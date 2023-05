Colorado Golf Course Home revendique une renommée

La première maison construite sur le huitième fairway du tout nouveau parcours du Telluride Golf Club dans le Colorado a une histoire à raconter.

L’agent inscripteur Steve Hilbert était un ami du propriétaire d’origine et a accepté de renoncer à sa commission tant qu’il y aurait un réfrigérateur à bière sur la terrasse rempli de Coors Light pour son passage sur une partie de golf.

« Si jamais je rencontrais un réfrigérateur à bière vide, la commission serait immédiatement due », déclare Hilbert. Bientôt, la maison est devenue l’une des maisons les plus reconnaissables de Mountain Village.

« La nouvelle s’est répandue et à peu près tous les golfeurs étaient au courant de l’existence du réfrigérateur « à bière gratuite », dit-il. « Le propriétaire actuel honore encore la tradition à ce jour. »

Maintenant, le contemporain de montagne au 151 Adams Ranch Road est à vendre à 6,35 millions de dollars américains et, encore une fois, Hilbert avec Telluride Real Estate Corp. a la liste.

Conçue par Charles Cunniffe Architects dans un esprit de divertissement, la maison de plus de 5 000 pieds carrés d’espace de vie s’ouvre sur des terrasses et des patios offrant une vue à 360 degrés.

La façade de la maison affiche une façade en pierre, poutre et bois naturel. Plusieurs ailes font saillie sur l’artère principale de la maison. Des murs en pierre avec des fenêtres cintrées au dernier étage limitent l’arrière de la structure.

Des portes cintrées surmontées de fenêtres cintrées mènent à l’intérieur d’un hall d’entrée spacieux avec des lignes de vue jusqu’au salon à double hauteur entouré de fenêtres. Le hall s’ouvre également sur la salle à manger formelle et les escaliers en bois menant à la passerelle du deuxième niveau. Les poutres lourdes et le bois naturel font partie des détails.

Une péninsule à deux niveaux dans la cuisine offre un espace de restauration et de préparation. Des armoires en bois, un casier à vin, deux éviers et des électroménagers en acier inoxydable font partie des commodités. Un coin repas ancre un coin de la pièce. Également au rez-de-chaussée se trouve un boudoir avec foyer.

Incluant la suite principale, il y a six chambres, trois salles de bain complètes et une salle d’eau. Un plafond voûté surmonte la salle de jeux du deuxième étage.

Les près de trois quarts d’acre de terrain contiennent beaucoup d’espace pour une partie de croquet ou pour lancer un ballon de football.

« L’espace de vie extérieur coule de manière transparente sur le fairway avec une vue imprenable sur le célèbre mont Wilson – ironiquement, la montagne sur toutes les publicités et produits Coors Light », explique Hilbert. « Aucune autre maison n’est visible à travers l’espace ouvert. »

Mountain Village, au sud-ouest de Telluride et entouré par les montagnes de San Juan et la station de ski de Telluride, bénéficie d’un ensoleillement pénétrant, d’air sec et de l’un des parcours de golf les plus élevés au monde. Telluride Golf Club, à environ 9 500 pieds, est ouvert aux membres Telluride Sky & Golf Club.

Mais la bière n’est pas le seul avantage de l’endroit. Une télécabine relie la communauté à la ville de Telluride avec des trajets gratuits de 12 à 13 minutes.