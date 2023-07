Comment vous pouvez protéger votre maison contre le changement climatique

Le changement climatique n’est pas une menace lointaine, mais un danger présent qui fait déjà des ravages dans nos vies et nos maisons. Des inondations dévastatrices aux vagues de chaleur torrides en passant par les incendies de forêt qui font rage, les propriétaires doivent se préparer aux conséquences du réchauffement de notre planète. Se préparer à ces défis nécessite des investissements au niveau des ménages et des gouvernements. Les coûts des catastrophes naturelles se multiplieront si les propriétaires et les gouvernements tardent à se préparer à la fréquence accrue des phénomènes météorologiques dévastateurs.

Comment les propriétaires peuvent protéger leur propriété

Les propriétaires peuvent prendre des mesures proactives pour protéger leurs propriétés contre les effets du changement climatique. L’installation de gouttières pour rediriger l’eau loin de la maison peut atténuer les risques d’inondation, un climatiseur peut protéger les ménages de la chaleur extrême et un toit en métal peut protéger contre les incendies de forêt.

Les propriétaires peuvent également se protéger en souscrivant une assurance contre les catastrophes naturelles. Les acheteurs et les propriétaires doivent prévoir que le coût de l’assurance augmentera à mesure que les catastrophes deviendront plus fréquentes. Le risque d’incendie de forêt en Californie et le risque d’inondation et de tempête en Floride ont déjà poussé les assureurs à cesser d’émettre de nouvelles polices. Au fur et à mesure que cette tendance se poursuivra, certaines maisons verront leurs coûts d’assurance monter en flèche et certaines maisons deviendront carrément non assurables.

En plus de l’augmentation des coûts d’assurance, les propriétaires doivent se préparer aux modifications de leurs factures de services publics. Dans les endroits à haut risque de sécheresse, les factures d’eau augmenteront. Dans les endroits à haut risque de chaleur, les propriétaires peuvent avoir besoin de dépenser plus en électricité pour alimenter leur climatisation. Les frais d’association des propriétaires peuvent également augmenter à mesure que le coût d’entretien et de protection des espaces communs augmente.

Le gouvernement peut faire plus que n’importe quel propriétaire

Les actions individuelles ne peuvent pas aller plus loin dans l’atténuation des risques du changement climatique. Les acheteurs de maison doivent donc tenir compte non seulement de la résilience de la propriété, mais aussi de celle de la communauté. Des organisations comme First Street Foundation analysent la résilience climatique et fournissent des projections détaillées sur la préparation des communautés aux catastrophes comme les inondations, les incendies et les vagues de chaleur.

Il est essentiel que les résidents comprennent et défendent l’état de préparation de leurs communautés, car les maisons ne seront pas protégées contre les catastrophes si la communauté dans son ensemble n’est pas préparée. Les gouttières n’empêcheront pas le niveau inférieur d’une maison d’inonder lorsque les égouts sont refoulés en raison d’une infrastructure obsolète. La climatisation d’une maison ne peut pas protéger un ménage contre le risque de chaleur lorsque le réseau électrique tombe en panne. Dans les régions sujettes aux incendies de forêt, disposer d’un service d’incendie bien financé et équipé d’une technologie de lutte contre les incendies de pointe ferait plus pour protéger les maisons que tout ce qu’un propriétaire individuel pourrait faire.

Les maisons situées dans des endroits qui investissent dans des initiatives d’adaptation au climat seront mieux protégées. Cette protection attirera les acheteurs de maison, ce qui, à son tour, protégera les valeurs des propriétaires existants. Chercheurs à RedfinRDFN

, USC et MIT ont constaté que les acheteurs de maisons préfèrent les maisons à faible risque climatique. Les acheteurs de maison se sont abstenus de faire des offres sur des maisons à haut risque d’inondation après avoir vu les scores de risque d’inondation sur l’application et le site Web de Redfin et ont plutôt fait des offres sur des maisons à faible risque.

Financer la résilience climatique

Les gouvernements étatiques et locaux jouent un rôle crucial dans la mise en place de stratégies globales de résilience climatique. Des services d’incendie entièrement financés, des systèmes d’égouts améliorés, des réseaux électriques résilients et une gestion efficace des inondations ne sont que quelques initiatives que les gouvernements devraient prioriser pour protéger les communautés. Cependant, ces investissements ont un coût.

Le fardeau financier de la préparation au changement climatique est double : il affecte directement le portefeuille des propriétaires et oblige les gouvernements à lever des fonds par le biais des impôts. Les propriétaires peuvent avoir besoin d’allouer une partie de leurs revenus ou de leurs économies à la résilience climatique, par exemple en obtenant une assurance contre les catastrophes, en installant des systèmes éconergétiques, en surélevant des structures pour atténuer les risques d’inondation ou en renforçant des bâtiments pour résister à des tempêtes plus fortes. En outre, les gouvernements peuvent avoir besoin d’augmenter les impôts ou de réduire les dépenses dans d’autres catégories pour financer la résilience climatique. Plus le gouvernement en fera, moins le fardeau sera lourd pour les propriétaires.

Les avantages d’une action précoce

Alors que les coûts initiaux de l’adaptation au climat peuvent sembler décourageants, retarder l’action peut avoir des conséquences encore plus graves à l’avenir. Les coûts associés à la reconstruction après une catastrophe liée au climat dépassent de loin les dépenses d’investissement dans des mesures préventives. Et compte tenu de la pénurie de logements persistante, la protection du parc de logements existant devrait être une priorité lorsque cela est possible.

De plus, une adaptation climatique proactive peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui réduirait la gravité à long terme du changement climatique tout en soutenant l’économie. Les investissements verts, comme le rail électrique, les murs anti-inondation et la préservation des zones humides absorbant les inondations, peuvent augmenter la valeur des propriétés, créer des emplois et améliorer la qualité de vie des résidents.

Les propriétaires, les acheteurs, les collectivités et les gouvernements doivent tous se préparer au changement climatique. Nous pouvons atténuer de manière proactive les risques financiers associés au changement climatique tout en favorisant un avenir plus durable et résilient. Les coûts de préparation peuvent être importants, mais ils sont minimes par rapport aux coûts de l’inaction.