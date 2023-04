Comment acheter un matelas sans l’essayer d’abord

C’est un dilemme que beaucoup d’entre nous ont eu. Nous commençons à ressentir des maux de dos ou nous avons un vieux matelas qui doit être remplacé et nous commençons la recherche d’un nouveau. Mais acheter un nouveau matelas peut sembler être un processus difficile, surtout s’il n’est pas possible d’aller dans un magasin et de l’essayer personnellement.

Alors, comment simplifier le processus et faire le bon choix ? Voici comment acheter un matelas sans l’essayer au préalable.

Ne lisez pas les avis

Alors que les critiques de certains produits tels que les téléviseurs ou certains meubles peuvent vraiment être utiles, lorsqu’il s’agit de matelas, l’expérience et le sentiment sont tellement personnels que la lecture de critiques peut être contre-productive.

Denise Chaykun Weaver a acheté et restitué trois matelas qu’elle avait achetés sur Amazon durant l’été 2022. « J’ai opté pour des matelas qui avaient d’excellentes critiques, à la fois sur Amazon et sur des sites indépendants. Je les achetais pour une résidence secondaire, mais ils étaient toujours si affreux que j’ai immédiatement eu mal au dos et j’ai dû les rendre.

Mais Weaver n’est pas le seul dans ce cas. Shay Holland, designer d’intérieur et star de HGTV, me dit qu’elle a lu des critiques pour un certain matelas qui a été très vanté par les influenceurs. Elle l’a acheté et l’a regretté immédiatement. «Ils vendent une boîte et si vous voulez qu’elle soit confortable, c’est presque 1 000 $ de plus pour un surmatelas. Ils ont blâmé le fait que je dormais sur le côté. Je leur ai dit qu’ils devraient pouvoir dormir dans n’importe quelle position et ne pas avoir mal le matin. Je prévois de le rendre.

Commencez par connaître les différences entre les types de matelas

Vous cherchez le matelas? Il n’existe pas. C’est plutôt une préférence très personnelle. Néanmoins, c’est une bonne idée de connaître la différence entre la plupart des types de matelas courants, qui ont tous une sensation différente et ont différents niveaux de soutien en fonction de la position de sommeil.

Ressort intérieur

Les matelas à ressorts sont le type de matelas standard et toujours le plus populaire. Ces types de matelas ont des ressorts métalliques enveloppés dans divers matériaux souples.

Mousse à mémoire

Les matelas en mousse à mémoire de forme sont un autre choix populaire car ils ont le moins de transfert de mouvement, ce qui les rend idéaux pour les couples.

Le seul problème est que la mousse à mémoire de forme peut potentiellement dormir à chaud, mais tant qu’elle contient du gel de refroidissement ou du graphite, elle ne devrait pas être trop inconfortable. « La mousse à mémoire de forme se ramollit en réponse à la chaleur et à la pression, lui donnant cette sensation caractéristique de près du corps. Il est également bon pour les personnes allergiques car sa densité empêche les acariens et autres allergènes de s’accumuler », explique Byron Golub, vice-président, produits et marchandisage chez Saatva.

Latex

Fabriqué à partir de la sève d’un arbre à caoutchouc, le latex est l’un des types de matelas les plus durables et peut être utilisé entre dix et vingt ans. Golub me dit: «Le latex en tant que matériau de matelas existe depuis des décennies, mais il s’est vraiment imposé ces dernières années. Le latex naturel (par opposition au latex synthétique) est le produit de l’hévéa. Il est durable, hypoallergénique, respirant et l’un des matériaux de matelas les plus durables. Il existe deux types de latex utilisés dans les matelas, Dunlop et Talalay.

C’est aussi un excellent choix pour les personnes allergiques. « Le latex est hypoallergénique et résistant aux acariens. Il dort également plus frais que les autres types de mousse. Le latex, qui est naturellement flottant, est parfait pour les personnes qui veulent la capacité de contour de la mousse à mémoire sans cette sensation. Le latex naturel est l’option de matelas la plus écologique sur le marché.

Gardez simplement à l’esprit que si le latex est également l’un des choix les plus écologiques, c’est aussi l’un des plus chers.

Sachez quel type de dormeur vous êtes

Alors que beaucoup d’entre nous se déplacent la nuit, savoir comment vous dormez le plus confortablement est un excellent moyen de déterminer quel matelas est le meilleur. Par exemple, les matelas hybrides, en mousse à mémoire de forme et en latex sont parfaits pour les dormeurs latéraux. Ils doivent également choisir un matelas suffisamment ferme pour bercer les hanches et les épaules tout en soutenant la colonne vertébrale.

En revanche, les dormeurs sur le dos ont un peu plus de choix. Ils peuvent utiliser des matelas à ressorts traditionnels, des matelas hybrides, en mousse à mémoire de forme et en latex tant qu’ils sont moyennement fermes.

Dormir sur le ventre peut être difficile pour le dos, c’est pourquoi les personnes qui dorment sur le ventre doivent opter pour un matelas en latex ferme, un lit hybride ou réglable.

Comment partager un lit avec quelqu’un qui dort différemment

Avoir une préférence de sommeil différente de celle d’un partenaire peut rendre le choix d’un matelas encore plus difficile.

Saatva a trouvé une excellente solution à ce problème avec le matelas à fermeté réglable Solaire. « Solaire laisse chaque partenaire s’adapter selon son confort. Lorsqu’il est associé à une base réglable, qui permet à chaque partenaire de lever et d’abaisser la tête et les pieds, il offre le summum du confort personnalisé », explique Golub. «Une autre option pour les couples ayant des styles de sommeil différents est une configuration split king, qui se compose de deux matelas XL côte à côte. Avec un Saatva Classic par exemple, qui se décline en trois options de fermeté, chaque partenaire peut avoir son niveau de fermeté préféré.

Évitez les matelas en fibre de verre

Peu importe la marque de matelas envisagée, il est crucial de s’assurer qu’il ne contient pas de fibre de verre, qui est un retardateur de flamme synthétique. Bien que la fibre de verre elle-même ne soit pas dangereuse, l’exposition à celle-ci l’est.

Les matelas vendus aux États-Unis doivent avoir un retardateur de flamme tel que la fibre de verre, mais il existe des alternatives non toxiques, notamment le chardon et la laine biologique de Nouvelle-Zélande, ce que Saatva utilise.

Il existe plusieurs façons de s’exposer à ce danger, notamment en ouvrant un matelas, ce qu’il n’y a jamais de raison de faire. Mais parfois, les ongles d’animaux ou la fibre de verre peuvent fuir à travers une couverture mal faite.

Si vous ne savez pas si votre matelas contient de la fibre de verre, vérifiez l’étiquette. Parfois, il est répertorié comme « laine de verre » ou « fibres de verre ». Vous n’êtes toujours pas sûr ? C’est une bonne idée de vérifier auprès du fabricant et de le remplacer si possible.

Faites un quiz sur le sommeil

De nombreuses grandes entreprises de matelas s’adressant directement aux consommateurs, y compris Saatva, proposent un quiz sur le sommeil sur leur site Web. Profitez-en. Ce sont les mêmes types de questions que les associés poseront souvent en magasin, il y a donc un certain niveau de conseils avec cet achat important.

Si possible, visitez la salle d’exposition

En gardant toutes ces informations à l’esprit, il est toujours préférable de visiter la salle d’exposition si possible. Saatva compte actuellement onze emplacements dans les grandes villes, dont Los Angeles, New York et San Francisco, et plusieurs autres devraient ouvrir d’ici 2024.

En plus des matelas, les emplacements de Saatva vendent également des oreillers, de la literie et même un assortiment de cadres de lit élégants ainsi que des décorations comprenant des couvertures chics. Donc, cela vaut certainement le détour pour explorer plusieurs éléments essentiels du lit.

Bien que le magasinage en magasin ne soit certainement pas aussi pratique que le simple achat en ligne, il peut économiser du temps et de l’énergie à long terme.

Et si vous choisissez le mauvais matelas ?

Malgré tous vos efforts, il est très possible de faire le mauvais choix. Que vous achetiez un matelas sur mesure comme Saatva ou un matelas bon marché dans une boîte, il est essentiel de vous assurer qu’il existe une politique de retour libérale, telle qu’un an, ce que propose Saatva.