Comment trouver un partenaire pour votre plan d’affaires

Si vous savez dans quel type de classe d’actifs vous souhaitez investir et que vous avez trouvé une opportunité, vous voudrez élaborer un plan d’affaires. Cela peut inclure l’emplacement de la propriété, la manière dont vous prévoyez de l’améliorer et les détails liés au projet. Une fois que vous avez formulé le plan d’affaires, vous pourriez envisager de faire appel à un partenaire, surtout si vous n’avez pas d’expérience dans l’investissement immobilier.

Étant donné que les propriétés commerciales ont généralement des prix de départ de plusieurs millions de dollars, les nouveaux investisseurs ont souvent du mal à rassembler le capital nécessaire pour faire une acquisition. Plutôt que d’essayer de le découvrir seul, faire appel à un excellent partenaire peut aider à résoudre ces premiers obstacles au financement. Si vous vous connectez avec quelqu’un qui a des antécédents de réalisations et de relations avec des investisseurs et des prêteurs, cela pourrait être le moyen idéal pour entrer dans le jeu. De plus, vous bénéficierez de leur expérience et pourrez obtenir des informations tout au long du processus d’investissement.

Utilisez ces directives lorsque vous recherchez un partenaire qui peut vous aider à vous introduire et à en faire plus dans le domaine de l’immobilier commercial.

Regardez pour voir quels investisseurs, opérateurs et développeurs mènent activement des projets similaires au vôtre. Vérifiez en ligne, lisez les publications commerciales et passez en revue ce qui se négocie. Notez toutes les personnes que vous voyez qui font déjà le type de projet que vous souhaitez imiter.

Souvent, un professionnel établi qui réalise un projet plus important pourrait être intéressé par l’idée de faire appel à un partenaire junior pour s’occuper des affaires quotidiennes sur des transactions plus petites. Supposons que vous cherchiez à convertir des propriétés à usage mixte à Brooklyn. Peut-être envisagez-vous une multifamiliale de 10 unités avec un magasin. Il pourrait y avoir un développeur qui fait un projet impliquant 100 unités avec cinq magasins. Vous pourriez leur demander s’ils envisageraient de s’associer avec vous pour un arrangement plus petit. Offrez de vous occuper des tâches quotidiennes et d’aider avec ce qui est nécessaire.

Contactez les professionnels avec lesquels vous avez travaillé, y compris votre avocat, votre courtier en prêts hypothécaires et votre courtier en placement. Dites-leur que vous cherchez un partenaire pour un projet potentiel. Vérifiez s’ils ont d’autres clients ou connaissent des développeurs qui pourraient être intéressés par votre plan d’affaires. Votre équipe de transaction pourrait fournir la piste intérieure pour vous mettre en contact avec la bonne personne.

De nombreuses villes ont des associations immobilières – vérifiez votre région pour voir ce qui est disponible au niveau local. Recherchez des organisations nationales et appuyez sur des ressources comme Bisnow pour voir comment vous pouvez vous connecter. J’ai aidé à fonder le Colgate Real Estate Council à mon alma mater en tant qu’endroit où les anciens élèves, les étudiants, les parents, les professeurs et le personnel peuvent se connecter avec d’autres dans le secteur de l’immobilier. Vérifiez les groupes d’anciens élèves de vos années d’études, car ils peuvent ouvrir des portes et conduire à des partenaires potentiels. Passez également en revue vos canaux et groupes de médias sociaux – des sites comme LinkedIn peuvent être un outil puissant. Commencez à suivre les influenceurs qui partagent des informations et des mises à jour sur l’immobilier commercial dans votre région ; aussi tendre la main à d’autres qui partagent vos mêmes intérêts.

Lorsque vous évaluez un partenaire potentiel, suivez les références qu’il fournit. Ensuite, allez plus loin et recherchez leurs antécédents et leurs transactions. Trouvez les prêteurs et les courtiers avec lesquels ils ont travaillé dans le passé et posez des questions pour voir à quoi ils ressemblaient lorsqu’ils faisaient des affaires. Gardez à l’esprit que toutes les transactions n’ont pas des résultats optimaux. Parfois, il est tout aussi important de voir comment quelqu’un a agi lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. L’intégrité va un long chemin dans cet espace, et vous aurez envie de travailler avec d’autres qui ont une excellente réputation (ce qui vous aidera aussi à construire le vôtre !).

Bien qu’il soit facile de se connecter numériquement aujourd’hui, il n’y a vraiment rien qui remplace une rencontre en personne avec quelqu’un et se faire une idée de lui. Vous serez en mesure d’identifier quelles sont leurs valeurs et comment ils agiront en tant que partenaire. Vous voulez comprendre leurs caractéristiques et leurs compétences afin de savoir exactement avec qui vous travaillerez lors de la conclusion d’un accord. Bien que l’expertise et l’historique de projets performants jouent un rôle, la manière dont ils ont réussi leur succès est bien plus importante.

Quand j’ai commencé dans l’immobilier, j’ai construit quelques relations solides qui durent depuis des décennies. En fait, tout au long de mes 25 ans de carrière, je me suis appuyé sur ces relations personnelles, car elles ont conduit à certaines des meilleures transactions à long terme qui ont surperformé le marché. Au fur et à mesure que vous avancez, choisissez judicieusement un partenaire. Si vous le faites bien, vous pouvez créer une relation de travail qui se maintiendra transaction après transaction.