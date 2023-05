Comment obtenir une aide de l’Anah en 2023 ?

L’Anah vise spécifiquement les propriétaires occupant leur propre logement, les bailleurs ainsi que les syndicats de copropriétaires. Cet établissement exige que votre logement date de plus de 15 ans au minimum. L’aide dépend généralement du revenu des propriétaires ainsi que du nombre des personnes constituant le ménage.

Quelles conditions pour conquérir l’aide de l’Anah ?

Vous devez remplir quelques indications avant de faire votre demande d’aide. Chaque condition doit être respectée afin d’augmenter votre chance d’obtenir du financement. En outre des formalités concernant les ressources, d’autres exigences doivent être répondues. Vous devez habiter dans un logement qui a plus de 15 ans au commencement des travaux. Faites recours à des professionnels lors de l’exécution des travaux. En effet, choisissez les travaux éligibles qui sont évoqués par l’Anah. Un autre point important est d’avoir un coût total des travaux de 1 500 euros ou plus.

Quelles démarches pour les demandes d’aide chez l’Anah ?

Les démarches sont simples et rapides. Des formulaires doivent être remplis afin de compléter votre dossier et l’envoyer chez l’Anah. Avant toute chose, vous pouvez consulter son site internet. Pour vous inscrire et envoyer votre dossier, remplissez le formulaire qui vous convient. Pour les propriétaires bailleurs, prenez le formulaire 12 709*06. Tandis que, si vous êtes un propriétaire occupant, le formulaire 12 711*08 vous serait adressé. À la suite de cela, votre dossier sera rempli. N’oubliez pas de l’attacher avec vos documents justificatifs correspondants.

Comment calculer le montant de l’aide ?

Différents cas sont considérés afin de pouvoir calculer le coût de l’aide que l’Anah peut vous financer. Les propriétaires occupants aux ménages modestes peuvent obtenir une aide qui peut atteindre 35 % du montant total des travaux. Tandis que pour les propriétaires aux ménages très modestes, cela pourrait s’élever jusqu’à 50 %. Quant aux propriétaires bailleurs, les travaux doivent être réalisés dans le but de performer l’autonomie énergétique. Le taux maximum de l’aide sera de 25 % au maximum. La limite par logement est de 60 000 euros, ainsi 750 euros HT le mètre carré. Qu’en est-il des copropriétaires ? La rénovation doit être exécutée dans les parties communes. De façon générale, le montant est maintenu à 35 % du coût des travaux totaux.

Quels travaux seront pris en charge ?

L’Anah finance plusieurs travaux de rénovation au niveau des propriétés privées afin d’apporter des améliorations de l’habitat. Les aides fournies seront, en effet, en fonction du genre de réhabilitation effectuée. Ces derniers pourraient alors être des travaux lourds qui permettent de réaliser une réhabilitation au niveau du logement. En outre, vous pouvez exécuter des travaux améliorant la sécurité de votre habitat ou l’autonomie des occupants. En outre, tout ce qui concerne les travaux visant à rénover le côté énergétique de la propriété immobilière est éligible.

Conclusion

Pour faire votre demande d’aide, vous devez vous informer sur le type d’aide qui conviendra à votre projet. L’Anah a aussi des propositions d’aide pour la copropriété à destination des copropriétés délicates. Sur ce, n’hésitez pas à rénover votre maison puisque l’Anah s’occupe du financement.