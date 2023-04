Découvrez comment le domaine d’été de luxe d’Elizabeth Arden est devenu une retraite pour les vétérans « recalibrés »

Lorsque la magnat des cosmétiques Elizabeth Arden a acheté des centaines d’acres dans la campagne du Maine pour son domaine d’été transformé en spa, elle ne pensait probablement pas que cela deviendrait un refuge pour les anciens combattants avec des membres manquants, mais c’est exactement ce que le sergent d’état-major à la retraite Travis Mills pensait quand il a acheté la propriété en 2015.

Mills, qui a perdu ses quatre membres à la suite d’une explosion d’EEI lors de sa troisième tournée en Afghanistan en 2012, est l’un des cinq anciens combattants quadruples amputés survivants aux États-Unis. Après un long voyage de réadaptation à l’hôpital Walter Reed, il et sa femme Kelsey a créé la Travis Mills Foundation pour aider à soutenir les anciens combattants de retour. Ce qui a commencé avec 5 000 $ pour fournir des forfaits de soins s’est transformé en une initiative qui englobe désormais un centre de retraite « zéro barrière » où chaque semaine huit familles de partout au pays viennent pour une gamme complète d’activités récréatives, qui sont toutes accessibles aux personnes handicapées. membres manquants ou autres handicaps. Tous les frais, y compris les frais de déplacement, sont pris en charge par la Fondation pour rester en ligne avec la mission « zéro barrière » du centre de retraite.

« Nous avons eu un triple amputé qui a été explosé et brûlé assez gravement », a déclaré Mills. « Il a dit qu’il ne savait pas faire du tir à l’arc. Nous l’avons dit: «

Au cours du séjour de l’ancien combattant, une organisation à but non lucratif locale a traversé plusieurs itérations pour concevoir un moyen pour lui de tenir avec succès un arc et des flèches, puis l’a aidé à se doter des mêmes outils pour continuer à s’entraîner à son retour chez lui.

« Nous sommes passés de lui disant » non, je ne peux pas faire ça « à maintenant c’est sa chose préférée qu’il fait dans son jardin », explique Mills. « La beauté, c’est que ce sont des choses différentes que nous adaptons, que vous pouvez utiliser à la maison. Si jamais nous découvrons quelque chose que vous savez qu’ils ne peuvent pas obtenir à la maison, nous trouvons un moyen de leur apporter ce que nous leur avons montré pour qu’ils ramènent à la maison.

Mills évite d’utiliser le terme « blessé » lorsqu’il se réfère à lui-même ou à d’autres qui ont vécu des expériences similaires, préférant plutôt le terme « recalibré ».

« J’ai été blessé, mais je ne le suis plus et je n’aime pas me voir ainsi », explique-t-il. « J’ai juste des cicatrices. Je veux changer l’état d’esprit et le récit. Oui c’était horrible. Mais le mot clé est aller de l’avant. J’ai de la chance d’être encore ici. J’ai de la chance d’être là.

Depuis son installation dans le Maine, Mills a fondé un restaurant local et un centre de réunion tout en continuant à prononcer des discours dans tout le pays sur son expérience. Il a co-écrit un mémoire sur sa blessure et son rétablissement, « Tough As They Come », et utilise sa plateforme pour collecter des fonds pour les projets de la Fondation Travis Mills. Cela comprenait la transformation d’un bâtiment vieux de près de 100 ans en un pavillon de villégiature moderne et accessible tout en conservant son intégrité historique.

Mills avait une certaine connaissance préalable de ce dont les logements du bâtiment rénové auraient besoin après avoir été l’un des bénéficiaires des maisons intelligentes entièrement équipées que la Fondation Gary Sinise fait don aux anciens combattants, mais la traduction de cela dans un bâtiment de 1929 a pris deux ans et un effort de collecte de fonds supplémentaire. pour relever les défis qu’ils ont rencontrés. Seule une partie du bâtiment d’origine avait une fondation, faite de dalles de granit, et l’isolation n’était nulle part à la hauteur des normes modernes nécessaires dans un climat aussi nordique.

« Ils ont dû soulever l’ensemble du bâtiment à 15 pieds dans les airs et ils ne pouvaient pas s’éloigner des solives du plancher car elles étaient toutes pourries », a déclaré le directeur de la construction, Craig Buck. « Ils ont placé des poutres métalliques à travers les fenêtres et ont soulevé le bâtiment par les fenêtres. »

« Nous avons dû vider tout l’intérieur, puis caler chaque montant pour qu’il ait au moins six pouces d’épaisseur afin d’obtenir la bonne isolation dans le mur », poursuit-il. «Nous avions un prêt de construction de 1,6 million de dollars et parce que nous voulions en faire une installation de classe mondiale, nous avons dépassé d’un million de dollars le budget. Nous devions lever ce million et nous n’avions que quatre ans pour rembourser les 1,6 million. Grâce aux dons, la Fondation a pu l’amortir en deux ans.

Les intérieurs du lodge principal comprennent désormais des zones avec de larges rayons de braquage pour les fauteuils roulants, des portes sans seuil, des salles de bains attenantes qui ont toutes des urinoirs (« puisque c’est plus facile pour les gars avec un seul bras comme moi », dit Mills) et des lieux de rassemblement centraux pour que les familles et leurs enfants peuvent apprendre à se connaître.

«Avant que je ne le sache, cette famille et cette famille sont assises ensemble. Ces enfants sont assis ici et ensuite tous les enfants sont tous ensemble. Cela devient une communauté soudée parce que les enfants voient d’autres enfants qui vivent la même chose avec leurs parents », explique Mills.

Une fois le bâtiment résidentiel rénové, la Fondation a commencé à planifier un centre de bien-être avec une suite complète d’installations afin de pouvoir offrir des retraites toute l’année, mais ils ont appris la leçon de la première expérience et ont planifié chaque détail jusqu’aux luminaires avant de commencer le construction.

« Nous avons dit que nous ne serons jamais endettés, alors nous n’avons pas emprunté d’argent », a déclaré Buck. « Nous n’avons pas commencé avant d’avoir l’argent à la banque. C’était payé à cent pour cent pour le jour où nous avons ouvert. Le centre de bien-être a ouvert ses portes fin 2022 et est maintenant pleinement opérationnel.

À son arrivée, chaque famille se voit attribuer une voiturette de golf afin qu’elle puisse se déplacer facilement dans la propriété et participer à toutes les différentes options tout au long de la semaine.

Un parcours de cordes adaptées fait partie des activités.

Un autre regard sur le parcours accrobranche.

L’équitation est l’une des activités pour tous les clients, quelle que soit leur capacité physique.

Le kayak et d’autres sports nautiques sont accessibles à tous, mais la construction de la rampe pour correspondre à la chute de dix pieds jusqu’à l’eau a nécessité une planification minutieuse.

Le basketball en fauteuil roulant est un choix populaire.

La tubulure est une autre option. Notez la conception de l’embarcation afin que quelqu’un avec des membres manquants (à l’extrême gauche) puisse participer. En arrière-plan se trouve la rampe de mise à l’eau du kayak où les participants recalibrés peuvent entrer dans un kayak en toute sécurité avant de sortir en eau libre.

Les jeux vidéo adaptatifs étaient l’une des activités que l’équipe a découvert qu’il était important d’ajouter au menu de choix.

Un gros plan démontrant le besoin de contrôleurs de jeux vidéo adaptatifs.

Mills espère apporter le concept à d’autres parties des États-Unis, mais prévoit de maintenir la taille de chaque groupe hebdomadaire à peu près au même nombre, car il attribue une partie de sa force mentale pendant sa propre convalescence aux liens étroits qu’il a tissés avec les autres petits groupe de soldats qui ont récupéré à ses côtés. Mills dit qu’il a vu l’impact de ces liens sur les personnes qui participent à la retraite, plusieurs anciens combattants lui ayant confié qu’ils avaient perdu espoir et prévoyaient de se suicider, mais ont changé d’avis après s’être liés d’amitié avec des personnes qui avaient vécu des circonstances similaires. Il se souvient également des changements positifs rapportés par les familles, une femme lui ayant dit : « C’est la première fois que je vois mon mari agir comme l’homme que j’ai épousé. C’est un gars que je reconnais. »

« C’est ainsi que je mesure le succès », déclare Mills. « Les gens agissent à nouveau comme eux-mêmes. »