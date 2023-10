Combien gagnent les agents immobiliers dans chaque État en 2023

Avec des taux hypothécaires plus élevés qu’ils ne l’avaient été dans un passé récent, ainsi que des prix de l’immobilier élevés et un resserrement des stocks disponibles, le marché immobilier américain a mis les acheteurs potentiels dans une situation difficile.

Malgré tout cela, les marchés immobiliers à travers le pays sont restés très actifs. Par conséquent, les agents et courtiers immobiliers sont restés occupés. Les prix des maisons étant en moyenne considérablement plus élevés qu’avant la pandémie, on se demande combien gagnent les agents et les courtiers immobiliers de nos jours. Le salaire annuel des agents immobiliers dépend de plusieurs facteurs, notamment non seulement du prix de la maison, mais également du nombre de transactions immobilières et des frais de commission.

À l’aide des données professionnelles du Bureau of Labor Statistics (BLS), nous avons analysé et compilé un récapitulatif du salaire moyen des agents immobiliers dans chaque État américain pour 2023.

Poursuivez votre lecture pour découvrir où les agents immobiliers gagnent le plus d’argent et où ils en gagnent le moins.

10 États où les agents immobiliers gagnent le plus d’argent

Le salaire annuel moyen national d’un agent immobilier est de 65 850 $, selon le BLS. Cela rend le salaire moyen des agents immobiliers légèrement supérieur au salaire annuel moyen pour toutes les professions, soit 61 900 $. Voici une liste des 10 principaux États dans lesquels les agents immobiliers gagnent le plus :

: 94 810 $

: 93 950 $

: 82 090$

: 79 610$

: 79 060 $

: 77 430 $

: 77 320 $

: 74 820$

: 73 990$

: 72 900$

Les États qui paient le plus les agents immobiliers en moyenne sont géographiquement situés dans le nord-est, l’ouest et le sud, avec respectivement quatre États, quatre États et deux États dans chaque région désignée par le recensement. Ce qui est vraiment intéressant, c’est que le Mississippi se classe parmi les 10 premiers États où le salaire annuel moyen des agents immobiliers est le plus élevé, bien que l’État ait le revenu médian des ménages le plus bas des 50 États américains.

10 États où les agents immobiliers gagnent le moins d’argent

Passons maintenant à l’autre extrémité du spectre. Voici une répartition des 10 États dans lesquels les agents immobiliers gagnent le moins :

: 44 510$

: 45 570 $

: 46 690 $

: 47 670 $

: 49 830 $

: 50 920 $

: 52 970 $

: 53 090 $

: 53 690 $

: 55 050 $

Cette liste est dominée par les États du Sud et du Midwest, avec deux États représentant l’Ouest : l’Idaho et le Nouveau-Mexique. Le salaire moyen d’un agent immobilier dans l’Illinois est inférieur de plus de 20 000 $ à la moyenne nationale : 44 510 $ contre 65 850 $.

Combien gagnent les agents immobiliers dans chaque État

En seulement un an, sept États ont connu des augmentations de revenus supérieures à 20 % pour les agents immobiliers :

: 95,5%

: 41%

: 30,8%

: 30,5%

: 24,7%

: 21,8%

: 20,8%

Vous trouverez ci-dessous les 50 États et leurs salaires immobiliers moyens respectifs par an. Les États sont classés par ordre alphabétique, mais leur classement de 1 à 50 (1 étant le meilleur, 50 le pire) en termes de rémunération est inclus :