C’est plus que le vin

Un domaine viticole à vendre dans le sud de l’Oregon vérifie toutes les cases : vignobles prospères, emplacement au bord de la rivière, prairies vallonnées, vue sur la montagne et beaucoup d’espace pour s’agrandir. Il est situé dans la vallée d’Applegate, entourée par les montagnes Siskiyou, pittoresques sans être trop éloignées. La propriété est à une demi-heure au sud de la rivière Rogue et à 15 minutes à l’ouest de Medford.

Outre les vignes espagnoles emblématiques, la rivière et la taille de la propagation au 11777 State Route 238 à Jacksonville en font un lieu remarquable.

« La propriété avec deux tiers de mile de bord de rivière la rend très spéciale », explique le copropriétaire Les Martin. «Il peut y avoir un ou deux établissements vinicoles au sud de la rivière Willamette qui ont une façade sur une rivière. Nous avons une vraie plage fluviale, comme nous l’appelons. En effet, les visiteurs enlèvent leurs chaussures et balancent leurs pieds dans l’eau tout en sirotant du vin et en dînant en plein air.

Les vignobles occupent une petite partie – peut-être 25 acres – du site beaucoup plus vaste. « Il s’agit d’une propriété de 260 acres qui est assez rare en soi, et elle a ce bord de rivière et tous ces grands attributs », dit Martin. « Il y a tellement plus que vous pouvez faire avec cette propriété. » Les possibilités incluent l’ajout de chevaux ou de bétail au mélange ou l’utilisation comme lieu de mariage ou comme destination de chambres d’hôtes.

Les et Rachael Martin ont ouvert Red Lily Vineyards en 2011, bien qu’ils aient planté des raisins sur la propriété cinq ans plus tôt. Les vignobles – Bean Patch Vineyard et Stargazer Vineyard (du nom de sa vue panoramique sur le ciel nocturne) – ont été plantés de variétés de raisins Tempranillo, Verdejo, Grenache et Graciano. L’opération peut s’avérer une capacité maximale de 5 000 caisses.

Applegate Valley possède sa propre zone viticole américaine (AVA), qui s’étend sur 50 miles au nord de la frontière californienne jusqu’à la rivière Rogue, contenue dans l’AVA de la rivière Rogue.

L’exploitation agricole et viticole comprend une salle de fermentation avec quatre cuves à vin en acier inoxydable, une salle de stockage de barriques, une salle de stockage de caisses, un tapis de broyage couvert et une salle de conférence rustique. La salle de conférence, avec de grandes fenêtres cintrées qui donnent sur la salle des tonneaux, contient une table en bois personnalisée et un lustre rustique. Tout est en accord avec l’ambiance authentique de la propriété.

La salle de dégustation de 1 885 pieds carrés de la cave a ouvert ses portes en 2011. Elle est faite d’un revêtement en cèdre à rainure et languette avec un toit en métal à forte pente qui s’intègre dans la conception d’une grange de 80 ans reliée par un passage couvert fermé.

Des plafonds à poutres apparentes, des sols en béton et une cheminée en pierre de rivière créent un espace confortable où les visiteurs peuvent s’attarder tout en dégustant du vin. Le bois récupéré des auges de la grange a été utilisé pour construire le bar et le comptoir de vente. La salle de dégustation dispose également d’un patio couvert de 800 pieds carrés qui reflète le design intérieur.

De plus, il y a deux maisons sur la propriété. La maison principale compte quatre chambres, trois salles de bain et deux cheminées. Il est situé sur une colline pittoresque surplombant la rivière Applegate. Les détails intérieurs comprennent des sols en carreaux de travertin dans la cuisine, le salon et la salle à manger; un îlot en bois d’érable et un bar à déjeuner en bois de cerisier dans la cuisine; et des plafonds cathédrale et voûtés dans de nombreuses pièces.

Une deuxième maison sur la propriété dispose de deux chambres et de deux salles de bains. Il a été rénové en 2012 avec des détails de style Craftsman. Il dispose de poutres en bois rustiques, d’une cuisine de campagne avec des comptoirs en granit, d’un porche et d’une terrasse. D’autres bâtiments sur le site comprennent une grange à foin centenaire (3 000 pieds carrés), une écurie avec boxes et auges (2 500 pieds carrés) et un hangar d’entreposage (400 pieds carrés).

Applegate Valley est une région viticole qui a commencé au milieu des années 1800, s’est éteinte au début du 20e siècle et a été redécouverte dans les années 1970.

La propriété de 260 acres avec des opérations de vinification se vend 11,5 millions de dollars. Kendra Ratcliff de Luxe est l’agent inscripteur.