Ces trois facteurs de bien-être sont en tête de la dernière enquête sur les maisons saines

À quoi les Américains accordent-ils la priorité en matière de bien-être ? Selon l’enquête Healthy Homes de janvier 2023 de John Burns Research & Consulting, les trois facteurs non financiers de santé et de bien-être les plus importants pour les ménages gagnant 50 000 $ ou plus sont le bien-être mental (60 %), une alimentation saine (48 %) et la forme physique (47 %). ). « Attendez-vous à ce que la santé ait plus souvent un impact sur le choix de la maison », prédit le rapport, citant les jeunes consommateurs accordant la priorité aux impacts sur la santé plus que les autres groupes, mais les adultes plus âgés comblent l’écart.

Presque tous les répondants (95 %) ont déclaré qu’ils croient maintenant qu’une maison a un impact sur la santé de ses occupants, et près des trois quarts (73 %) tiendront compte de la santé lors du choix de leur prochaine maison. Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour les constructeurs, les concepteurs, les rénovateurs et les professionnels de l’immobilier ? Il est probable que les tendances qu’ils observent déjà se poursuivront, d’autant plus que de plus en plus de membres de la cohorte massive de la génération Z entrent sur le marché du logement.

La clientèle de l’immobilier et de la décoration d’intérieur de la région de Chicago de Jennifer Hyman est souvent des acheteurs d’une première maison, a-t-elle partagé dans un e-mail. Ils commencent ou grandissent en raison de l’ajout d’enfants ou de l’arrivée d’autres membres de la famille dans leur foyer, a-t-elle écrit. « Lorsque nous nous promenons dans les maisons, les caractéristiques de conception de la santé et du bien-être ne sont pas au premier plan dans leur esprit. » Mais lorsqu’elle signale des équipements sains comme des comptoirs antimicrobiens, ou qu’une maison a été récemment rénovée avec de la peinture zéro émission, elle voit ces clients s’intéresser.

Les acheteurs qui commencent leur recherche de maison en mettant l’accent sur le bien-être sont plus souvent ses clients plus âgés, a noté Hyman. « Les retraités qui réduisent leurs effectifs sont ceux qui s’intéressent le plus aux fonctionnalités de santé et de bien-être. » Ceux-ci incluent les robinets sans contact, les toilettes ou les sièges bidet et les sols carrelés.

Bien-être mental

C’était de loin la priorité absolue en matière de bien-être, et cela se manifeste sur l’ensemble du marché. « Au cours des dernières années, nous avons vu des clients vouloir créer des espaces sanctuaires où ils peuvent se déconnecter et se détendre », a déclaré Shea Pumarejo, décoratrice d’intérieur basée à San Antonio, dans un groupe de designers sur Facebook. «Nous concevons de nombreuses salles de bains de type spa avec éclairage ambiant, aromathérapie, chromothérapie, baignoires profondes et douches à vapeur où les propriétaires peuvent pratiquer les soins personnels directement à la maison.»

Des espaces dédiés à la méditation, à la journalisation ou à la réflexion silencieuse sont souvent demandés par les clients de Philadelphie et du sud de la Floride de l’architecte d’intérieur Carrie Leskowitz, a-t-elle posté dans le groupe. Il est idéal de garder ces espaces holistiques séparés du bureau et des espaces sociaux de la maison.

Michelle Silverman, agente immobilière basée à La Jolla, en Californie, a commenté dans un e-mail : « Un acheteur sera prêt à payer plus pour une maison qui a une salle dédiée à la méditation, au yoga ou qui contient un sauna. » Elle a également mis l’accent sur les jardins, puisant dans le climat méditerranéen de la région.

Anne Capozzi, propriétaire d’une entreprise de conception-construction à Cleveland, a écrit dans le groupe : « Nos projets de rénovation intègrent fréquemment des systèmes d’éclairage qui favorisent la détente et la sérénité pour nos clients, en utilisant souvent l’aromathérapie. » Elle installe également plus de fenêtres et de stores automatisés pour améliorer les avantages biophiliques du jardin et améliorer les rythmes circadiens pour un meilleur sommeil.

Dans tout le pays, dans le comté de Broward, en Floride, le courtier Sharon McLennon a envoyé un e-mail indiquant que les acheteurs demandaient des maisons en état d’emménagement qui peuvent servir d’espaces sûrs et sanctuaires pour eux-mêmes et leurs familles. « Ils recherchent des maisons ouvertes et aérées avec suffisamment d’espace pour créer des bureaux à domicile ou des zones d’entraînement, ainsi qu’un bon espace extérieur pouvant être utilisé pour les réunions de famille. »

Régime équilibré

Aucun espace domestique ne permet de maintenir une alimentation saine comme une cuisine bien planifiée et bien équipée. et les mises à niveau sont quelque chose pour laquelle les acheteurs sont prêts à payer un supplément, a déclaré McLennon. « Compte tenu de la grave pénurie de logements sur notre marché, les acheteurs sont généralement disposés à mettre à niveau leurs appareils après l’achat d’une maison pour répondre à leurs besoins. »

Covid a inspiré les clients de Pumarejo à améliorer leurs compétences en cuisine maison saine, a-t-elle partagé. « Les fours à vapeur, les friteuses à air et la cuisson sous vide ont été populaires. » Ses clients et Silverman s’intéressent également aux surfaces de cuisine plus saines.

« C’est excitant de voir l’accent mis sur une cuisine saine », a commenté Capozzi, commentant que ses clients accordent la priorité à cette capacité pour leurs cuisines intérieures et extérieures. Les deux sont susceptibles d’avoir des zones spécialisées, des armoires améliorées et des appareils améliorés. Pour les cuisines intérieures, « nous aimons particulièrement le four à vapeur », a-t-elle écrit.

Leskowitz organise souvent « des cuisines ou un garde-manger pour inclure une zone de smoothie ou de shake propre », a-t-elle commenté. Ceux-ci auront généralement un mélangeur et des espaces de stockage pour les poudres de protéines et les suppléments.

Silverman a également constaté un vif intérêt pour les cuisines extérieures. « La possibilité d’avoir une cuisine extérieure entièrement fonctionnelle avec une superbe cheminée pour se divertir est toujours une caractéristique importante pour un acheteur. »

Forme physique

Leskowitz voit la réduction des espaces de fitness signalée par Burns sur ses marchés, a-t-elle déclaré. « Les gymnases à domicile, ainsi que les salles en général, deviennent de plus en plus petits. » Cela renforce leur intimité et leur vie privée, a-t-elle observé. En termes d’équipements, « les saunas (infrarouges et réguliers) ainsi que les bains froids sont en hausse », a noté le concepteur.

Silverman ne voit pas de réduction de la taille de la salle de sport sur son marché de la région de San Diego, a commenté l’agent immobilier. «Depuis Covid, avoir une maison où vous avez une zone de conditionnement physique est important, que ce soit une piscine, une salle de sport ou un terrain de tennis ou de pickleball. Je ne vois pas cela changer ou les zones se réduire », a-t-elle déclaré.

La clientèle de McLennon, dans le sud de la Floride, aime les salles réservées aux entraînements, mais ne les demande pas spécifiquement, a-t-elle déclaré. Dans sa région, les chasseurs de maisons s’intéressent davantage aux pièces qui offrent un espace supplémentaire pour un tapis roulant ou un vélo, que ce soit dans une grande chambre ou un loft.

Derniers mots

Ces tendances ne disparaissent pas. Surtout avec la pandémie qui a ramené tout le monde à la maison pendant si longtemps, cette expérience de première main des liens entre la maison et la santé va perdurer. « Je crois que les clients prennent vraiment conscience », observe Leskowitz. « Comprendre notre maison saine va de pair avec notre mode de vie sain signifie adopter un esprit, un corps, un esprit, une approche. »