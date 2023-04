Ces villes d’Europe vous paieront jusqu’à 50 000 € pour vous y installer

Un certain nombre de villes d’Europe sont tellement inquiètes de la diminution de leur population qu’elles offrent des subventions d’achat, des loyers bon marché et des paiements en espèces pour s’y installer – et pour avoir des bébés – aux nouveaux résidents, y compris les étrangers, comme encouragement à déménager.

L’initiative n’est pas nouvelle et les villes qui ont déjà mis en pratique le financement et d’autres incitations pour les programmes de relocalisation, ont tellement retenu l’attention des médias mondiaux que de nouvelles destinations de la Suisse à l’Italie, la Grèce et l’Espagne augmentent les offres – dans certains cas jusqu’à à 50 000 € par famille — pour attirer les résidents.

« Vous ne trouverez pas de programmes comme celui-ci dans les principaux lieux de villégiature à la plage ou dans les grandes villes », explique ThinkSpain. « L’idée des incitations financières pour les personnes à déménager dans les municipalités est d’empêcher leur population de diminuer et de justifier le maintien ou l’acquisition d’installations qui pourraient autrement être considérées comme non rentables. »

Il existe de nombreuses invitations alléchantes disponibles à travers le continent. À la fin de l’année dernière, selon l’Italie, l’Italie a annoncé qu’elle paierait 30 000 € aux personnes pour déménager dans certaines de ses villes rurales. « Le pays a également un programme de maisons à 1 € en cours, qui a récemment mis en vente huit maisons à Sant’Elia pour stimuler l’économie de la ville. »

Les offres sont naturellement assorties de conditions. Beaucoup, par exemple, préfèrent les familles avec enfants ou les personnes qui envisagent d’avoir des enfants une fois installées. Ils exigent également la garantie qu’ils ont l’intention d’y vivre à long terme.

« Vous voulez être payé pour déménager en Italie ou en Espagne ? demande Euronews dans un article énumérant six des villes « ayant besoin de nouveaux résidents ».

« De nombreuses zones rurales européennes sont confrontées au vieillissement de la population, les jeunes s’installant en ville ou choisissant de ne pas avoir d’enfants. Pour lutter contre cela, certains gouvernements locaux encouragent les étrangers à s’y installer.

La liste suivante comprend quelques-unes des offres les plus récentes.

Albinen dans les Alpes suisses, avec moins de 250 habitants, propose de payer plus de 50 000 € aux familles pour s’y installer.

« Perché à flanc de montagne dans le canton du Valais, le village pittoresque se trouve à un peu plus d’une heure de route de la célèbre station de ski de Verbier », explique.

La municipalité offre 25 000 francs suisses (25 300 €) aux adultes de moins de 45 ans pour s’y installer et 10 000 francs suisses (10 120 €) par enfant.

Le régime est d’abord ouvert aux citoyens suisses ou aux étrangers éligibles qui ont vécu en Suisse suffisamment longtemps pour obtenir un «permis C» de résidence.

Les candidats sont également tenus de vivre dans une maison d’une valeur d’au moins 200 000 francs suisses (202 310 €) et doivent s’engager à vivre à Albinen pendant 10 ans.

La ville de Ponga dans la région des Asturies au nord de l’Espagne offre jusqu’à 3 000 € aux familles avec enfants et jusqu’à 2 000 € aux personnes seules ou aux couples sans enfants. Les familles qui s’ajoutent à la population recevront 3 500 € supplémentaires pour chaque bébé né dans le village.

Au cœur des monts Cantabriques, Ponga est une ville et une municipalité de 600 habitants avec une réserve de biosphère désignée par l’UNESCO, très appréciée des randonneurs et à seulement une heure de route de la côte.

Avec ses montagnes vert émeraude, le village est connu pour avoir été témoin du passage de la culture celtique. Il est également connu pour ses produits locaux de haute qualité, notamment le fromage artisanal, le miel et la charcuterie.

Pour profiter de l’offre, les personnes doivent s’engager à y habiter au moins cinq ans.

« L’adorable petite ville de Ponga, dans les montagnes du nord de l’Espagne, espère que les nouveaux citoyens stimuleront l’économie locale tout en profitant des 2 000 heures d’ensoleillement tout au long de l’année », Temps libre écrit.

«Ponga abrite une réserve naturelle majeure, ce qui signifie que les résidents ont accès à de magnifiques sentiers de randonnée, à des sites d’observation d’oiseaux à couper le souffle et à des sports d’aventure passionnants. La Costa Verde voisine propose des journées à la plage tandis que les habitants peuvent profiter d’un rythme de vie plus actif à Gijon, la ville la plus proche.

Le village de Rubiá avec 1 400 habitants dans la région nord-ouest de la Galice, à 2 heures et demie de route à l’est de Saint-Jacques-de-Compostelle, paiera aux nouveaux résidents – de préférence des familles – jusqu’à 150 € par mois pour y vivre.

Le programme espère augmenter le nombre d’élèves dans les écoles locales.

“Bien que ce ne soit pas une destination célèbre parmi les étrangers, Rubiá offre des paysages naturels époustouflants et un mode de vie paisible. Rubiá est bien reliée à la région de Galice, plus un aéroport à Saint-Jacques-de-Compostelle avec des vols vers la ville de Porto au Portugal », écrit Digital Émigré.

Location pas cher

Expatriate Group ajoute deux petits villages qui proposent des biens vacants à très bas loyer :

Le petit village de Xestaa avec moins de 100 habitants dans le nord-ouest de l’Espagne « a environ 125 propriétés vacantes qu’il cherche à combler, il offre donc aux nouveaux arrivants la possibilité de ne payer que 100 € de loyer ».

Le village de Griegos, dans l’est de l’Espagne, qui compte 130 habitants, « offre des emplois et trois mois de loyer gratuit aux nouveaux arrivants. Après cela, le loyer ne sera plus que de 225 € par mois et les résidents recevront 50 € supplémentaires pour chaque enfant âgé de 4 à 18 ans. »

À la recherche de nomades numériques

Après la pandémie de Covid-19, les nomades numériques sont devenus une cible touristique de premier plan.

« Contrairement aux touristes traditionnels, les travailleurs à distance ont tendance à rester dans une zone pendant plusieurs semaines ou mois, acheminant de l’argent vers des logements locaux, des restaurants, des supermarchés, des gymnases, des blanchisseries et des salons », écrit Traveling Lifestyle.

Pour les attirer, les petites villes et villages du monde entier ont créé des programmes spéciaux, des paiements en espèces et d’autres incitations.

Selon le site, « les villages espagnols paieront les nomades numériques jusqu’à 3 500 dollars pour se relocaliser : le Réseau national des villages d’accueil, qui compte une trentaine de membres, tente d’attirer les télétravailleurs étrangers en Espagne en fournissant des espaces de coworking, du haut débit Internet et de l’argent pour les frais de déménagement.

Les villages participants sont « minuscules, peu coûteux et pleins de charme ». L’article mentionne que le coût de la vie dans ces endroits pourrait être aussi bas que 175 $ par semaine et pas plus de 475 $ et mentionne :

Benarraba, une ville de moins de 500 habitants à Malaga dans la région nord de l’Andalousie et Tolox, un village pittoresque également à Malaga, avec une population de seulement 2 250 habitants, situé dans les montagnes de la Sierra de las Nieves.

La ville d’Oliete sur la région d’Aragon, avec 343 habitants et « une scène culturelle et gastronomique dynamique ».

Le village de Kuartango dans le Parc Naturel de Gorbeia au Pays Basque avec une population de 430 personnes.

Tejada, dans les îles montagneuses des Canaries, une petite ville « à seulement une heure de route du bord de mer ».

San Vicente de La Sonsierra dans la région de La Rioja avec 1 030 habitants.

Quelques offres italiennes

La région italienne du sud-ouest et ensoleillée de la Calabre offre jusqu’à 28 000 € aux personnes souhaitant déménager dans un village de moins de 2 000 habitants, rapporte .

«L’initiative espère lutter contre le dépeuplement et les personnes intéressées à postuler doivent être âgées de 40 ans ou moins et déménager dans la région dans les 90 jours suivant l’acceptation de leur candidature. Ils doivent également lancer une entreprise ou trouver un emploi.

Presicce-Acquarica, dans la province de Lecce, dans la région des Pouilles, dans le sud de l’Italie, versera aux nouveaux résidents jusqu’à 30 000 € pour s’y installer et 1 000 € supplémentaires pour chaque bébé qui y naît.

La municipalité composée de deux villes – Presicce et Acquarica del Capo – est entourée de campagne et d’oliviers.

L’argent doit être utilisé pour acheter et rénover une propriété inhabitée d’avant 1991 dans la région – il y en a beaucoup – et les individus ou les familles doivent déplacer leur résidence officielle dans la ville.

Les détails exacts du régime, selon Euronewssont en cours de finalisation et les candidatures seront ouvertes sur le site Web de la mairie locale plus tard cette année.

L’île de Sardaigne offre 15 000 € aux personnes prêtes à s’y installer afin de remédier à la tendance à la diminution de la population rurale.

Connue pour ses plages de sable fin, son ciel bleu et ses eaux turquoises, l’idylle méditerranéenne veut lutter contre l’exode et le gouvernement a réservé 45 millions d’euros pour le plan de relocalisation, de quoi couvrir 3 000 subventions.

Pour être éligible à la subvention, les personnes doivent déménager dans une municipalité sarde de moins de 3 000 habitants et l’argent doit être utilisé pour acheter ou rénover une maison.

Les bénéficiaires doivent y vivre à plein temps et s’inscrire pour la résidence permanente en Sardaigne dans les 18 mois suivant leur arrivée.

Candéla, Italie

Candela, une petite ville de la région des Pouilles, dans le sud-est de l’Italie, qui compte environ 2 700 habitants, figure sur la liste des « pays qui vous paieront pour y vivre » publiée par Expatriate Group :

« C’est l’une des villes les plus sûres d’Italie et possède une magnifique architecture italienne classique. Candela offre aux célibataires 800 €, aux couples 1 300 € et aux familles 2 000 € pour s’installer dans le village. Pour être éligibles, les nouveaux arrivants devront louer une propriété à Candela où ils ont l’intention de vivre à plein temps, et également trouver un emploi qui rapporte au moins 7 500 € par an.

Les incitations financières de la Grèce

« La Grèce est confrontée à une situation difficile, car sa population diminue et vieillit », écrit Digital Émigré. « Le taux de natalité est faible et de nombreuses personnes quittent le pays. Cela exerce une forte pression sur le système de sécurité sociale grec et rend plus difficile pour la Grèce de se développer économiquement et de trouver suffisamment de travailleurs qualifiés.

Une île de Grèce propose des incitations pour encourager les nouveaux arrivants et lutter contre la tendance :

Sur cette île, au sud de la Grèce continentale et au nord-ouest de la Crète, l’Église orthodoxe grecque a mis en place un plan pour payer les familles pour s’y installer.

« Les nouveaux résidents recevront une maison et un terrain et seront payés 500 € par mois pendant les trois premières années où ils vivent là-bas », écrit Expatriate Group. “L’île promet une vie paisible et rurale, avec des plages magnifiques et ce merveilleux climat grec.”