Cinq tendances de maison intelligente améliorant le bien-être pour votre cuisine en 2024

De nombreux équipements trouvés dans les dernières tendances en matière de cuisine sont dotés de la technologie de la maison intelligente. En voici cinq décrites dans l’influent rapport de recherche sur les tendances de la cuisine 2024 récemment publié par la National Kitchen & Bath Association. J’ai rédigé la semaine dernière environ huit des observations du rapport liées à la durabilité. Le rôle de l’innovation dans la conception et la rénovation de cuisines pour ajouter un potentiel de bien-être mérite amplement sa propre couverture.

Comme je l’ai noté dans l’article précédent, la NKBA est une organisation professionnelle comprenant 50 000 membres, dont des concepteurs, des revendeurs, des rénovateurs, des installateurs et des fabricants, et produit des études annuelles comme celle-ci sur les tendances en matière de conception et de rénovation. Ceux qui spécifient des produits de cuisine ont été inclus dans ce rapport. (Je suis membre depuis près de deux décennies, mais ce n’est que l’une des nombreuses associations industrielles de premier plan que je consulte pour mes recherches.) J’ai contacté d’autres designers qui ont eu l’occasion d’examiner le rapport et je leur ai demandé d’expliquer par e-mail à propos de le rôle croissant de la technologie de la maison intelligente dans leurs projets de cuisine.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de noter ce que l’architecte Nar Bustamante de Sacramento a partagé dans ses commentaires. Bien qu’il soit enthousiasmé par les avancées disponibles dans le domaine des appareils intelligents, il affirme que certains clients ont une courbe d’apprentissage qui pourrait les empêcher d’utiliser la technologie à son plein potentiel. Cela étant dit, certaines fonctionnalités ne demandent aucun effort à configurer ou à utiliser et peuvent être très utiles aux utilisateurs, souligne-t-il.

1. Résilience

« De nombreux appareils disposent désormais de moniteurs de coupure d’alimentation d’urgence, d’une détection des fuites et d’une connectivité Wi-Fi afin que nous puissions désormais voir les performances d’un appareil depuis nos téléphones », commente Bustamante. La fonction de détection des fuites avertit le propriétaire qu’il y a de l’eau là où elle ne devrait pas être présente et qu’elle doit être traitée. Certaines technologies de détection des fuites peuvent couper l’eau (en fonction du système de plomberie du client).

« On nous a appris à ignorer bon nombre de ces alertes, car elles se produisent aussi fréquemment d’une manière qui nous permet de nous méfier de la technologie », observe le Californien. Il note cependant que, puisque les problèmes surviennent souvent lorsque nous ne sommes pas à la maison, cela contribuera à prévenir de futurs incidents. C’est une catégorie d’alerte que vous ne voulez certainement pas désactiver, étant donné que les inondations et les dommages causés par le gel constituent la troisième réclamation d’assurance la plus courante. Cela est particulièrement vrai pour les maisons de vacances ou les locations.

2. Réfrigération intelligente

Les réfrigérateurs sont un élément majeur du débat sur la résilience. « Les principales fonctionnalités technologiques seront liées à la sécurité, notamment l’alimentation de secours, les détecteurs de fuites et la technologie d’inventaire alimentaire », prédit le rapport. La conservation des aliments revêt une importance accrue pour les propriétaires à mesure que les prix des denrées alimentaires continuent de monter en flèche, que les préoccupations concernant les problèmes d’éthique et de durabilité liés aux déchets augmentent et que les réseaux électriques tombent en panne en raison de conditions météorologiques extrêmes ou d’autres problèmes.

La designer de la région de Raleigh-Durham, en Caroline du Nord, Vicky Serany, décrit la réfrigération intelligente comme « le héros tacite de nos cuisines ». Elle est impressionnée par ce que l’industrie a publié jusqu’à présent. « Les fabricants d’appareils électroménagers ont fait un travail formidable pour assurer la conservation et la sécurité de nos aliments. »

Après avoir conservé les réserves alimentaires du ménage, la commodité est une autre caractéristique recherchée. « La nouvelle technologie d’inventaire des aliments dans les réfrigérateurs facilitera les recommandations de menus et les achats », note le rapport. Il ajoute que les options de réfrigération nouvelles et élargies offrent une flexibilité aux propriétaires. Environ un tiers (36 %) des propriétaires souhaitent bénéficier de ces technologies d’inventaire et de ces recommandations de menus, révèle-t-il. (Cette tendance va probablement monter en flèche à mesure que de plus en plus de natifs du numérique de la génération Z deviendront propriétaires.)

Une grande tendance dans le domaine des réfrigérateurs intelligents est le tiroir flexible qui peut passer à la demande de la réfrigération à la congélation en passant par la conservation du vin. Alors que 74 % des prescripteurs de l’étude déclarent souhaiter une fonctionnalité améliorée du réfrigérateur, une augmentation du nombre de modèles flexibles et même du réglage du mode à distance sera la bienvenue dans cette catégorie.

3. Appareils de cuisson multitâches

« Les appareils dotés de plusieurs fonctions de cuisson sont populaires », indique le rapport, 87 % des personnes interrogées le mentionnant. La technologie contribue à y parvenir. « Les appareils de cuisson auront des fonctions de cuisson intégrées telles que la friture à l’air libre et la cuisson à la vapeur », souligne-t-il, et 71 % des personnes interrogées souhaitent que ces appareils offrent des temps de cuisson réduits et un contrôle précis.

Environ la moitié (47 %) des chefs à domicile s’attendent à contrôler leurs fours ou leurs cuisinières à partir d’applications mobiles ! Les options de cuisson programmables pour les démarrages différés sont une fonctionnalité souhaitée par 37 % des personnes interrogées, et 21 % s’attendent à ce que ces appareils soient activés par la voix.

La vapeur est particulièrement forte dans les fours, généralement en combinaison avec la convection. Plutôt que de raccorder des conduites de plomberie à ces appareils, de nombreux concepteurs et propriétaires optent pour des modèles de réservoir qui peuvent être facilement remplis et réduisent les coûts d’installation et d’entretien. Les clients sont ravis de ces appareils, commente Serany. « C’est peut-être notre culture de réchauffer les restes, mais beaucoup pensent que les aliments ont tout simplement meilleur goût lorsqu’ils sont cuits dans un four à vapeur. »

Bustamante est également optimiste sur Steam, qu’il place en tête de ses listes de bien-être. « Les fours à vapeur offrent une méthode de cuisson plus uniforme et produisant de l’humidité, où les risques de surcuisson sont minimisés et où la valeur nutritionnelle et la fraîcheur sont préservées, préservant ainsi l’intégrité des aliments. »

Selon le rapport, l’une des innovations ajoutées aux appareils de cuisson concerne les paramètres et les commandes personnalisés. Ceux-ci peuvent prendre en charge la précision du contrôle de la température, les démarrages différés et à distance. La possibilité de suivre vos progrès en cuisine sur une application téléphonique ou une tablette est certainement une autre tendance de la maison intelligente à considérer.

Certaines applications vous alerteront si vous avez laissé un graveur allumé. Certains vous permettront de mettre à niveau votre cuisinière ou votre four à distance à mesure que le fabricant ajoute de nouvelles fonctionnalités. L’une des premières améliorations de fonctionnalités intelligentes incroyablement populaires a été l’ajout de la friture à l’air libre à certains fours à convection. La possibilité de le faire incite les propriétaires à activer la connectivité avec le fabricant. Les diagnostics de réparation à distance sont une autre incitation, mais peut-être pas aussi sexy que d’obtenir un tout nouveau mode de cuisson à temps pour vos réceptions de vacances !

4. Alternatives au micro-ondes

Le rapport comporte une section notant les tendances en voie de disparition. Les micro-ondes installés sur les cuisinières étaient les plus cités (45 %). Ils n’ont jamais été un facteur dans les cuisines de luxe (sauf peut-être les petites cuisines d’appartements à Manhattan ou à San Francisco) et ont également perdu de leur attrait dans de nombreux projets de milieu de gamme supérieur. Surtout installés sur les tables de cuisson à gaz, que vous trouverez dans de nombreuses maisons, ils constituent un risque pour la sécurité. Ils ont également tendance à offrir une ventilation bruyante et de qualité inférieure (un gros souci par rapport aux brûleurs à gaz !). «Le four à vapeur ou le four à micro-ondes à convection à tiroir est la méthode privilégiée dans nos conceptions», explique Serany.

La designer Sarah Robertson du comté de Westchester, New York, juste au nord de la ville, commente

Bustamante considère la vapeur comme une alternative idéale. « Le réchauffage et la décongélation des aliments ont vraiment changé avec les fours à vapeur : les micro-ondes ne sont plus la seule option. » Il dit qu’il n’installe même pas de micro-ondes dans bon nombre de ses projets actuellement. « Le four à vapeur atteint le sommet ! »

5. Robinets mains libres

« Les robinets mains libres deviennent la nouvelle norme », déclare le rapport, avec 57 % des personnes interrogées choisissant l’activation par le mouvement, 55 % optant pour un modèle de pression sur le coude ou le bras et 21 % choisissant l’activation vocale. Dans l’ensemble, environ la moitié (46 %) des personnes interrogées conviennent que les mains libres sont en train de devenir la nouvelle norme.

Robertson pousse les mains libres à l’autre extrême ; elle fait partie des 9 % de personnes interrogées qui préfèrent le contrôle au pied. Le concepteur de la région de New York spécifie une vanne de régulation d’eau commerciale montée sur un coup de pied, dit-elle. « Il peut être installé sur n’importe quel robinet et ne nécessite pas d’électricité pour fonctionner. C’est simple, facile à installer et cela permet d’économiser beaucoup d’eau ! (Quiconque tient une grosse casserole de pâtes dans de l’eau bouillante peut apprécier cette commodité.)

La commande vocale est un autre moyen d’ajouter une fonctionnalité mains libres à une cuisine, où la plupart des robinets mains libres sont installés dans les maisons, observe Serany. Ils ne fonctionnent pas toujours aussi bien qu’on le souhaiterait ; l’intelligence artificielle les rendra probablement plus intelligents dans les prochaines années.

Derniers mots

La popularité croissante et la présence de la technologie de la maison intelligente dans les cuisines rénovées incitent les professionnels du design à s’associer à des intégrateurs de technologies de la maison intelligente. Il n’est pas rare qu’un de ces experts soit impliqué dès le début dans un projet haut de gamme. Ne soyez pas surpris d’être présenté au partenaire technique de votre architecte, designer ou entrepreneur général avant même de choisir une seule finition.