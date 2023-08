Comment les propriétaires de CRE peuvent se préparer à se remettre des urgences liées au climat

Alors que la fréquence et la gravité des événements météorologiques extrêmes, tels que les ouragans, les inondations et les incendies de forêt, continuent d’augmenter, il est plus essentiel que jamais que les propriétaires et exploitants d’immeubles commerciaux (CRE) se préparent en élaborant des stratégies d’urgence proactives et résilientes liées au climat.

Même si la lutte contre le changement climatique nécessite des partenariats et une action coordonnée, la planification initiale en cas de conditions météorologiques extrêmes et d’autres urgences liées au climat peut également bénéficier de l’expérience et du point de vue extérieurs, plaçant les propriétaires dans une meilleure position pour réduire les dégâts, rebondir rapidement, protéger leurs équipes et locataires et potentiellement sauver des vies lorsque les choses vont de mal en pis.

Pour savoir comment réagir en cas d’urgence climatique, il faut d’abord comprendre les caractéristiques et les vulnérabilités uniques d’une propriété, plus précisément le type et l’emplacement de la propriété. Après tout, les plans génériques n’anticipent pas tous les scénarios potentiels, tant pour un immeuble de bureaux de 50 étages à accès contrôlé que pour un centre commercial conçu pour accueillir le grand public. Avec différentes utilisations présentes dans les propriétés, savoir comment gérer chaque zone est essentiel pour créer un plan d’intervention d’urgence complet.

Parmi les questions à considérer : le bien immobilier est-il principalement un bureau, un commerce de détail, un établissement industriel ou médical ? Quelles sont les utilisations secondaires de la propriété qui pourraient affecter les interventions d’urgence ? Quels sont les risques climatiques géographiques directs connus (ouragans, tornades, incendies de forêt, chaleur ou froid excessifs) et les impacts indirects provenant de sites auxiliaires (fumée, sécheresses, inondations) ?

L’identification des vulnérabilités spécifiques d’une propriété et de son emplacement permet aux propriétaires d’élaborer un plan approprié en cas de catastrophe. Cela peut impliquer d’incorporer des mesures telles que des barrières contre les inondations pour les propriétés situées dans des zones sujettes aux inondations ou des stratégies de prévention des incendies de forêt pour celles situées dans des régions sujettes aux incendies, en tirant parti des données météorologiques historiques et des projections climatiques locales pour formuler un plan efficace.

Après avoir évalué les risques, les propriétaires doivent élaborer un plan complet décrivant les étapes nécessaires avant, pendant et après les urgences liées au climat. Le plan doit englober divers scénarios, notamment les procédures d’évacuation, les protocoles de communication et l’allocation des ressources. La collaboration avec les services d’urgence et les autorités locales peut contribuer à créer un plan d’intervention plus efficace et faciliter l’accès aux mises à jour météorologiques en temps réel, aux systèmes d’alerte précoce et aux itinéraires d’évacuation en cas d’urgence. Des exercices et des sessions de formation réguliers garantissent que tout le personnel du bâtiment est bien préparé à gérer efficacement les urgences.

Maintenant que vous êtes prêt à mettre votre plan à exécution, voici trois choses que vous pouvez faire pour vous assurer que les locataires de l’immeuble, le personnel et les autres personnels sur place sont sur la même longueur d’onde :

La valeur de tout plan d’intervention d’urgence réside dans son efficacité en cas de crise, exigeant que chacun connaisse bien les spécificités du plan et sache quoi faire dans différents scénarios. Des formations et des exercices réguliers sont indispensables pour tester l’efficacité des plans, aider les employés à comprendre leur rôle en cas d’urgence et garantir une réponse coordonnée. Les solutions numériques, telles que les applications mobiles ou les plateformes Web, peuvent fournir un accès instantané en cas de crise. Conservez une version condensée du plan pour référence rapide avec des classeurs physiques ou des copies imprimées stratégiquement placées à des endroits clés comme sauvegarde en cas de panne de courant ou lorsque l’accès numérique n’est pas possible.

Il est impossible d’anticiper la gravité et la durée d’une urgence liée au climat, alors assurez-vous que la propriété est approvisionnée en produits essentiels et réfléchissez à ce dont les personnes sur place pourraient avoir besoin pendant une crise. Y a-t-il du contreplaqué ou des contre-volets dans la propriété ? Y a-t-il suffisamment de nourriture et d’eau pour les employés au cas où l’équipe déciderait de rester ou si la détérioration des conditions météorologiques bloquait les locataires ?

Parfois, la plupart des dégâts proviennent d’oublis banals. Évaluer l’intégrité structurelle des bâtiments, des systèmes de drainage et des installations de services publics. L’entretien de routine peut porter ses fruits, par exemple en veillant à ce que les arbres soient élagués tout au long de l’été pour éviter l’obstruction des drains de toit qui contribuent à l’effondrement des bâtiments. Des fondations surélevées ou des barrières anti-inondation peuvent aider à compenser les risques dans les zones sujettes aux inondations. Bien qu’elles ne fassent pas spécifiquement partie de la préparation aux situations d’urgence, les tâches courantes de gestion immobilière sont essentielles pour maintenir le bâtiment en parfait état en cas d’urgence future.

Pour que les propriétés commerciales soient véritablement résistantes au climat, les propriétaires et les exploitants doivent être prêts à investir dans des infrastructures résilientes au climat. Donner la priorité aux mesures de durabilité qui réduisent l’impact des propriétés sur l’environnement et atténuent les risques climatiques, notamment la modernisation des bâtiments existants pour répondre à des normes de construction plus élevées, l’utilisation de matériaux résistants au climat et l’intégration de technologies innovantes pour améliorer la résilience.

Les toits verts et les systèmes de récupération des eaux de pluie, par exemple, peuvent contribuer à atténuer les risques en gérant les précipitations excessives et en réduisant le ruissellement des eaux pluviales. Les solutions naturelles, comme les trottoirs perméables et les espaces verts, peuvent absorber l’excès d’eau. Les technologies économes en énergie, telles que l’éclairage LED, les systèmes CVC intelligents et les panneaux solaires, réduisent non seulement les émissions de carbone, mais réduisent également les coûts d’exploitation au fil du temps. Les sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie éolienne ou géothermique, offrent un double avantage : atténuer le changement climatique et fournir un approvisionnement énergétique fiable en cas d’urgence lorsque les systèmes électriques conventionnels pourraient être compromis.

L’adoption d’appareils et de pratiques d’aménagement paysager permettant d’économiser l’eau peut réduire considérablement la consommation d’eau, en particulier dans les régions vulnérables aux sécheresses, ce qui profite à l’environnement et aux résultats financiers. De plus, la promotion des initiatives de réduction des déchets et de recyclage au sein des propriétés commerciales contribue à un avenir plus vert et plus durable.

Le changement climatique pose des défis sans précédent aux propriétaires et exploitants de propriétés immobilières commerciales. Mais il existe de nombreuses opportunités pour se préparer dès maintenant à un avenir plus résilient au changement climatique. Prendre des mesures proactives avec une planification et une préparation complètes est non seulement essentiel pour protéger les actifs et assurer la continuité des activités, mais également pour sauvegarder le bien-être des communautés en temps de crise.