Comment trouver des propriétés sur le marché actuel

Pour les investisseurs avisés, il pourrait y avoir des opportunités dans l’immobilier alors que les propriétés du marché actuel baissent de valeur. Collectivement, les prix de tous les types de biens ont chuté au cours des derniers mois, comme le rapporte CoStar. Nous pouvons nous attendre à ce que certains propriétaires cherchent à vendre plus tard cette année, en raison de leur difficulté à joindre les deux bouts.

Cependant, trouver ces endroits à bas prix et à fort potentiel n’est pas toujours aussi simple qu’une recherche rapide sur le Web. En fait, d’après mon expérience, j’ai appris que les meilleures offres ont tendance à nécessiter une enquête approfondie. Cela dépend souvent de qui vous connaissez et où vous regardez.

Les propriétés à vendre se présentent sous plusieurs formes, et nous couvrirons chacune, y compris leurs avantages et leurs inconvénients potentiels. Soyez conscient lorsque vous démarrez que tous comportent un certain niveau de risque, et en fin de compte, la conclusion d’un accord dépendra d’autres facteurs tels que votre soutien financier et votre expérience.

Sur les listes de marché

Si un vendeur engage un courtier en vente pour effectuer les étapes de commercialisation, la propriété apparaîtra généralement sur plusieurs services d’inscription. Le courtier peut partager la liste avec ses contacts, mettre des informations à ce sujet sur son site Web et faire tout son possible pour faire passer le message. Bien que cette méthode signifie généralement que vous serez en mesure d’accéder à des informations précises et à jour sur la propriété, elle vous place également dans un groupe potentiellement important d’autres enchérisseurs et une concurrence accrue.

Les cotations sur le marché peuvent inclure des enchères, qui sont généralement supervisées par un agent inscripteur. Les enchères peuvent être menées en personne, par exemple sur les marches de la salle d’audience après une saisie. Ils peuvent également être en ligne via des plateformes telles que Ten-X. Avant l’enchère, vous devrez généralement être pré-approuvé et vous devrez peut-être déposer un acompte que vous ne récupérerez pas si vous gagnez la guerre des enchères.

Avec les enchères, je conseille toujours de définir des paramètres avant de vous impliquer. Décidez combien vous êtes prêt et capable d’enchérir, puis respectez-le. Il n’est pas rare que les vendeurs mettent un prix de départ élevé pour voir comment les acheteurs réagiront.

Propriétés hors marché

Semblable à la façon dont une maison peut avoir un panneau «À vendre par le propriétaire» placé sur la pelouse avant, certains propriétaires décident de vendre eux-mêmes des bâtiments. Ils essaient peut-être d’économiser de l’argent sur la publicité et les frais de courtage et pensent qu’ils peuvent gagner le plus en le faisant eux-mêmes. Il pourrait y avoir moins de concurrence, car moins de personnes pourraient être au courant de la propriété. Cependant, s’il n’y a pas de courtier impliqué, vous aurez peut-être du mal à vous entendre sur les conditions avec le vendeur. Vous pourriez également ne pas avoir accès à des informations pertinentes qui pourraient vous aider à prendre une décision solide.

Gardez à l’esprit que hors marché ne signifie pas qu’il n’y a pas de courtier impliqué. Parfois, un courtier que vous connaissez peut vous proposer une offre hors marché. Ils n’en sont peut-être pas l’agent exclusif ou ne représentent pas le propriétaire, mais ils ont peut-être découvert l’opportunité. Si vous avez cultivé une relation avec un courtier, vous pourriez augmenter vos chances qu’il vous propose une offre hors marché.

Surtout, le hors marché ne garantit pas toujours un bon achat. Parfois, une propriété commercialisée sera bénéfique, car le processus peut aider le vendeur à comprendre le marché et à avoir des attentes réalistes. Cela peut être particulièrement avantageux si le propriétaire avait initialement en tête des chiffres gonflés pour un prix de vente. Pour une transaction hors marché, j’aime à dire qu’il est préférable d’être la première personne à anticiper avant que tout le monde ne le sache. Pour une annonce commercialisée, je préfère être le dernier acheteur, après que tout le processus de commercialisation ait eu lieu.

Annonces expirées

Une autre catégorie à rechercher concerne un vendeur qui souhaite effectuer une transaction, même si son accord commercialisé a expiré. Les annonces immobilières ont généralement des dates d’expiration incluses, et si elles ne se vendent pas dans le délai imparti, elles sont appelées « annonces expirées ». Même si le courtier qui avait la liste l’a peut-être perdue, il pourrait y avoir d’anciennes informations disponibles à voir. Si vous le trouvez, vous pouvez tendre la main et faire une offre après l’expiration de la liste.

Au début, suivez les sites qui répertorient les propriétés en ligne et suivez les opportunités. Parlez aux courtiers pour voir ce qui est sur le marché et si des annonces correspondent à ce qui vous intéresse. Les propriétés hors marché peuvent être plus difficiles à repérer, bien qu’elles puissent également avoir un potentiel de rendement important si vous effectuez d’abord une diligence raisonnable.