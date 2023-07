Colorado Ranch de John Wayne Classic ‘True Grit’ à vendre

Lancez le générique d’ouverture du classique de John Wayne de 1969 et vous verrez une scène pratiquement inchangée aujourd’hui. C’est la grange robuste et la vieille école d’un ranch à vendre à Placerville, Colorado. Les montagnes de San Juan s’étendent le long de l’horizon lointain.

True Grit West, qui s’étend sur 336 acres sur Hastings Mesa, a toujours sa grange et ses corrals d’origine. L’école historique demeure également, restaurée par les propriétaires actuels dans le respect de son héritage occidental.

Un ajout de 1996 est la maison contemporaine en rondins construite sur mesure, qui a été rénovée et mise à jour il y a quatre ans. Installée sur une pente élevée, la maison à plusieurs étages de 6 200 pieds carrés offre une vue sur le ranch et les chaînes de montagnes Sneffels et Wilson.

Alors que l’acteur portant un bandeau sur l’œil et armé d’un fusil s’est envolé vers le coucher du soleil, les influences hollywoodiennes continuent de rapporter, en maintenant les ranchs en demande, déclare l’agent co-listeur Dan Henschel de Telluride Real Estate Corp. « Le spectacle a rendu la vie dans les ranchs très populaire. »

Pour ceux qui aiment la vie dans les ranchs, les mesa et les montagnes, la propriété est bien adaptée aux loisirs familiaux en tant que résidence secondaire, dit-il. « Nous avons une partie qui l’envisage et qui est passionnée par le film et John Wayne. »

Les plafonds voûtés et les grandes fenêtres offrent une vue panoramique sur l’espace de vie à aire ouverte de la maison, qui est centré sur une cheminée en pierre. Les planchers, les murs et les plafonds en bois unissent le salon, la salle à manger et la cuisine. Une terrasse avec foyer extérieur prolonge l’espace de vie à l’extérieur.

La cuisine comprend des comptoirs sombres, une cuisinière en acier inoxydable et un îlot central avec évier de préparation.

Les murs en rondins et les planchers en bois se poursuivent dans la plupart des cinq chambres, dont l’une est aménagée en chambre avec lits superposés. La suite principale dispose d’une baignoire en cuivre, d’un meuble-lavabo à double lavabo et d’une douche séparée. Il y a cinq salles de bain complètes et deux salles d’eau en tout.

Un espace de vie secondaire au niveau inférieur avec une autre cheminée et un bar peut fonctionner comme un home cinéma, une salle de jeux ou un lieu de rassemblement décontracté.

Le ranch au 9175 County Road 58P 177 County Rd 61V à Placerville est à environ 18 miles de la station balnéaire de Telluride.

Le prix demandé est de 8 495 000 $. Jim Nerlin, également de Telluride Real Estate Corp., partage la liste.