Colony lance un programme d’incubateur de design

Les concepteurs de meubles indépendants sont aujourd’hui confrontés à de nombreux défis. Entre le processus de création, la production physique de son travail et les aspects entrepreneuriaux du marketing et de la vente, un artiste doit être un « touche-à-tout ». Cependant, Jean Lin, fondateur de Colony a trouvé un moyen d’encadrer les talents émergents et de les aider à cultiver leur carrière.

Avec une galerie située au centre-ville de Manhattan, le modèle coopératif unique de Lin permet vraiment aux artisans de prospérer. Les produits présentent un mélange de meubles, d’éclairages, de textiles et de décorations uniques, Colony est l’endroit idéal pour trouver des articles uniques pour la maison.

En avril 2023, l’entreprise a lancé son programme d’incubateur unique, appelé The Designers’ Residency. Ce programme de huit mois a été créé pour cultiver des expériences en studio et des opportunités de collaboration. L’objectif final est de lancer leurs propres studios et d’exposer leur première collection via Colony. Les premiers artistes à participer au programme sont Marmar Studio et Alexis & Ginger.

J’ai récemment parlé avec Lin de son modèle commercial, pourquoi il est si important d’encourager les talents émergents en design et pourquoi les consommateurs préfèrent une expérience en personne lorsqu’il s’agit d’acheter des articles pour la maison.

Avant de lancer Colony, vous avez travaillé dans la mode. Selon vous, quel est le lien entre les industries de la mode et du design d’intérieur ?

Je pense que la mode et les intérieurs parlent le même langage. Je pense qu’il y a un langage et une esthétique communs, des proportions, des motifs et des couleurs qui sont en quelque sorte universels dans les deux domaines. Je pense que cela ne signifie pas nécessairement qu’un créateur de mode talentueux sera un architecte d’intérieur talentueux, mais je pense qu’il existe un langage commun.

Comment vous est venue l’idée de Colony ?

C’était après l’ouragan Sandy. Beaucoup d’entre nous cherchaient des moyens d’aider. Un ami et moi-même avons eu l’idée d’organiser un spectacle caritatif, demandant à des designers locaux de créer des œuvres à partir de débris de l’ouragan Sandy. Par exemple, utiliser du bois d’arbres tombés.

Il nous a fallu environ un mois pour nous réunir car il y avait tellement de designers dans la communauté qui étaient tellement excités et désireux de faire quelque chose. Ce fut un grand succès et nous avons eu beaucoup de couverture médiatique. Et tout le monde a demandé quand serait le prochain. J’en ai donc eu une autre en mai suivant pendant la New York Design Week.

J’ai commencé à devenir de meilleurs amis avec ces fabricants de meubles, d’éclairage et de textiles.

Ils ont commencé à se communiquer beaucoup de frustrations similaires à propos de la situation difficile d’être un designer indépendant à New York et de la difficulté de montrer son travail.

Le travail est très coûteux et il n’y a pas beaucoup d’endroits où les clients et les gens peuvent simplement entrer et s’asseoir sur la chaise ou toucher la crédence ou quoi que ce soit d’autre. Et les lieux qui existaient à l’époque étaient très traditionnels dans la façon dont ils étaient structurés. Ils ressemblaient beaucoup plus à une salle d’exposition où ils prenaient une grosse commission sur chaque vente.

Donc, mon idée était vraiment de mettre en commun les talents et les ressources de chacun et de démarrer une galerie coopérative, où nous facturons une redevance mensuelle. Et puis nos commissions étaient une fraction de ce qui était normal. Donc, dans ce sens, les designers que nous représentons ont vraiment la possibilité de croître avec leurs ventes plutôt que de chasser leurs marges.

Il y a une quantité apparemment infinie de produits que nous achetons en ligne en tant que consommateurs américains. Pourtant, de nombreuses personnes ont encore besoin de faire l’expérience de meubles par elles-mêmes, qu’il s’agisse d’un canapé dans une chaîne de magasins ou de quelque chose de haut de gamme et personnalisé dans une galerie. Pourquoi pensez-vous cela est?

Quand j’ai lancé Colony, il y a eu une énorme poussée en ligne. J’avais l’impression d’être dans un espace où l’expérience en personne était moins valorisée juste pour la commodité des frais généraux de l’entreprise qui la démarrait.

Mais je sens fortement que ça revient. Il est si important de toucher et de ressentir ces choses, car nous vivons avec elles. Dans le meilleur des cas, ces articles ne sont pas jetables.

Ce ne sont pas nécessairement des consommables ou quelque chose que vous pouvez vraiment acheter par impulsion. Il y a tellement d’argent, de temps et de ressources matérielles nécessaires à la création de ces objets que vous espérez qu’ils resteront, non seulement pour nos propres vies, mais aussi pour l’environnement et la société dans son ensemble. Je pense donc que l’idée d’acheter quelque chose comme une chaise de salle à manger ou un buffet – quelque chose comme ça, sans le voir, c’est juste, ça vend vraiment tout le monde dans le processus.

Colony propose également des services de design d’intérieur et il est devenu si clair depuis que nous avons commencé à quel point il est vraiment important que les gens puissent expérimenter les choses avant de les acheter.

(Mais), la réponse pratique est qu’il doit être confortable. Il doit durer et être de bonne qualité, mais vous ne pouvez pas le savoir à moins de le voir.

Pourquoi le mentorat des talents émergents est-il si important pour vous ?

Il y a dix ans, on avait l’impression qu’il n’y avait qu’une petite poignée de designers indépendants qui s’en sortaient très bien. Et puis juste la mer de gens qui étaient ambitieux et talentueux, mais qui n’avaient vraiment nulle part où aller. J’ai donc commencé à dire que la mission de Colony était de donner une plate-forme au jeune designer indépendant émergent qui n’en avait pas encore.

Que recherchez-vous lorsque vous choisissez des designers à encadrer pour le programme de résidence ?

Je pense que ce que nous recherchons, c’est quelqu’un qui a sa propre voix. Et quand je dis sa propre voix, je veux dire sa propre voix unique, quelqu’un qui est réfléchi dans ses conceptions et qui se pousse à créer quelque chose de très frais et nouveau. Je pense qu’avoir une éthique de travail inégalée est quelque chose qui doit être là. C’est une sorte de pré-requis.

Enfin, après neuf ans de vente de meubles, ou d’essais de vente de meubles, c’est qu’une grande partie de celui-ci est sa solubilité, sa qualité marchande et si je pense qu’il a ou non sa place sur le marché actuel.

​​Quelle est votre mission globale pour le programme de résidence, qu’espérez-vous accomplir avec celui-ci ?

: Je veux amener la prochaine génération de designers indépendants sur le marché. Et soyez un atterrissage en douceur pour les étudiants nouvellement diplômés et les personnes assez courageuses pour créer leur propre studio.

Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup à offrir à notre industrie et qui n’ont pas nécessairement les connaissances ou l’expérience pour savoir quoi faire de leur énergie et de leur travail acharné. Et mon espoir avec la résidence est que nous pouvons être cela pour eux.

Selon vous, à quoi ressemblera le programme de résidence dans cinq et dix ans ?

La première est que nous continuons à faire ce que nous avons fait, c’est-à-dire travailler très dur pour faire passer notre message sur le marché, à savoir que le design indépendant et émergent est quelque chose avec lequel il faut compter. Et c’est quelque chose qui ajoute beaucoup de valeur. Et je crois cela de tout mon cœur et je sais que nous avons fait ce que nous pouvions au cours des neuf dernières années pour le prouver. Et atteignez plus de personnes avec ce message.