Dans une société à responsabilité limitée, la propriété n’inclut pas nécessairement le contrôle des décisions

Les entreprises familiales, grandes et petites, qu’elles concernent l’immobilier ou autre chose, utilisent souvent une société à responsabilité limitée comme véhicule de propriété de l’entreprise. Le fondateur de l’entreprise conservera souvent une position de contrôle dans la LLC, tandis que les autres membres de la famille ne reçoivent qu’un «intérêt économique» – le droit de recevoir de l’argent et suffisamment d’informations pour déclarer leurs impôts, mais pas beaucoup plus.

Lorsque le fondateur décède et que les intérêts de la LLC reviennent aux différents membres de la famille, ou si le fondateur divorce, il peut devenir extrêmement important de définir exactement qui obtient quels types de droits dans la LLC. Si un membre de la famille ou un conjoint survivant ne reçoit qu’un intérêt économique, il ne peut pas prendre de décisions pour l’entreprise ni même savoir grand-chose de ce qui se passe dans l’entreprise. Plus important encore, ils ne peuvent pas décider combien d’argent la LLC doit distribuer à ses membres et quand.

Au lieu de cela, tout détenteur d’un simple intérêt économique reçoit simplement de l’argent – si et quand la direction de la LLC décide que le moment est venu – et un peu d’informations. C’est souvent précisément ce que voulait le fondateur. Par exemple, le fondateur peut ne pas avoir confiance dans le jugement commercial ou la sophistication d’un membre particulier de la famille ou des générations futures en général. Le fondateur peut ne pas vouloir qu’un membre de la famille remette en question les décisions d’un autre membre de la famille ou d’un groupe.

Des litiges récents impliquant des actifs de la famille Bich ont souligné l’importance de ces distinctions. Une SARL familiale détenait des centaines de milliers d’actions de la société Bic, un fabricant international de stylos, briquets et autres produits. Bruno Bich, mari et père, détenait une participation économique de 99 % dans l’entreprise. L’accord LLC lui donnait également le droit de désigner le gérant de l’entreprise, c’est-à-dire la personne qui pouvait gérer et contrôler l’entreprise et prendre toutes ses décisions.

Bruno et sa femme, Véronique, ont à un moment donné conclu un accord post-nuptial, un accord entre époux déjà mariés mais qui souhaitent résoudre de futurs différends concernant le partage des biens s’ils se séparent ou divorcent. Cet accord stipulait que si les parties se séparaient, Bruno transférerait à Véronique sa « participation » de 99% dans la LLC. Il ne mentionnait pas son droit de désigner le gérant de l’entreprise.

Finalement, les parties se sont séparées. Après cela, Bruno est mort. À un moment donné, Bruno et ses trois fils, qui possédaient l’autre 1% de la LLC, ont conclu un accord transférant aux fils le droit de Bruno de désigner le directeur de la LLC.

Véronique a intenté une action en justice, exigeant qu’elle reçoive non seulement l’intérêt économique de 99% de Bruno, mais également son droit de nommer le directeur de la LLC. Vraisemblablement, elle aurait utilisé ce droit pour se nommer ou nommer un tiers de confiance pour diriger la LLC, assurant ainsi que la LLC distribuait de l’argent. Il s’agissait d’un point à l’ordre du jour d’une importance cruciale pour elle, car elle recevrait 99 % de ces distributions en tant que propriétaire à 99 % des intérêts économiques. D’un autre côté, si elle ne pouvait pas contrôler directement ou indirectement la LLC, celle-ci pourrait ne jamais lui distribuer un sou. Elle a fait valoir que la référence à «l’intérêt» de Bruno devrait inclure tous ses droits en vertu de l’accord LLC tels qu’ils existaient lorsqu’il a signé l’accord post-nuptial ou peut-être à un moment ultérieur. Ces droits auraient inclus son droit de désigner le gestionnaire de la LLC.

Le tribunal a rejeté son interprétation large de «l’intérêt», concluant qu’elle ne pouvait récupérer que l’intérêt économique de 99% de Bruno et n’avait aucune prétention à son droit de désigner le directeur de la LLC et donc d’initier les distributions par la LLC.

Dans le cadre de la base de la décision, le tribunal a noté que la loi du Delaware régissait la LLC. La loi du Delaware définissait «l’intérêt» dans une LLC comme rien de plus qu’un intérêt économique. Plus généralement, le tribunal a noté que le contrat post-nuptial ne faisait référence qu’à la « participation » de 99 % de Bruno, en précisant le pourcentage en cause. Il ne disait rien sur aucun de ses autres droits en vertu de l’accord LLC. En conséquence, l’accord post-nuptial n’obligeait pas Bruno à lui transférer ces droits. Il pouvait faire ce qu’il voulait avec eux.

Elle a fini par posséder la quasi-totalité de la LLC mais sans la possibilité d’initier des distributions. Le contrôle des distributions appartenait indirectement aux trois fils de l’heureux couple.

Lors de la négociation de tout accord LLC et de la planification du décès ou du divorce de l’un des membres, ou de tout autre transfert au sein de la famille, la saga Bich souligne l’importance de comprendre exactement quels droits existent au sein de la LLC. Ensuite, la compréhension de l’entreprise et les documents eux-mêmes doivent soigneusement faire la distinction entre les droits économiques et les droits de gestion. Parfois, ces droits devraient se retrouver au même endroit. Parfois, ils ne devraient pas.

L’auteur remercie Peter Mahler de Farrell Fritz, PC, d’avoir porté ce cas à l’attention de l’auteur.