Comment les voitures électriques pourraient affecter les immeubles multifamiliaux et autres

La plupart des grands constructeurs automobiles ont suivi l’exemple de Tesla dans le monde des véhicules électriques, probablement avec d’autres à venir. La Californie a interdit les moteurs à combustion interne, à compter de 2035. En supposant que ces tendances se poursuivent, elles se répercuteront sur la façon dont les promoteurs construisent des projets immobiliers commerciaux et sur la façon dont les propriétaires les géreront et les exploiteront s’ils veulent rester compétitifs.

Anthony S. Wexler, professeur d’ingénierie et de qualité de l’air à l’Université de Californie à Davis, est à la pointe du développement et de l’utilisation des véhicules électriques. Il a beaucoup réfléchi à la façon dont ils s’intégreront dans l’environnement bâti à mesure qu’il évolue avec le temps.

Wexler dit que les propriétaires d’immeubles d’appartements et de condominiums ressentiront une pression croissante pour offrir des services de recharge dans leurs garages, et pas seulement sur une base centralisée de paiement à l’utilisation, comme nous commençons déjà à le voir. Au lieu de cela, les habitants des appartements, en particulier dans le haut de gamme du marché, exigeront bientôt la possibilité de recharger leur voiture directement dans les places de stationnement qu’ils occuperaient autrement. Cela évite les frictions, la complexité et les maux de tête des multiples déplacements au garage. Au lieu de cela, il permet à tout propriétaire de recharger facilement sa voiture pendant la nuit sans problème supplémentaire.

En supprimant une borne de recharge commerciale extérieure, le propriétaire d’une voiture électrique peut économiser 50 % ou plus du coût de la même électricité, dit Wexler. Comme le coût de l’équipement de charge continue de baisser, a-t-il déclaré, il deviendra de plus en plus pratique de distribuer largement cet équipement dans un garage. Attendez-vous à le voir dans les prochaines années.

Les propriétaires qui achètent des voitures électriques auront à peu près le même programme, bénéficiant à nouveau de la baisse des coûts des bornes de recharge et des économies réalisées sur l’achat d’électricité à une borne de recharge commerciale. Dans certaines régions du pays, les propriétaires peuvent également installer des panneaux solaires, prenant l’énergie du soleil et l’alimentant directement dans les voitures électriques. Ils pourraient même revendre l’électricité excédentaire au service public d’électricité, selon la loi de l’État. Cela se produit déjà maintenant.

Pour l’avenir, Wexler prédit que les batteries des véhicules électriques pourraient jouer un nouveau rôle dans le réseau électrique. Aujourd’hui, une Tesla typique peut stocker 75 kilowattheures d’électricité, a-t-il déclaré. C’est assez pour alimenter une maison bourgeoise typique pendant un peu plus de trois jours. Les propriétaires peuvent utiliser leurs véhicules électriques à la place des générateurs de secours et des installations murales à batterie qui apparaissent parfois dans les maisons équipées de cellules solaires. Wexler note également que les voitures électriques ont une valeur de revente, contrairement aux parois de la batterie.

Alors que les véhicules électriques se généralisent et que leurs batteries deviennent encore plus volumineuses, Wexler a également prédit que ces mêmes véhicules électriques feraient eux-mêmes partie du réseau électrique en libérant de l’énergie dans le réseau en cas de besoin. Ils pourraient remplacer les centrales électriques « de pointe » traditionnelles, les générateurs inefficaces mais puissants qui produisent de l’électricité rapidement en cas de besoin aux heures de pointe. L’utilisation généralisée des véhicules électriques dans le cadre du réseau pourrait également réduire le besoin d’installations de stockage de batteries au niveau des services publics.

En variante, les véhicules électriques garés dans ou à proximité de tout bâtiment pourraient également être utilisés comme source d’alimentation de secours pour le bâtiment lui-même. Les propriétaires de véhicules pourraient facilement s’inscrire pour fournir ce service. Du point de vue de la propriété du bâtiment, on pourrait convertir un équipement coûteux en un système de construction précieux. Les systèmes logiciels d’aujourd’hui n’auraient aucun problème à faire la comptabilité.

Toute utilisation accrue des véhicules électriques n’est pas sans défis. À l’origine, on supposait que les propriétaires de véhicules électriques pouvaient recharger leur véhicule la nuit, lorsque les tarifs d’électricité et la consommation globale étaient plus faibles. La prolifération des véhicules électriques a commencé à changer ce calcul. Au lieu de cela, les logiciels de recharge de véhicules électriques commencent à surveiller les tarifs d’électricité à mesure qu’ils fluctuent au cours de la journée, puisant de l’énergie chaque fois que les tarifs sont bas, ce qui ne se produira plus nécessairement tard dans la nuit, a déclaré Wexler. Les propriétaires de véhicules électriques peuvent trouver que le meilleur moment pour recharger est parfois à midi, lorsque la production solaire atteint son maximum, une tendance qui incitera les propriétaires d’immeubles de bureaux et de commerces à installer des équipements de recharge pour les employés travaillant dans le bâtiment pendant la journée.

Alors que les véhicules électriques continuent de se développer, a averti Wexler, le marché pourrait évoluer dans une direction totalement différente de l’installation de chargeurs pour tout le monde, comme suggéré ci-dessus. Au lieu de cela, a-t-il dit, nous pourrions finir par assister à un énorme changement fondamental des véhicules privés de toutes sortes au profit de véhicules électriques partagés comme les programmes de partage de vélos qui sont devenus si populaires dans de nombreuses villes.

Si cela se produit, a déclaré Wexler, celui qui fournira les véhicules électriques partagés gérera la charge de manière centralisée. Et les grands parkings pour véhicules privés pourraient appartenir au passé. Les propriétaires de structures de stationnement devront peut-être penser à réaffecter ces bâtiments. Les sols en pente peuvent rendre cela particulièrement difficile, voire impossible. Ainsi, quiconque construit une structure de stationnement aujourd’hui peut vouloir anticiper le moment où la structure de stationnement devra devenir autre chose, quelque chose que les sols en pente peuvent exclure.

D’une manière ou d’une autre, le déploiement des véhicules électriques pourrait avoir des impacts majeurs sur la façon dont nous développons et utilisons l’immobilier.