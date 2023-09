Dans le logement 3.0, la technologie stimule la construction, l’expérience utilisateur et les revenus

Nos téléphones, ordinateurs, montres et autres appareils nous invitent à télécharger des mises à jour du système d’exploitation aussi souvent qu’il y a un bug à corriger ou une nouvelle fonctionnalité à déployer.

Bernd Oswald, co-fondateur et responsable du développement commercial de la société germano-autrichienne de proptech Gropyus, a pour mission de mettre à jour le système d’exploitation du logement, de la pré-conception à la gestion et à l’expérience continue, et change notre façon de penser le logement en tant que un produit.

Les fondateurs de Gropyus sont des entrepreneurs en série qui n’avaient pas été impliqués dans le secteur du logement, mais qui cherchaient le prochain secteur à aborder, et la construction s’est démarquée comme un œuf d’or.

« L’industrie elle-même était en panne, la productivité était faible », a déclaré Oswald. « Nous voulions savoir comment faire en sorte que les principes de la technologie et de l’industrialisation contribuent à la fois à atténuer le problème environnemental et sociétal du logement abordable et à s’attaquer aux deux choses à la fois. »

Pour ce faire, l’entreprise a cherché à créer un produit de logement de bout en bout.

« Dans la construction, nous ne comprenons pas les impacts plus larges et la pensée systémique et nous ne regardons qu’une infime tranche de la chaîne de valeur sans considérer l’optimum mondial », a-t-il déclaré. « La seule façon d’aborder ce problème est d’examiner le processus de bout en bout : la planification, la fabrication, l’assemblage, les logiciels, l’expérience utilisateur et la gestion des installations. »

Avec environ 400 employés chez Gropyus, environ un tiers sont des ingénieurs logiciels travaillant sur la conception paramétrique pour remplacer le rôle traditionnel de l’architecte. Ces conceptions précises éclairent le système de construction, la chaîne de fabrication et le système de facturation, transformant ainsi l’ensemble de la chaîne de valeur en une solution clé en main pour le logement abordable.

« Nous croyons toujours aux interfaces machine-à-personne, et nous devrions réfléchir aux interfaces machine-to-machine », a-t-il déclaré. « L’interface machine-humain est peut-être ce dont nous avons besoin dans notre esprit pour croire et faire confiance à un processus, mais elle n’ajoute aucune valeur. Nous avons encore du personnel pour réviser les dessins, mais une machine pourrait le faire avec la même qualité et plus rapidement.

Alors que la plupart des acteurs du secteur considèrent la construction de modèles d’information, ou BIM, comme un objectif final de haute technologie, Oswald le rejette comme une invention inutile. Il se dirige vers une étape importante pour aider l’industrie à réaliser qu’on peut faire plus confiance à une machine qu’à une personne, ce qui, selon lui, se produira bientôt.

Grâce à ce processus, Gropyus fournit des logements à ossature bois en panneaux, emballés à plat, avec des tolérances incroyablement serrées dans ses propres cellules de fabrication qui ont la capacité de produire 3 500 unités par an. Il y a plus d’un an, Gropyus a pu achever un bâtiment de 9 étages avec 54 unités avec salles de bains à modules volumétriques en 11 semaines, de la fondation au bâtiment fini.

Net-net, une maison Gropyus coûte moins cher qu’une maison de construction conventionnelle. Oswald affirme que même si les coûts de construction sont égaux à ceux d’une construction conventionnelle, le produit final de Gropyus est un bâtiment à énergie positive et neutre en carbone qui fonctionne à moindre coût.

L’entreprise sélectionne soigneusement chaque matériau pour répondre à certains critères, notamment celui de pouvoir être soulevé par une grue. Cela n’arrive pas à l’entreprise en vase clos : elle collabore avec les fournisseurs.

« Il y a une réduction naturelle du nombre de fournisseurs qui collaboreront, mais comme les constructeurs automobiles, nous examinons les niveaux de performance, les aspects de livraison, la qualité et le volume », a déclaré Oswald. « Nous ne nous alignons pas toujours sur les fournisseurs les moins chers. Nous pouvons toujours trouver une solution moins coûteuse, mais cela ne profite à personne.»

Créer la solution adaptée et la plus abordable se résume à un processus de développement de produits conjoint avec des partenaires de la chaîne d’approvisionnement qui peuvent livrer selon une conception, être aussi automatisé que possible et au coût le plus bas.

Par exemple, grâce à une réflexion de groupe, l’entreprise et ses fournisseurs décideront qu’une tâche manuelle telle que visser une plaque métallique sur un évier pourrait être la mieux adaptée au fabricant.

« Nous examinons qui a la meilleure précision sur ce qui doit être fait », a-t-il déclaré. « Parfois, vous découvrirez peut-être que le fabricant a une meilleure perspective que nous sur la façon d’aborder une solution. Nous avons appris que nous ne devrions pas préciser sans impliquer nos fournisseurs, car nous ne connaissons pas leurs structures de coûts.

Vivre comme un service

« Nous ne construisons pas de maisons, nous créons un environnement propice à l’apprentissage – c’est « vivre comme un service » », a déclaré Oswald. « C’est bien plus qu’un simple abri. C’est toute l’interaction qu’ils ont avec l’endroit où ils vivent.

Gropyus adopte une approche stratégique de l’expérience consommateur, en effectuant des recherches sur le terrain pour comprendre les besoins des clients et déterminer si le produit correspond au marché. L’entreprise a récemment réalisé 1 500 entretiens de groupe pour découvrir comment les clients perçoivent la fonction de leurs espaces de vie.

À partir de cette recherche, Gropyus a dégagé quatre « états d’esprit » des clients qu’il utilise pour proposer un produit adapté à chacun. Chaque état d’esprit définit la façon dont ils voient le monde. Par exemple, il existe un état d’esprit de « lieu sûr », qui est moins intéressé à interagir avec les voisins, il aime les couloirs très lumineux, il est important pour lui de savoir où et comment garer la voiture et si son balcon est visible depuis d’autres endroits.

Un autre état d’esprit est celui de quelqu’un qui rentre simplement chez lui pour dormir. Cette personne est très sociable, elle aime donc interagir avec les voisins et veut juste le plus petit espace nécessaire pour vivre et dormir. Ils sont également conscients de la manière dont les ressources de la planète sont dépensées.

« Pour nous, il est important que chaque personne soit prise en compte dans la manière dont nous proposons le produit », a déclaré Oswald. « Cela nous a aidé à développer différentes tailles d’unités. Nous offrons plus que ce dont tout le monde a besoin, mais ils peuvent se désinscrire. Le bâtiment présente des caractéristiques que nous considérons importantes, mais c’est ce que nous disent les résidents puisqu’ils sont les utilisateurs finaux.

Grâce à toute son expérience et son offre de produits, Gropyus peut créer des environnements qui sont plus qu’une simple maison ou quatre murs, mais qui offrent la possibilité aux gens d’interagir et ouvrent même la porte au développement de comportements plus durables.

« La création de stations de vélos électriques modifiera le comportement des résidents dans leurs déplacements », a-t-il déclaré. « Si vous partagez des installations – comme une ferme couverte ou des terrains de jeux pour enfants – réellement pour l’interaction des gens, qui peuvent être des espaces physiques ou numériques, cela a un impact sur la façon dont ils continuent de fonctionner et de vivre. »

Tirant parti de la technologie pour de meilleures performances continues, Gropyus dispose d’un jumeau numérique de la propriété qui suit les opérations. Les résidents peuvent collecter des données sur les performances, déterminer où et comment ils peuvent économiser et profiter de l’apprentissage de la manière dont ils peuvent avoir un impact positif sur l’empreinte carbone. Être capable de consulter les données contribue à inciter les gens à vivre une vie plus durable.

Par exemple, lorsqu’un résident voit sa facture d’énergie hebdomadaire supérieure à la normale, il peut suivre sa consommation d’énergie et ajuster son comportement car il a accès aux données pour prendre des décisions éclairées.

Le marché des systèmes d’exploitation

Le défi de l’expérience utilisateur à domicile créée par Gropyus et d’autres développeurs réside dans la fragmentation du marché : il n’existe pas d’interface ou de modèle commercial unifié.

Elizabeth Parks, présidente et directrice du marketing de la société d’études de marché Parks Associates, affirme que les consommateurs s’attendent à des expériences de type Uber, dans lesquelles la technologie est intégrée à l’expérience et fonctionne.

« Les jeunes générations du milieu universitaire sont les plus high-tech », a-t-elle déclaré. « Ils ont besoin d’Internet pour faire leurs devoirs, c’est pourquoi les logements étudiants disposent d’une bonne connectivité avec des dispositifs de sécurité intégrés. Ensuite, lorsque les étudiants partent et cherchent à louer un appartement ou à construire une maison, ils s’attendent à ce que la technologie soit intégrée. »

À l’heure actuelle, les recherches de Parks Associates montrent que 50 % des résidents d’appartements ont des problèmes de WiFi, et il y a plus de demandes que jamais pour une meilleure connectivité, du streaming aux jeux en passant par le travail à domicile. De gros investissements sont réalisés dans l’automatisation et la commodité des unités, les serrures de porte et le contrôle d’accès, les solutions de maintenance, les caméras et les solutions de sécurité, les places de stationnement intelligentes, l’analyse et le contrôle de la gestion de l’énergie.

De plus en plus de promoteurs considèrent le bâtiment comme un atout qui générera de futurs revenus de services avec des services de masse tels que le haut débit. Il y a quelques grands acteurs dans une course pour contrôler l’ensemble de l’écosystème pour une expérience utilisateur plus fluide.

Par exemple, Amazon vient de dévoiler Amazon Hub, une plate-forme permettant de contrôler tous ses produits, tels que les services vidéo Amazon Prime, Ring, les caméras Blink, les haut-parleurs, et la société envisage d’offrir un service haut débit par satellite. Lorsque tout sera lancé, un propriétaire pourrait avoir une maison entièrement Amazon, ce qui ferait du géant de la technologie le plus proche de pouvoir fournir une telle solution.

Elle a également souligné que l’ancienne société de sécurité ADT se diversifie pour aller au-delà de la sécurité et devenir un fournisseur de services à domicile avec des relations étendues s’étendant à Google et State Farm Insurance. D’autres acteurs puissants capables d’offrir davantage une expérience domestique complète incluent Samsung et SmartThings, et il existe des acteurs émergents comme Roku, qui est une plate-forme de divertissement en streaming, et introduit désormais des services de sécurité professionnels surveillés qui s’intègrent au téléviseur, le plus grand écran du monde. la maison.

Changement lent

L’automatisation du processus de construction et d’expérience utilisateur peut sembler un pas de géant pour certains acteurs historiques de l’industrie.

Agustin Rayon, président et chef de la direction de Plant Prefab, basé en Californie, a récemment rejoint l’entreprise pour ouvrir une nouvelle installation spécialement conçue pour produire à la fois des panneaux et des modules sous un même toit.

« Il est beaucoup plus difficile pour un constructeur d’être entièrement modulé et cela peut poser un problème d’adoption », a-t-il déclaré. « La construction en bâtons et la charpente étant la majeure partie de la construction, ceux qui veulent faire la transition trouvent plus facile d’avoir un tremplin. »

Rayon affirme que la stratégie de l’entreprise était claire : aucune autre usine ne fabriquait à la fois des panneaux et des modules, mais les deux présentent des avantages.

« Les modules sont bons, mais coûteux à expédier, il faut donc faire des compromis », a-t-il déclaré. « L’utilisation de panneaux signifie que vous n’avez pas à compromettre votre programme, mais que vous avez plus de travail sur site à faire qui serait fait avec les modules. »

Plant Prefab a utilisé cette logique pour offrir les deux, ce qui signifie également que les plans d’un constructeur n’ont pas besoin d’être intégrés dans un système. Étant donné que l’usine dispose de flexibilité, elle peut entreprendre des projets prêts à être construits sur site sans avoir à modifier les plans.

Dans le cadre d’un changement récent, Plant Prefab passe de la vente directe aux consommateurs à l’offre de ce processus progressif aux promoteurs et aux constructeurs afin d’offrir un prix abordable indispensable avec une base de construction durable. Son processus entièrement automatisé est également en mesure d’offrir aux clients un niveau sophistiqué de reporting sur la quantité de matériaux entrant dans les murs.

Investir dans l’avenir

Gropyus recherche des développeurs aux États-Unis pour démarrer de nouvelles installations de fabrication en utilisant sa propriété intellectuelle sur les robots, les processus et les logiciels. Oswald calcule qu’une usine de fabrication capable de fabriquer 3 500 unités coûterait entre 50 et 75 millions de dollars.

Ce serait une valeur sûre pour les investisseurs axés sur l’ESG dans la construction. Gropyus a effectué un calcul du carbone incorporé et opérationnel et une évaluation du cycle de vie sur 50 ans en utilisant une grande part de matériaux recyclés et en prenant même en compte le processus de démontage, démontrant que son produit est énergétiquement positif et neutre en carbone.

Qu’il s’agisse de mesures de durabilité ou autres, l’avenir dépend de l’infusion de la technologie partout, permettant une multitude de nouveaux services et créant un marché massif. Parks calcule que les dépenses annuelles des États-Unis dans les services de téléphonie résidentielle, Internet, mobile, de sécurité et vidéo s’élèvent à 340 milliards de dollars.

« Il pourrait s’agir d’Amazon livrant des produits d’épicerie dans votre réfrigérateur, ou de personnes entrant dans votre appartement », a déclaré Parks à propos de cette grande opportunité. « Le haut débit sera le carburant des revenus de l’autre côté en raison du marché axé sur les services dans lequel nous évoluons. C’est pourquoi tous les grands acteurs veulent posséder l’ensemble – ce sont toutes les informations qu’ils peuvent collecter sur vous et ensuite utiliser. il pour le développement de produits et les stratégies de promotion.

Les compromis sont inhérents. Les résidents peuvent vivre une expérience de vie abordable, durable et saine avec un aperçu illimité de toutes leurs activités quotidiennes.