La plupart des chambres sont reliées à de grandes terrasses panoramiques avec vue sur l’eau. Il y a aussi une terrasse couverte et un belvédère, un garage multi-voitures et de nombreux sièges extérieurs pour profiter des chaudes journées d’été. C’est une maison exceptionnellement privée loin des regards indiscrets. La maison est répertoriée par Bonnie Williamson de Daniel Gage Sotheby’s International Realty.

Selon Le journal de Wall Street, Williamson a déclaré que Joel avait couvert une piscine intérieure pour l’utiliser comme salle de musique car la pièce avait une excellente acoustique. Elle dit que Joel et sa femme vendent la maison car ils passent plus de temps en Floride avec leurs deux jeunes enfants. Middlesea est actuellement la maison la plus chère mise en vente à Oyster Bay, a rapporté le Journal. Il a également rapporté que des entreprises liées à Joel montrent qu’il possède une propriété en Floride et à Sag Harbor, New York. Joel est actuellement au milieu d’une résidence au Madison Square Garden de New York.

Oyster Bay est surtout connue pour son résident le plus célèbre : l’ancien président Theodore Roosevelt. Il possédait autrefois un manoir de trois étages, appelé Sagamore Hill, qui est devenu la « Maison Blanche d’été » pendant sa présidence. C’est maintenant un monument historique national.