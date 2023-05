C’est la maison qui donne au logement un nouvel avenir

Parfois, il est difficile de recommencer avec une ardoise complètement vierge. Mais, avec le logement, c’est l’opportunité et c’est ce que le PDG et co-fondateur de Veev, Amit Haller, a fait lorsqu’il a lancé l’entreprise en 2008 et ce qu’il a continué à faire chaque jour depuis.

Réinventer le logement sans les diktats normaux des opérations des parties prenantes a permis à Veev de créer une nouvelle génération de logements avec un processus de conception et de construction efficace, qui est durable, qui utilise un minimum de main-d’œuvre et qui est de haute qualité à un prix inférieur.

Certaines des plus grandes organisations de logement du pays sont coincées dans des paradigmes vieux de plusieurs décennies ou de plusieurs siècles et ne peuvent pas dépasser les relations avec les processus opérationnels qui incluent de multiples parties prenantes et qui les fixent également à un moment donné – essentiellement le début des années 1800.

Haller a vu que cela handicapait l’industrie, alors il a tout détruit pour recommencer. Et, avec son récent succès, attirant des partenaires financiers tels que BOND, LenX, Zeev Ventures, Fifth Wall, Brookfield Growth et JLL Spark, la société a annoncé le lancement d’un produit de maison unifamiliale.

« L’actif le plus important pour une famille est la maison », a déclaré Noah Knauf, associé général de BOND, un groupe d’investissement spécialisé dans les entreprises technologiques générationnelles. « Nous avons examiné chaque entreprise de l’espace au fil des ans. Veev était la première fois que nous avions l’impression que le consommateur n’aurait pas à faire de compromis sur la qualité ou l’esthétique.

J’ai écrit cette histoire sur Veev en 2020, et maintenant que je rattrape l’entreprise trois ans plus tard, elle a 30 brevets en instance. Ses avancées sont plus représentatives d’une entreprise technologique et pas du tout comme les sociétés de logement qui utilisent les mêmes processus depuis des décennies sans changement.

Le siège social de Veev est situé à Hayward, en Californie, avec un emplacement complémentaire à Tel-Aviv, ce qui permet à l’équipe R&D de tirer parti des idées et de l’expertise internationales. Le nom Veev a également une inspiration mondiale. Il vient d’une combinaison des mots latins, espagnols et français pour « vivre ».

Ressembler à une licorne? Probablement parce que c’est le cas. La solution de Veev est complètement unique, comme je l’ai vu en visitant l’installation.

Briser les barrières des coûts

Le nouveau siège social servira de «Digital Fab», ou centre d’ingénierie et d’installation de production, visant à livrer 500 maisons par an. Grâce au processus innovant de la nouvelle installation, une maison peut être construite en seulement 30 jours, y compris l’installation sur site, et avec une dorsale numérique intégrée pour la maison intelligente.

L’une des parties les plus étonnantes de l’approche de Veev est sa capacité à réduire les coûts. Toutes ses fonctionnalités avancées sont incluses sans majoration de coût, car les prix des maisons sont à parité avec le marché et l’objectif de l’entreprise est d’être inférieur à la moyenne du marché.

L’entreprise est en mesure de gérer les coûts finaux d’une maison en minimisant la main-d’œuvre. Avec les processus numériques en place, Veev peut compter sur des travailleurs qualifiés et ne s’appuie pas sur les métiers traditionnels. Ensuite, l’installation sur site nécessite cinq personnes et une grue et peut être effectuée en quatre semaines. Actuellement, les maisons sont expédiées dans un rayon de 150 milles pour minimiser les coûts de transport.

Jon Jaffe, co-président et co-PDG de l’un des plus grands constructeurs du pays, Lennar, et également investisseur dans Veev, a prédit qu’il est possible qu’entre 30 et 50% des maisons soient construites hors site en 5 ans. La nouvelle installation de Veev mesure 250 000 pieds carrés, mais elle n’a besoin que de 100 000 pieds carrés pour atteindre son objectif de 500 maisons par an fonctionnant sur un quart de travail avec 45 personnes.

« Dans tous les autres aspects des biens de consommation, tout est fabriqué dans des usines », a déclaré Knauf. «Une fois que vous avez compris comment le faire, vous continuez à le faire de la même manière à chaque fois. Les maisons sont folles à construire sur place avec une dizaine de corps de métier différents qui se croisent avec tous les défis de la réglementation, des inspections et des tas de pièces mobiles. C’est fou de faire une maison à la fois, de faire des erreurs à chaque fois et de ne pas appliquer cet apprentissage à la suivante. Ensuite, tous les défauts et problèmes se répètent dans chaque maison. »

Bien que Veev puisse s’adapter à tout type de conception ou d’esthétique de maison, la conception est figée à l’avance, de sorte qu’il n’y a pas d’ordres de modification qui ajouteraient du temps ou des coûts au projet.

Veev a également sélectionné des matériaux pouvant être utilisés pour plusieurs fonctions, cela réduit les options pour l’acheteur et économise les dépenses opérationnelles car il n’est pas nécessaire de gérer des milliers de SKU, ce qui limite également les risques de la chaîne d’approvisionnement.

Aller au-delà de l’innovation avec les matériaux

Se promener dans la maison de démonstration est assez typique. C’est agréable, moderne, propre, réfléchi, fonctionnel et insonorisé, mais ce n’est que la surface. Aller sous la surface révèle son unicité.

Pour simplifier et atteindre une qualité supérieure, Veev fabrique des fenêtres et des portes en verre directement dans l’usine, en choisissant de suivre la formule d’une marque grecque à cadre en aluminium qui utilise du verre plus épais pour améliorer l’isolation acoustique et énergétique. Les maisons en rangée de la société Laurel Street ne sont qu’à deux pâtés de maisons d’une gare et les résidents n’entendent même pas les trains qui passent.

« Il y a toujours des compromis sur les choix de matériaux », a déclaré Haller. « Le verre que nous utilisons est plus épais, mais les performances acoustiques et thermiques sont meilleures, le boîtier en aluminium des fenêtres est doté d’un rupteur thermique. »

Pendant que j’étais dans la maison de démonstration, j’ai fermé la généreuse porte coulissante en verre et sa sensation de solidité ne m’a pas déçu. Même s’il se trouve sur le sol de fabrication, je n’entendais rien se passer à l’extérieur de la maison.

Les murs intérieurs et extérieurs, les portes, les armoires, les comptoirs, les garnitures et les menuiseries sont tous des substrats à haute performance. L’abandon des cloisons sèches offre un produit plus écologique et plus durable. Le substrat haute performance est le matériau utilisé pour introduire de nouvelles fonctionnalités, telles que l’impression 3D pour le revêtement qui peut reproduire n’importe quelle texture ou conception.

Pendant des années, les cloisons sèches ont été utilisées parce que la construction sur place l’exige comme un moyen facile de corriger la charpente en bois sur place avec de la boue et du ruban adhésif pour lisser les imperfections. Il est toujours entaillé, il se mouille et crée de la moisissure, et c’est un matériau poreux qui absorbe les gaz vers les agents pathogènes.

Les défauts les plus courants dans les maisons sont les cloisons sèches et la peinture, et ceux-ci n’existent pas dans cette maison, a déclaré Jaffe, ce qui entraîne également une garantie inférieure et une meilleure expérience pour l’acheteur.

Dans l’usine, nous sommes passés devant les rouleaux d’acier léger utilisés pour construire les panneaux muraux. Si vous utilisiez du bois, vous auriez besoin d’environ 40 fois plus d’espace, a déclaré Haller, ce qui n’est pas sans conséquence pour l’usine de fabrication, la manutention et le transport des matériaux. Ainsi, le matériau réduit la main-d’œuvre, l’espace et l’impact environnemental.

Tout l’acier est tenu par le code d’avoir des numéros qui sont traduits sur les murs. Donc, s’il y a un problème, et Haller m’a assuré qu’il n’y a pas de forte probabilité, n’importe qui peut trouver la bobine avec le numéro associé et la retracer jusqu’à son origine. Il n’y a pas de code similaire avec le bois d’œuvre.

Expérience d’achat d’une maison

Lors de l’achat d’une maison, l’acheteur a accès à un manuel d’utilisation interactif ainsi qu’à une application Veev qui lui permet de contrôler la maison à partir d’un emplacement central. Et, si vous pensez, « c’est génial, il y a des tonnes d’applications qui font ça », alors détrompez-vous. Veev est allé bien au-delà des bases.

Le co-fondateur et chef de produit Ami Avrahami a démontré comment un propriétaire peut utiliser l’application pour voir à l’intérieur des murs, y compris où se trouvent les montants en acier, où se trouve la plomberie, où l’électricité fonctionne – ce qui est un rêve pour tout travail d’entretien ou en essayant pour trouver le meilleur endroit pour accrocher une photo.

Ceci, combiné au plafond à membrane de la maison, le rend aussi proche que possible de la pérennité. Les plafonds qui ressemblent à des plafonds blancs plats sont en fait des membranes polymères étirées à n’importe quelle forme ou taille qui peuvent être facilement retirées pour accéder au cerveau de la maison, ce qui en fait un plug and play, et tout comme un appareil intelligent, des mises à jour sont envoyées. régulièrement pour améliorer ce qui est en place.

Parmi les autres commandes de l’application, il y a un accès complet à l’éclairage LED, y compris un réglage circadien et des ambiances personnalisées uniques aux différents membres du ménage avec un horaire programmé.

Les maisons Veev disposent d’unités de CVC encastrées qui permettent une expérience hautement personnalisée, même des zones pour chaque pièce que les propriétaires peuvent définir selon leurs préférences à l’aide de l’application. De plus, les systèmes éliminent les conduits d’air et les conduites de réfrigérant qui pourraient avoir un impact sur la conception de la maison, et réduisent les coûts d’exploitation.

Réduire le carbone et les déchets

« En matière de logement, les gens ne peuvent pas se permettre de faire du bien à l’environnement », a déclaré Jaffe. « Le coup de circuit ici est que tout est intégré, vous n’avez pas besoin d’extras pour faire du bien à l’environnement. »

Le processus de Veev est capable de réduire le carbone incorporé de 50 % et de réduire les déchets de 89 % par rapport aux maisons traditionnelles qui ont en moyenne 9 000 livres de déchets, ce qui signifie que Veev le réduit à moins de 1 000 livres. Complètement crédible lorsque vous traversez l’usine de fabrication et que vous ne voyez qu’une poignée de chutes d’un assemblage de panneaux complet.

Une autre façon pour Veev d’atteindre ces objectifs de durabilité est par un nouveau processus de fondation qui n’utilise pas de béton, ce qui est de plus en plus important à mesure que l’État de Californie se rapproche de l’interdiction de l’utilisation du ciment. Comme cette interdiction a lieu et que les constructeurs ne sont pas assez flexibles ou assez rapides pour adopter de nouveaux processus, un autre problème d’approvisionnement sera créé que Veev pourra combler.

Les fondations Veev sont réalisées avec un pieu hélicoïdal qui est une vis géante qui pénètre dans le substratum rocheux et il y a une sous-structure en acier, sismique, portant la charge du vent et simplifie et accélère le processus. Le système surpasse les fondations conventionnelles avec les inondations et les mouvements de terre, et il élimine les problèmes de fissuration et de durcissement.

La conception intelligente de Veev maximise également l’utilisation de chaque matériau. Par exemple, comme mentionné, la majeure partie de l’intérieur est faite d’un substrat à haute performance avec des montants en acier totalisant une valeur R-20. Ainsi, lorsqu’une ouverture de porte est découpée dans un mur, ce matériau est utilisé pour la porte. S’il y a d’autres coupes qui sont faites, le matériau des coupes est utilisé pour la garniture de porte, la menuiserie ou une autre fonction.

La fabrication numérique commence avec des matériaux simples pour atteindre la précision, une main-d’œuvre réduite et une qualité supérieure et une technique différente. Tout est conçu en BIM pour donner aux machines des instructions numériques précises sur l’endroit où effectuer les coupes, offrant une précision de 1/16″ avec la flexibilité de faire tout type de conception.

Regarder vers l’avenir

« Nous avons un marché du logement qui a désespérément besoin d’une capacité de production supplémentaire », a déclaré Knauf. « Étant donné la capacité de Veev à fournir à la fois une maison de haute qualité et un prix abordable, le défi ne sera pas la demande, mais il augmentera la capacité de fabrication assez rapidement pour réduire le déficit de logements. »

À l’avenir, la société prévoit de construire une nouvelle installation au Texas pour desservir les marchés dans son rayon d’expédition.

« Même si nous sommes fiers de ce que nous avons réussi à faire, ce n’est pas un jeu d’une seule entreprise, ce n’est même pas un jeu de 100 entreprises, c’est un jeu de l’industrie », a déclaré Haller. « Cela doit vraiment être un effort de collaboration de tous les acteurs de l’industrie. D’abord et avant tout par les acteurs technologiques et les investisseurs, ceux qui savent vraiment appuyer sur les bons leviers.

Knauf pense que les États-Unis sont à un moment « Henry Ford », où une grande partie des logements seront construits dans une usine et seront produits avec une qualité supérieure et à moindre coût.

Alors que Jaffe a déclaré que la seule avancée majeure dans le domaine du logement au cours des décennies a été la plomberie intérieure, il pense qu’il existe une grande opportunité d’innovation dans le domaine des égouts et du recyclage de l’eau.

« Vous ne pouvez pas être dans ce secteur si vous n’avez pas la passion de construire des maisons, l’endroit où les gens vivent leur vie », a déclaré Jaffe. « Cette industrie a un impact plus important que toute autre entreprise, car tout se passe autour de la maison – c’est là que vous élevez votre famille, célébrez les anniversaires, c’est là que vous soignez quelqu’un, c’est là que vous pleurez une perte, rentrez chez vous pour dîners de vacances.

Il dirige l’investissement de LenX dans Veev pour offrir une maison de meilleure qualité, et en même temps pour faire baisser la courbe des prix afin de permettre à de plus en plus de personnes d’accéder à la propriété.