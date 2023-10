Comment l’acquisition de Winn-Dixie par ALDI impacte la CRE

Lorsqu’ALDI a annoncé l’acquisition de 400 supermarchés Winn-Dixie et Harveys dans le sud-est des États-Unis à la mi-août, cette décision a signalé que le détaillant discount basé à Batavia, dans l’Illinois, ne suivrait pas la foule. Plutôt que de fermer des supermarchés, comme l’ont fait de nombreuses chaînes, ALDI a l’intention d’accélérer l’ouverture de magasins, en ouvrant 120 nouveaux magasins à l’échelle nationale pour atteindre un total de 2 400 magasins d’ici la fin de cette année. Ce faisant, ALDI se positionne comme un rival de plus en plus redoutable de Kroger.

Publix et Walmart

L’acquisition conduit à une consolidation accrue du canal de vente au détail de produits alimentaires. Et cela, à son tour, est susceptible de rendre les centres commerciaux ancrés dans des épiceries encore plus attrayants pour les acheteurs qui recherchent des locataires cotés en crédit avec un risque relativement faible, déclare Damon M. Juha, associé et responsable des pratiques immobilières chez Saul Ewing à Los Angeles.

Les centres commerciaux communautaires ancrés dans des épiceries sont déjà les propriétés immobilières commerciales les plus performantes, et leur force est attribuable au pilier de l’épicier, déclare Gary Ralston, directeur général et associé chez SVN | Saunders Ralston Dantzler Real Estate à Lakeland, en Floride. Kroger est le quatrième plus grand détaillant du pays, derrière Walmart et Amazon.

et Costco, ajoute-t-il. Publix, propriétaire de près de 300 centres commerciaux dotés de magasins d’alimentation, est le 13e du paysème le plus grand avec 1 627 magasins et un chiffre d’affaires moyen d’environ 33,5 millions de dollars par magasin.

« Les commerces de détail axés sur l’épicerie restent très attrayants pour la raison même que la demande de produits d’épicerie est stable et robuste », déclare Daniel Diaz Leyva, associé de Day Pitney à Miami, en Floride. « Tout le monde a besoin de manger, et les produits d’épicerie constituent généralement la plus grande ligne de produits. article de dépense pour une famille après le logement.

Les données de Placer.ai confirment le rôle central des supermarchés dans le paysage de la vente au détail. L’entreprise rapporte que les visites dans les épiceries traditionnelles ont diminué pendant la pandémie, a déclaré Ralston. Depuis, ils ont augmenté, au point que les visites dans les épiceries sont aujourd’hui supérieures au nombre de visites de 2019. L’impact de l’inflation sur les repas au restaurant, qui a accru la popularité des repas cuisinés à la maison, a fortement contribué à l’augmentation des visites dans les épiceries.

La demande des locataires pour les centres ayant des épiceries a considérablement augmenté, propulsant le taux d’inoccupation à environ 5 %, tout en augmentant les loyers moyens de près de 5 % d’une année sur l’autre, dit Ralston. « Nous nous attendons à ce que les propriétés commerciales ancrées dans des épiceries surperforment le marché immobilier général dans un avenir prévisible », ajoute-t-il.

En raison du trafic piétonnier important généré par les supermarchés, « les complexes ancrés dans des épiceries peuvent mieux attirer un grand nombre de petits locataires. . . pour remplir le complexe », ajoute Leyva. Le trafic piétonnier généré par les supermarchés et les épiciers représente un énorme levier pour les sociétés de supermarchés lorsqu’elles tentent d’obtenir des propriétaires complexes des conditions de location avantageuses, rapporte-t-il. La hausse des bénéfices des épiceries au cours des dernières années a convaincu les épiciers d’utiliser l’argent supplémentaire à leur avantage.

« Nous voyons de nombreux grands épiciers acquérir les complexes commerciaux dont ils sont les piliers », explique Leyva. « Et nous assistons à une consolidation du marché alors que les détaillants en alimentation cherchent à se développer et à étendre leur présence à l’échelle nationale. L’acquisition de Winn-Dixie et Harveys Supermarkets par ALDI est un exemple de cette tendance.

La consolidation du secteur de l’épicerie entraîne une diminution du nombre de participants, dont chacun disposera de plus de ressources et de moyens financiers, explique Juha. D’un autre côté, avec la consolidation, ajoute-t-il, « il y aura probablement moins de « mégamagasins » dotés d’un pouvoir de négociation important lorsqu’il s’agit de négocier des accords de développement et des conditions de location.

Selon certaines estimations, plus de 60 % des ventes de produits alimentaires aux États-Unis sont désormais concentrées entre les mains de cinq entreprises seulement. La réduction de la concurrence devrait signifier que les détaillants auront plus de latitude pour augmenter les prix. Cela signifiera à son tour que les consommateurs se tourneront de plus en plus vers les magasins discount et les marques de distributeurs. Tout cela devrait être synonyme de bons moments – et d’une nouvelle expansion – pour ALDI et d’autres discounters dans les années à venir.