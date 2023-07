Dans les coulisses du célèbre quartier de Londres

De nombreux visiteurs pour la première fois dans le quartier ouest de Londres de Notting Hill arrivent avec une poignée d’idées préconçues issues d’une familiarité passagère avec le marché de Portobello Road, le carnaval annuel de Notting Hill ou la comédie romantique des années 1990 qui porte son nom.

Cependant, toutes les présomptions ne sont pas inexactes et, dans le cas de Notting Hill, ces trois images distinctes brossent un portrait raisonnablement réaliste de la culture de ce quartier de Londres, qui illustre la riche histoire, la diversité et le charme unique de Londres.

Pourtant, il y a bien plus que des boutiques pittoresques et la porte bleue de Hugh Grant à Notting Hill et le quartier est devenu plus difficile à cerner à mesure qu’il continue d’évoluer.

Il y a environ 60 ans, Notting Hill était le lieu d’une culture immigrée dynamique, en particulier des Antilles, ainsi que d’une présence de jeunes bohémiens. Aujourd’hui, le quartier est connu comme l’un des plus riches de Londres, rempli de boutiques et de biens immobiliers coûteux.

Bien que beaucoup de choses aient changé au cours du dernier demi-siècle, Notting Hill n’a pas encore perdu ses fondements en tant que foyer pour des personnes de tous horizons, déclare Charlie Cunningham-Reid de la société de courtage londonienne Chestertons.

« Notting Hill n’est pas comme certains autres quartiers riches de Londres où les habitants sont presque exclusivement riches. Il y a un profil extrêmement varié de personnes, et vous avez tellement de sortes de boutiques, de restaurants et de cafés qui s’adaptent à cette diversité.

L’agent principal de Notting Hill a poursuivi: « Le quartier n’est pas un endroit voyant, les gens ne sont pas des showboats, et je pense que c’est une partie extrêmement importante de la culture et du caractère. »

L’architecture dans le quartier est peut-être le plus souvent associée aux étendues de maisons mitoyennes aux teintes pastel, ou maisons de ville, qui se succèdent le long de blocs entiers, un spectacle coloré qui a servi de fourrage à de nombreux messages Instagram de touristes.

Les Londoniens locaux, cependant, peuvent être plus familiers et envieux des propriétés qui ont accès à l’un des jardins communaux de Notting Hill, un nom quelque peu trompeur car ces espaces verts sont exclusifs aux résidents ayant des maisons dans les bâtiments environnants.

Pour rivaliser avec ces offres de jardins communaux rares et difficiles à obtenir, d’autres propriétés de luxe peuvent disposer de toits-terrasses ou de jardins privés.

Le quartier étant de plus en plus populaire et prestigieux, certaines des plus grandes maisons de la région ont été découpées en appartements pour répondre aux demandes des acheteurs d’aujourd’hui, dont beaucoup sont de jeunes professionnels à la recherche d’une à deux chambres.

Cela étant dit, des maisons plus importantes adaptées aux familles sont toujours disponibles, certaines atteignant même neuf chambres et plus.

« Je ne pense pas qu’il y ait un autre quartier à Londres qui ait un tel éventail de valeurs. C’est assez extrême », dit Cunningham-Reid. « Vous pouvez acheter un deux chambres pour 500 000 £ (environ 636 000 USD) ou vous pouvez acheter un deux chambres pour environ 6 millions de £ (7 628 000 USD) dans une rue voisine. »

Cet écart existe pour diverses raisons, a poursuivi Cunningham-Reid, y compris des facteurs universels tels que la taille, l’état et l’âge, mais aussi plus spécifiques à l’emplacement, le code postal, la rue et même l’adresse individuelle jouant un rôle majeur dans la tarification.

« Il vaut mieux avoir le pire appartement dans la meilleure rue que la plus grande maison dans la pire rue. Il y a des adresses à Notting Hill qui sont des biens immobiliers de premier ordre, ce qui signifie que s’il y a un marché en baisse, la propriété conserve sa valeur, et je pense que la tranquillité d’esprit vaut son pesant d’or.

Malgré l’existence de logements relativement plus abordables, Notting Hill est toujours considéré comme l’un des quartiers les plus chers de Londres, avec un prix moyen au pied carré d’environ 1 500 £ (soit environ 1 900 USD).

Notting Hill est connue dans le monde entier pour ses boutiques. Ceux qui recherchent des vêtements, des meubles ou du bric-à-brac trouveront une abondance d’offres, des nombreuses petites boutiques bourrées à ras bord d’antiquités aux magasins de mode et de design d’intérieur haut de gamme sur mesure.

La restauration est tout aussi distincte. Les voyageurs de différents coins du monde peuvent être surpris de trouver un restaurant cuisinant des plats de leur pays d’origine, du Chili à la Grèce en passant par le Pakistan.

Fidèle à la mode londonienne, le quartier abrite également des théâtres de renom, dont le Coronet Theatre et le Gate Theatre, tous deux considérés comme des lieux marginaux de premier plan.

Cunningham-Reid a expliqué: « Il y a beaucoup à faire ici, c’est donc une région où les gens déménagent pour vivre et non pour partir. »

Les écoles publiques de Notting Hill sont considérées comme bien équipées, avec toutes dans la région, à une exception près, classées comme «bonnes» ou mieux par l’Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (Ofsted), un département gouvernemental non ministériel.

Les écoles privées constituent la majorité des options de scolarisation disponibles, notamment Pembridge Hall, Wetherby et Notting Hill Prep, toutes régulièrement considérées comme l’une des meilleures écoles préparatoires de Londres.

Un nombre croissant d’étudiants internationaux a entraîné l’introduction d’un plus grand nombre d’écoles bilingues.

Situé à l’ouest du centre de Londres, Notting Hill offre un accès facile à l’aéroport d’Heathrow, à environ 30 minutes de route vers l’ouest.

Au sud se trouvent Kensington et Chelsea.

Juste à l’est se trouve Hyde Park, le plus grand des quatre parcs royaux de Londres.