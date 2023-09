Conseils de pro pour préparer votre cuisine pour une cuisine et des réceptions saines pendant les Fêtes

À mesure que le temps se rafraîchit et que les heures de clarté raccourcissent, nos pensées commencent à se tourner vers les vacances. (Après tout, il ne reste que 65 jours avant Thanksgiving !) Cela nous amène inévitablement à réfléchir à nos projets d’hébergement pour les fêtes. Combien de convives devons-nous inviter à notre table ? Que devons-nous servir ? Devons-nous apporter des modifications à notre cuisine en fonction de nos précédentes expériences d’accueil de vacances ? Et combien cela coûtera-t-il – tant en termes d’argent qu’en termes d’impact sur nos régimes de santé ?

Ce sont des questions importantes – et le temps presse pour décider de vos réponses. Voici des suggestions de produits de grande et petite cuisine de trois professionnels possédant une expertise pertinente. Chacun a reçu des questions pour obtenir des réponses par courrier électronique, partagées ici.

Impacts sur le bien-être

« Tout ce que vous mangez a un impact sur votre santé », déclare Maggie Berghoff, praticienne en médecine fonctionnelle et auteur de (Atria Books, octobre 2023). La bonne nouvelle, souligne-t-elle, c’est que cuisiner à la maison vous donne un contrôle total sur ce que vous consommez. « La nourriture doit être nourrissante, cicatrisante et nous donner de l’énergie au lieu de nous enliser, de nous inquiéter, de nous sentir ballonnés et de nous sentir malades et fatigués. » Ce que vous cuisinez et la façon dont vous cuisinez peuvent avoir un impact, en particulier pendant les périodes trépidantes de l’année comme la période des fêtes, lorsque vous êtes déjà stressé et vulnérable.

Sarah Fishburne, directrice des tendances et du design chez Home Depot, est d’accord. « Les fondements d’un mode de vie sain commencent par les choix que nous faisons en cuisine », souligne-t-elle.

Cela commence par disposer d’un espace bien planifié, bien équipé et bien organisé pour créer des repas sains. Comme le note Anna Gibson, designer de cuisine basée en Virginie du Nord : « Entrer dans une cuisine propre et organisée contribue à apporter la joie d’être dans l’espace et facilite grandement la préparation et la cuisine. » Il n’y a pas de période de l’année plus importante que la période des Fêtes, où vous et votre maison êtes tous deux mis à rude épreuve.

Gros Électroménager

L’une des catégories les plus importantes pour une cuisine qui facilite la cuisine, le divertissement et les repas sains est celle de vos appareils de cuisson. « Ces dernières années, nous avons converti nos clients à l’utilisation de cuisinières à induction et de tables de cuisson », explique Gibson. Ce n’est pas seulement une solution plus écologique, c’est aussi plus rapide et plus sain, observe-t-elle, notamment pour les ménages comptant des personnes âgées et des enfants. (Quelle que soit la surface de cuisson que vous choisissez, le concepteur exhorte les propriétaires à y associer une ventilation suffisante !)

Fishburne suggère des cuisinières avec une capacité de friture à l’air et des fours doubles pour vous aider à préparer simultanément des aliments plus sains. Il existe de nombreux appareils de cuisson dotés de modes sains tels que la friture à l’air libre et la cuisson à la vapeur. « La cuisson à la vapeur cuit doucement les aliments sans détruire leur valeur nutritionnelle, et certaines études ont montré que la cuisson à la vapeur peut en fait augmenter la valeur nutritionnelle de nos aliments. » Gibson ajoute.

Berghoff est optimiste quant à la capacité des congélateurs, dit-elle. « En fait, je pourrais utiliser un congélateur entier de la taille d’un réfrigérateur. La raison en est que je suis une mère qui travaille très occupée et qu’il serait très bénéfique si j’avais plus d’espace pour préparer des repas, des collations, des petits-déjeuners et même des desserts sains et anti-inflammatoires à conserver au congélateur, à emporter tout au long des semaines et des mois. .» Elle note que vous pouvez préparer et congeler des sachets d’ingrédients pour smoothies, des mini-muffins aux courgettes ou aux œufs, des casseroles et des nuggets sains et biologiques à décongeler au besoin pour les repas et les collations. Une grande capacité de congélation prend en charge cela.

Si vous ne rénovez pas votre cuisine – et qu’il est peu probable que vous puissiez terminer un projet complet à temps pour les vacances – vous pouvez ajouter un congélateur de rechange dans votre sous-sol ou votre garage.

Petits appareils

Berghoff aime également son multicuiseur pour préparer des repas faciles et sains, ainsi qu’un mousseur électrique et un mixeur pour des boissons saines, dit-elle. Fishburne cite deux catégories populaires d’appareils de comptoir comme étant utiles pour une préparation de repas plus saine. L’un d’entre eux est un four à friteuse à air, qui peut préparer des plats d’accompagnement populaires pour les fêtes avec beaucoup moins de matières grasses. « Ce petit appareil est idéal pour cuire, frire, rôtir, déshydrater, réchauffer, griller et griller vos plats préférés, le tout à une vitesse sans précédent », commente le responsable du commerce de détail.

« Quand il s’agit de cuisine saine, un cuiseur à riz n’est peut-être pas le premier choix qui nous vient à l’esprit », ajoute-t-elle. « Cependant, au-delà de son nom, un cuiseur à riz offre des fonctionnalités polyvalentes. De nombreux modèles excellent dans la cuisson des légumes à la vapeur, tandis que certains disposent de réglages permettant de préparer des aliments tels que de la soupe et des flocons d’avoine. Ce petit appareil très efficace permet également de remplacer plus facilement le riz blanc par des choix plus sains pour le cœur, comme le quinoa et l’orge.

Fishburne suggère également un extracteur de jus lent, qui offre plus d’avantages que les modèles standard, dit-elle. « Grâce au processus d’extraction lent et doux, qui génère moins de chaleur, la saveur et la teneur en nutriments du jus sont mieux préservées. Par conséquent, vous pouvez généralement conserver ce type de jus au réfrigérateur pendant trois à cinq jours, tout en profitant de sa qualité.

Autres outils

L’une des conséquences malheureuses de cette saison chargée, avec des enfants à l’école et davantage d’invités et de germes circulant dans la maison, est la maladie potentielle. « L’installation d’un robinet tactile arrête le transfert de germes dans des cas tels que se laver les mains après avoir manipulé de la viande crue », commente Fishburne. Il peut également arrêter la transmission des germes du rhume et de la grippe, car ces deux virus peuvent vivre pendant de longues périodes sur des surfaces dures.

Même les robinets mains libres peuvent distribuer une eau moins que saine, comme l’a souligné une récente étude fédérale. La filtration dans toute la maison est une solution préconisée par Gibson, dit-elle. « De cette façon, toute l’eau entrant dans la cuisine, y compris les distributeurs d’eau et la machine à glaçons, est désormais doublement et triplement filtrée. »

Berghoff souhaite que les cuisiniers à domicile utilisent des outils plus sains. « Si vous n’avez pas encore effectué ce changement, il est crucial et fait une telle différence. Débarrassez-vous de tous les plastiques de votre cuisine et remplacez-les par du verre », conseille-t-elle, citant les contenants de conservation des aliments, les bouteilles d’eau, voire les biberons et les gobelets. « Remplacez les poêles antiadhésives traditionnelles par des poêles en fonte ou en céramique. Optez pour des plaques à pâtisserie en acier inoxydable et du silicone de qualité pâtisserie. Même des produits comme le papier sulfurisé, le papier d’aluminium et le film plastique ont des versions plus saines et non toxiques, commente-t-elle.

Au-delà des appareils de comptoir et des ustensiles de cuisine bénéfiques pour la santé, Berghoff est un fan d’outils d’organisation. « J’ai l’impression que si vous entrez dans une cuisine propre, esthétique et organisée, vous vous sentez propre, rafraîchi et plein d’énergie. » Cela vous permet d’avoir un état d’esprit mentalement frais lorsque vous êtes en train de cuisiner quelque chose, et un environnement agréable dans lequel travailler. Vous devez vous débarrasser de l’encombrement de la cuisine, explique-t-elle, qui comprend les articles périmés et les aliments qui ne vont pas. pour contribuer à vos objectifs de bien-être. Vider votre réfrigérateur, votre congélateur et votre garde-manger avant de commencer vos achats des Fêtes semble être une stratégie judicieuse.

Fishburne ajoute : « Si quelqu’un veut que sa cuisine, son alimentation saine et ses résolutions du Nouvel An soient respectées, un excellent élément à considérer est une balance de cuisine numérique. En intégrant une balance alimentaire à votre routine culinaire, vous contrôlez la taille des portions, l’apport calorique et la qualité nutritionnelle de vos repas, ce qui facilite le respect de votre résolution en matière d’alimentation saine.

Derniers mots

Nous entrons dans la saison de la tentation, une période difficile pour ceux qui s’engagent à manger sainement. « Se préparer au succès rend les choses beaucoup plus rapides et motivantes », conseille Berghoff. « Plus vous êtes en bonne santé, plus vous vous sentez en bonne santé, plus vous souhaitez faire des choix sains et cela ne cesse de s’améliorer et de se faciliter lorsque vous vous y tenez. » Cela ressemble également à une recette pour un lancement réussi des résolutions du Nouvel An !