Cooper Kupp, star des LA Rams, annonce une maison hors saison dans l’Oregon avec un centre de formation pour 3,5 millions de dollars

Le receveur des Rams de Los Angeles, Cooper Kupp, vend sa maison de 4 acres dans l’Oregon et son centre d’entraînement personnel pour 3,5 millions de dollars. Kupp est prêt à se séparer de la propriété à l’extérieur de Portland, où il s’est entraîné dur et a ensuite été nommé joueur le plus précieux du Super Bowl 2022.

Kupp, 30 ans, vit avec sa femme Anna et ses trois jeunes fils dans une maison fermée comprenant cinq chambres et quatre salles de bains et demie. Le centre d’entraînement sportif en salle, alias « la grange », est devenu l’un des espaces les plus convoités de la propriété pour le champion de la NFL.

« Notre famille a créé beaucoup de souvenirs incroyables dans cette maison mais, mec, cette grange est vraiment spéciale », a déclaré Kupp dans un e-mail. « J’y ai fait la majorité de ma préparation hors-saison avant notre saison du Super Bowl. De plus, et peut-être plus important encore, j’ai pu créer des souvenirs avec ma famille courant et jouant sur ce terrain. Nous ne l’oublierons jamais.

L’espace de 4 600 pieds carrés est recouvert de gazon intérieur et équipé d’un éclairage, de haut-parleurs et de deux portes en baie avec des enceintes en filet pour empêcher les balles de s’égarer. Des paniers de basket rétractables sont installés à chaque extrémité. L’espace modulable pourrait être utilisé aussi bien pour des séances d’entraînement sportives que pour se divertir.

« Nous avons été très intentionnels en aménageant la grange pour en faire le meilleur centre de performance possible, et je pense que le travail se voit », a déclaré Kupp. « Le travail du petit matin dans cette grange va me manquer. »

Le domaine de Kupp est situé au 29989 SW 35th Drive à Wilsonville, une petite ville de la vallée de Willamette connue pour ses vignobles et ses fermes maraîchères. Il comprend une maison principale, une maison d’hôtes privée d’une chambre et la grange d’entraînement dans un cadre boisé.

«Je pense qu’il est important de rester enraciné dans la nature», a déclaré Kupp. « Se promener dans les hautes herbes, faire de la randonnée entouré d’arbres ou même simplement planter les pieds dans le sol, c’est quelque chose qui centre votre corps et votre esprit. C’est un élément de la maison que nous avons vraiment apprécié.

La maison, dont les pignons rappellent le style néo-gothique, comprend une grande allée circulaire et une entrée menant à un hall d’entrée de deux étages. À l’intérieur se trouve un bureau lambrissé avec foyer au gaz d’un côté et un salon traditionnel de l’autre.

De grandes baies vitrées gardent la maison remplie de lumière et accentuent la vue sur la fontaine extérieure et la pelouse. Le niveau principal comprend une salle à manger formelle avec plafond à caissons et lustres, et une cuisine avec deux lave-vaisselle Miele, un garde-manger coulissant pour ustensiles, un évier de préparation, un réfrigérateur Sub-Zero et d’autres commodités.

L’aile la plus éloignée du rez-de-chaussée abrite la suite principale, dotée de portes coulissantes menant à un patio extérieur privé. La salle de bains privative est dotée d’un sol en marbre chauffant, d’une baignoire profonde et d’une très grande douche en verre. A l’étage se trouvent deux autres chambres avec salle de bains privative et deux autres avec salle de bains commune.

La maison dispose également d’une pièce bonus au-dessus d’un garage pour trois voitures avec suffisamment d’espace pour une table de billard, une table de ping-pong, une table de jeu et un coin salon. Il y a aussi une deuxième buanderie et un vestiaire en bas. La maison d’hôtes et le garage pour quatre voitures (adapté à une salle de sport à domicile) sont situés en face du terrain de stationnement automobile.

L’année dernière, Kupp a vendu sa maison de 6 893 pieds carrés en Californie du Sud à Westlake Village avec cinq chambres et sept salles de bains pour 5,25 millions de dollars.

Kupp, originaire de Yakima, Washington, est issu d’une famille de footballeurs. Son père, Craig Kupp, était un quart-arrière de la NFL et son grand-père, Jake Kupp, était un joueur de ligne offensive de la NFL de 1964 à 1975, selon nfl.com.

Kupp a vécu de nombreux moments magiques sur et en dehors du terrain. « Je suis très fier des souvenirs que j’ai pu créer avec mes coéquipiers sur le terrain et de la famille que j’ai pu fonder avec ma femme, Anna », a-t-il déclaré. « Mon voyage a vraiment été béni. »

L’agent inscripteur est Kendra Ratcliff de LUXE, basée dans l’Oregon.