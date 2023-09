Comment trouver un courtier centré sur le client lors de la vente d’une propriété

Que vous vendiez votre maison ou votre propriété commerciale, le courtier avec lequel vous travaillez pendant le processus peut faire une différence significative. Cela est particulièrement vrai dans le marché actuel, qui est confronté à plusieurs facteurs, notamment une pénurie de logements et une hausse des taux d’intérêt. Il peut être nécessaire de trouver le bon acheteur pour votre logement, ce qui peut prendre beaucoup de temps et d’efforts.

Dans cette série d’articles, nous examinerons les différents aspects à rechercher chez un courtier. Cela peut être utile pour maximiser à la fois l’exposition d’une propriété et le résultat de la vente. Pour commencer, nous nous concentrerons sur la façon de sélectionner un courtier qui se mettra vraiment à votre place. Vérifiez ces caractéristiques lorsque vous recherchez un professionnel qui peut vous aider à vendre l’un de vos actifs actuels – et potentiellement bien d’autres à l’avenir.

Recherchez nos meilleurs intérêts immobiliers

Lorsque vous parlez à un courtier, écoutez les signes indiquant qu’il envisage la vente de votre point de vue. Demandez-vous : « Ce courtier cherche-t-il simplement une vente rapide pour toucher une commission rapide ? Ou « Le courtier se met-il à ma situation pour prendre la meilleure décision ?

Dans une récente interview avec Rod Santomassimo, coach de croissance des courtiers CRE et fondateur du groupe Santomassimo, sur mon podcast « The Insider’s Edge to Real Estate Investing », Rod a souligné la valeur des courtiers qualifiés. L’une des questions qu’il aime poser est la suivante : « À quand remonte la dernière fois que vous avez conseillé à un propriétaire de ne pas vendre ? La réponse permet de déterminer si le courtier conseille généralement à ses clients de se lancer sur le marché et de réaliser la vente, ou s’ils ont tendance à adopter une vision à plus long terme. Un professionnel de la vente qui agit dans le meilleur intérêt de ses clients peut conseiller sur le meilleur moment pour vendre ou suggérer d’apporter des modifications à la propriété avant de la mettre sur le marché.

Digne de confiance et transparent

Les références jouent un rôle important lors du choix d’un courtier, tout comme les recommandations personnelles. Si une personne que vous connaissez et en qui vous avez confiance vous met en contact avec un courtier qu’elle respecte, cela pourrait avoir du poids. Vous pouvez également demander à voir une liste de références. Faites preuve d’un peu de prudence lorsque vous les parcourez, car il peut s’agir de membres de votre famille ou d’amis.

En plus de vérifier les références, vous pouvez consulter les antécédents de ventes récentes du courtier. Choisissez une adresse similaire à votre propriété, puis décrochez le téléphone et appelez le propriétaire. Tout au long de ma carrière personnelle, j’ai partagé l’intégralité de ma liste de ventes lorsqu’on m’a demandé des références. Je dis aux autres qu’ils peuvent choisir n’importe quelle vente que j’ai réalisée et que je serais heureux de faire une présentation au propriétaire.

Un partenaire dans le processus

Parfois, les négociations de vente peuvent s’étendre : il n’est pas rare que cette étape dure six mois sur le marché de l’immobilier commercial. Les conversations pendant cette période peuvent devenir tendues, vous devez donc vous assurer d’avoir quelqu’un à vos côtés avec qui vous pouvez être dans le terrier. Demandez-vous : « Le courtier est-il un auditeur actif ? Ont-ils leur propre agenda ou essaient-ils simplement de comprendre mes besoins ? »

Observez également le style du courtier. S’ils exercent une forte pression avec vous, vous incitant à signer, ils peuvent travailler de la même manière avec des acheteurs potentiels, qui pourraient ne pas être intéressés par ce type d’approche. Assurez-vous que le courtier que vous choisissez a un style de communication cohérent avec la façon dont vous aimez fonctionner.

Un joueur expérimenté

Vous souhaiterez faire appel à l’expertise d’un courtier qui comprend réellement le marché et connaît la bonne approche à adopter. Il peut être utile de choisir un professionnel de la vente qui possède une vaste expérience dans le domaine et qui a traversé des hauts et des bas. Les courtiers ayant de nombreuses années d’expérience dans le secteur utilisent généralement une méthode pour résister aux fluctuations du marché. Recherchez quelqu’un qui peut lire les conditions et prendre des décisions judicieuses pour aller de l’avant.

Choisir un courtier pour vous aider à vendre votre maison ou votre actif commercial pourrait être un processus complexe qui, en fin de compte, en vaut la peine. En choisissant un professionnel de la vente centré sur le client, vous aurez l’assurance qu’il vous aidera à trouver les conditions adaptées à vos priorités et vous aidera à négocier le bon prix. Dans les prochains articles, nous examinerons de plus près ce que font les courtiers et présenterons des moyens de repérer les professionnels de la vente qui peuvent le mieux présenter une propriété, l’exposer sur le marché et, en fin de compte, être prêts et capables de travailler avec les clients pour le long terme.