Comment trouver un courtier hautement éthique et professionnel

Il peut sembler évident que vous souhaitiez travailler avec un courtier qui applique des normes élevées lorsque vous vendez votre maison ou votre propriété commerciale. Certes, les vendeurs doivent remplir diverses exigences pour opérer sur le marché. Cependant, il peut être important de vérifier les signes indiquant que le courtier agira de manière éthique tout au long du processus de vente.

Gardez à l’esprit qu’il est essentiel de trouver quelqu’un qui aura une vision à long terme de la relation. Un courtier crédible agira dans votre meilleur intérêt avant le sien. Ils seront fiduciaires et veilleront à faire ce qui est bien pour vous, même si c’est à leur détriment. Comme je l’ai mentionné dans mon article précédent, il est très important qu’un professionnel se mette à votre place et soit centré sur le client.

Suivez ces directives pour en savoir plus sur les normes d’un courtier et évaluer si elles correspondent aux vôtres.

Vérifiez les informations d’identification immobilières

Il est courant que les courtiers détiennent des licences d’État, et nombre d’entre eux obtiennent également des niveaux de certification plus élevés. Dans l’immobilier commercial, cela pourrait inclure des distinctions telles que CCIM, qui signifie Certified Commercial Investment Member et indique qu’ils sont un expert reconnu dans le secteur immobilier. Ils peuvent également avoir suivi des cours supplémentaires auprès de leur chambre immobilière locale. Ils peuvent avoir suivi une formation supérieure, comme une formation continue, des études professionnelles ou une maîtrise.

Examiner le paysage des commissions

Si un courtier représente votre propriété à vendre, il recevra des offres qui pourraient lui parvenir directement ou provenir d’un autre courtier. Si l’offre parvient directement au courtier, celui-ci pourrait percevoir une commission complète sur la transaction ; cependant, si l’offre provient d’un autre courtier, celui-ci devra peut-être partager les frais. Cela signifie qu’une offre directe pourrait rapporter le double de la commission à un courtier par rapport à une commission partagée avec un co-courtier impliqué.

Vous voudrez regarder et écouter pour vous assurer que votre courtier gère ces situations judicieusement. S’ils s’efforcent de travailler avec un acheteur direct, cela pourrait potentiellement être le signe qu’ils espèrent obtenir une commission complète et éviter de partager les frais à 50/50 avec un autre courtier. Observez les conversations pour voir quelles déclarations ils font et quelles questions ils posent. Vous souhaiterez travailler avec quelqu’un qui cherche à obtenir la meilleure offre pour votre propriété, quelle que soit l’impact final sur la commission.

Vérifiez l’intérêt du courtier pour l’achat

Certains courtiers vendent des propriétés et investissent également dans l’immobilier. Je le fais moi-même ; cependant, il est essentiel de suivre certaines directives pour éviter un conflit d’intérêts. Si vous travaillez avec un professionnel de la vente qui propose de vous représenter pour vendre votre maison ou votre immeuble, puis vous fait savoir qu’il préférerait acheter votre propriété lui-même, cela pourrait être un signal d’alarme. En effet, il est possible qu’ils ne cherchent pas à obtenir le prix le plus élevé pour votre actif. En fait, ils pourraient vouloir intervenir et acheter la propriété pour un montant inférieur.

Lorsque j’agis comme investisseur, j’achète toujours des propriétés représentées par un autre courtier. De cette façon, je sais que le propriétaire travaille avec une équipe consultative pour obtenir le meilleur prix. Le courtier a la possibilité de mener une campagne de marketing professionnelle et d’examiner les offres de différents acheteurs intéressés par la propriété.

Lors de vos premières conversations avec les courtiers, faites attention à leur formation et à la manière dont ils répondent à vos questions. Pendant le processus de vente, soyez conscient du paysage des commissions et examinez les acheteurs potentiels qui approchent la propriété. Si le courtier vous demande d’acheter votre maison ou votre espace commercial, cela peut être un signe que vous devriez envisager de travailler avec un autre professionnel de la vente. En fin de compte, vous souhaiterez vous associer à un courtier qui a des normes et une éthique élevées et qui agira de manière professionnelle tout au long du processus de vente.