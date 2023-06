De College Town à Growing Tech Hub

Comme de nombreuses villes de l’Ouest américain, les origines de Boulder, dans le Colorado, remontent à l’éclat de l’or. Au cours de l’hiver 1859, la ville a été colonisée par un groupe de prospecteurs dans l’espoir de la trouver riche en rivières et ruisseaux qui s’étendent à travers le paysage montagneux.

En 1877, un certain nombre de petites entreprises avaient surgi le long de Pearl Street et le canton avait créé un petit collège pour une poignée d’étudiants, l’Université du Colorado à Boulder.

Bien qu’aujourd’hui ces magasins d’alimentation et ces saloons aient été remplacés par des galeries et des restaurants gastronomiques, le corps étudiant de l’université est passé à plus de 30 000 et vous auriez du mal à trouver un prospecteur local, une grande partie de Boulder est restée épargnée par le développement moderne.

Avec 45 000 acres d’espaces ouverts protégés – le plus grand par habitant du pays – et des politiques de croissance lente de longue date qui ont contenu l’étalement urbain, Boulder s’est bâti une réputation de destination de classe mondiale pour les loisirs de plein air et l’un des meilleurs endroits vivre dans la nation.

Une telle réputation a attiré l’attention de nombreux acheteurs étrangers cherchant à se rapprocher de la nature. Associez cela à l’arrivée de sièges sociaux pour des géants de la technologie comme Google, Apple et Amazon, et le profil de richesse des acheteurs potentiels a continué de croître, poussant le marché de l’immobilier de luxe vers de nouveaux sommets.

« En 2021, les prix ont augmenté de 19 %, puis 2022 a été un gangbuster », explique Marybeth Emerson de Slifer Smith & Frampton, dont la vente récente d’un manoir de 13 millions de dollars a battu le prix de vente record d’une résidence dans le comté de Boulder. « Cette année, le côté ultra-luxe – je vais appeler cela 5 à 10 millions de dollars – a été un segment extrêmement fort. »

Indépendamment de la hausse des prix de l’immobilier, Emerson affirme que la communauté est restée déterminée à préserver ses espaces verts et le style de vie de Boulder.

Avoir plus de 150 ans de canton signifie que Boulder est fourni avec sa juste part de maisons historiques. Grâce à leur ancienneté, de nombreuses propriétés plus anciennes sont situées dans des quartiers recherchés, comme Mapleton Hill, Chautauqua et Old North Boulder.

Bien qu’un certain nombre de restrictions aient été imposées au développement, de nouvelles maisons de construction apparaissent encore de temps en temps sur le marché. Ces produits modernes sont souvent équipés d’équipements haut de gamme, notamment des parois de verre rétractables pour la vie intérieure-extérieure, des spas et des saunas et des systèmes domotiques.

Les styles architecturaux sont variés, cependant, une ligne complète d’accents naturels, en particulier la pierre, peut être vue dans la majorité des maisons, reflétant le paysage de Boulder. Avec des fers plats et des crêtes de montagne tout autour, une prime est accordée aux fenêtres et aux espaces extérieurs pour maximiser les vues panoramiques.

En 2009, le prix médian des maisons à Boulder était de 335 000 $. Le mois dernier, ce nombre a presque quintuplé pour les maisons unifamiliales, grimpant à 1,5 million de dollars.

À ce prix, les acheteurs peuvent s’attendre à trouver des maisons individuelles de trois à quatre chambres ou des condos ultra-luxueux.

Avec de grandes maisons bien aménagées dans toute la ville, l’emplacement est en grande partie ce qui dicte les prix – les propriétés à proximité des parcs et des sentiers de randonnée, ainsi que celles offrant des vues exceptionnelles ou un positionnement élevé constituent le haut de gamme du marché.

Un style de vie en plein air et une appréciation de la nature associés à la présence active de CU Boulder ont donné à la ville une réputation de «granola», un insigne que les résidents semblent porter avec honneur.

Les événements parrainés par l’université et ouverts au public comprennent des conférences éducatives, des concerts et des performances par les plus grands esprits artistiques et scientifiques du monde.

Bien que la ville soit souvent associée à ses sites naturels, elle offre tout de même tout le confort, la commodité et la culture d’un cadre urbain. Connue pour sa scène culinaire, ses brasseries et sa vie nocturne, Boulder incarne le meilleur du style de vie « travailler dur, jouer dur », dit Emerson.

« Le style de vie ici attire le genre de personnes qui, dans la même journée, peuvent se réveiller à cinq heures du matin pour une randonnée, aller au bureau, regarder le match de football de leur enfant et cette nuit-là sortir avec des amis pour dîner et boire un verre. .”

Régulièrement classé parmi les meilleurs districts scolaires de l’État, le district scolaire de Boulder Valley dessert environ 30 000 élèves dans 56 écoles du comté de Boulder.

L’Université du Colorado à Boulder, connue pour ses vastes programmes de recherche, est considérée comme l’une des meilleures écoles publiques du pays, avec des anciens élèves aussi distingués que le co-fondateur d’Apple Steve Wozniak, les co-créateurs de South Park Matt Stone et Trey Parker et le prix Nobel de la paix. vainqueur, Muhammad Yunus, pour n’en nommer que quelques-uns.

Souvent considérée comme une banlieue de Denver, Boulder réside à 25 miles au nord-ouest de la capitale de l’État.

Pour les amateurs de ski, Breckenridge est à moins de deux heures et Aspen est à un peu moins de quatre heures en voiture.

L’aéroport international de Denver, le deuxième plus grand aéroport du monde, dessert 25 compagnies aériennes différentes vers plus de 215 destinations dans le monde.