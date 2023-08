Ces partenariats avec le secteur du logement ouvrent la voie à l’innovation

Récemment, le fabricant mondial de produits de construction LP Building Solutions a organisé l’inauguration du LP Innovation Center situé à l’Institut de recherche sur les ressources naturelles de l’Université du Minnesota Duluth. Ce partenariat se concentrera sur la catalyse de l’innovation dans les produits et applications en bois d’ingénierie.

Son lancement intervient à un moment où les solutions liées au bois sont simultanément adoptées et débattues par l’industrie, tout en étant également remises en question par d’autres facteurs, tels que les incendies de forêt, les tarifs douaniers et les problèmes de faisabilité en matière de solidité et de durabilité. Face à tant de pressions, il est essentiel de créer des collaborations capables de résister aux mandats commerciaux, de mettre en lumière des idées audacieuses et de proposer une éducation qui incite à l’action.

Avec la collaboration LP par exemple, ils ont choisi de s’associer au Natural Resources Research Institute (NRRI). L’institut, dirigé par le directeur exécutif Rolf Weberg, est une organisation impartiale et scientifique qui aide à développer et à mener des recherches sur les ressources naturelles et la gestion de l’environnement.

« Nous ne défendons pas les produits, nous défendons l’excellence en ingénierie », a-t-il déclaré. « La collaboration entre les secteurs public et privé est importante car elle nous permet de tirer parti des capacités de chacun pour réduire les risques et explorer de nouvelles applications, comme les matériaux qui pourraient améliorer le marché. »

William Richards est directeur éditorial et co-fondateur de la société de développement de marque Team Three et a passé ces dernières années à étudier le processus de fabrication du bois massif, notamment dans un livre à venir.

« Dans ce processus et dans d’autres, la collaboration est essentielle pour les architectes, les constructeurs, les propriétaires et les propriétaires fonciers et forestiers qui constituent l’écosystème du bois massif », a-t-il déclaré. « Les partenariats public/privé ont joué un rôle important au cours de la dernière décennie pour faire progresser le bois massif, y compris des concours pour financer des projets convaincants qui ouvrent la voie à d’autres. »

Les collaborations seront essentielles pour que l’industrie dans son ensemble obtienne un succès à long terme qu’il mesure selon quatre facteurs.

« L’abordabilité, la durabilité et la résilience sont des qualités liées qui reflètent le succès à long terme », a-t-il déclaré. « Je pense que le quatrième élément qui rend beaucoup de choses possibles est la visibilité. Même aujourd’hui, il existe de nombreuses poches d’activités innovantes qui ne sont pas bien connues, ni documentées ni diffusées, ce qui est naturel car lorsque vous travaillez vraiment dur, jour et nuit, pour créer quelque chose, il est difficile de s’arrêter et d’y réfléchir. votre visibilité ou la conscience que les autres pourraient avoir de votre grande idée.

Les collaborations facilitent le processus de création, de test, d’affinement et d’amélioration d’une idée. Ainsi, même s’il considère que l’abordabilité, la durabilité et la résilience sont essentielles, la sensibilisation est tout aussi nécessaire. Heureusement, les collaborations peuvent être un excellent outil pour élargir la visibilité.

Par exemple, NRRI et LP ont créé une relation symbiotique en créant le Centre d’innovation pour apprendre de l’expérience client. Avec deux publics distincts et solidaires, les partenaires travailleront sur des recherches en cours sur l’utilisation du bois qui bénéficieront à LP dans le développement de sa gamme de produits et éclaireront en même temps les efforts de l’institut.

Innovation pendant tout le cycle de vie du produit

« Pour véritablement innover, vous devez résoudre un problème », a déclaré Brian St. Germain, directeur de la technologie des revêtements extérieurs chez LP Building Solutions. « Pour résoudre un problème, vous devez en faire l’expérience vous-même, puis trouver des solutions. Nous disposons d’une véritable maison pour suivre le processus d’installation et, ce faisant, déterminer comment nous pouvons améliorer le produit et accélérer l’installation, y compris son acheminement sur le chantier et sa maintenance à long terme. Tout cela entre en jeu. »

Le centre comprend une maison simulée à grande échelle, un mur d’affichage et un atelier de fabrication à petite échelle, afin que LP puisse évaluer et optimiser les méthodes d’installation et d’application des produits de construction en bois d’ingénierie, tout en permettant aux scientifiques et ingénieurs du NRRI de développer également de nouveaux produits.

L’espace de travail collaboratif recherche des solutions globales adaptées aux constructeurs de toutes tailles, du local au régional, en passant par les constructeurs nationaux. Bien que sa portée soit vaste, l’espace de travail du Centre d’innovation n’est qu’un aspect des recherches et développements approfondis menés par LP pour commercialiser ses produits.

St. Germain affirme que la société basée à Nashville dispose d’autres laboratoires pour tester la durabilité des produits, l’exposition aux éléments naturels, ainsi que des recherches sur les matières premières. Ensuite, avec NRRI, LP est en mesure de réaliser des applications pratiques sur l’utilisation finale de ses produits.

De plus, Lydia McWilliams, spécialiste du développement durable chez LP, travaille sur les certifications associées aux impacts environnementaux du produit. Elle suit les certifications sur les évaluations du cycle de vie et les déclarations environnementales de produits qui prouvent que les produits LP sont négatifs en carbone, ce que l’entreprise a pour sa gamme de produits SmartSide. La matière première la plus importante de l’entreprise est la fibre de bois renouvelable récoltée de manière durable, et 100 % des arbres qu’elle utilise proviennent de sources durables grâce à des programmes certifiés.

L’amener au code

Auparavant, Weberg travaillait sur du bois modifié thermiquement, créant même les spécifications de cette gamme de produits. Fort de cette expérience, il affirme que la capacité d’influencer les codes du bâtiment se traduit généralement par la capacité d’influencer le développement de produits. Dans le cas de la collaboration avec LP, il n’y aura peut-être pas d’impact direct sur les codes, mais il prévoit avoir des conversations à ce sujet.

Richards partage une autre histoire de collaborations menant à des mises à jour de code.

« Le bois massif est sur une trajectoire ascendante depuis plusieurs années maintenant », a-t-il déclaré. « Dans ce cas, il s’agissait de prouver la capacité du bois lamellé-croisé (CLT) et du bois lamellé-collé (lamellé-collé) à supporter le poids de bâtiments de plus en plus hauts et leur capacité à résister aux tests de résistance au feu. Ces réalisations ont poussé le bois massif dans la mise à jour du code IBC 2021, grâce aux efforts de l’architecte Susan Jones et d’autres, qui peut être appliqué dans de nombreux endroits comme code modèle, mais reflète également certaines des allocations du code local qui ont été mises en place. lieu depuis plusieurs années. »

Stabiliser un avenir incertain

Un autre avantage important des partenariats est la création d’un brain trust pour aider à lutter contre un avenir incertain. Dans le secteur du logement, les événements météorologiques extrêmes menacent non seulement le parc immobilier existant, mais mettent également en danger les ressources naturelles qui alimenteront la construction future de logements.

LP bénéficie de l’alliance du NRRI avec les gouvernements locaux et étatiques, les propriétaires fonciers et forestiers publics et privés, les organisations environnementales et les agences de conservation, car ensemble, ils étudient activement le changement climatique sur les forêts du pays.

« Nous développons un outil appelé Outil d’évaluation et de simulation des changements forestiers (ForCAST) pour fournir des informations permettant de mieux comprendre et planifier un avenir incertain », a déclaré Weberg. « Il prend en compte les impacts du changement climatique que nous prévoyons, l’habitat de la faune, la migration des espèces, le maintien des forêts intactes, la valorisation sociale, ainsi que les modèles de récolte prenant en compte tous ces facteurs afin que nous puissions comprendre activement à quoi ressembleront les ressources aujourd’hui et demain. »

LP aide le NRRI à comprendre quels produits seraient pertinents pour ces exemples. Les partenaires peuvent ensuite examiner la direction que prend l’industrie et prendre des décisions stratégiques proactives.

« Nous avons besoin d’un équilibre entre préparation et intelligence en même temps », a-t-il déclaré. « Avec l’évolution des forêts, exploiter une opportunité majeure de CLT avec les types d’arbres que nous aurons demain ne sera pas un gros investissement car les arbres seront plus petits. Nous pouvons chercher des moyens de créer quelque chose qui pourrait ressembler au CLT et fonctionner comme lui, que sera-ce dans une décennie et que ferons-nous pour nous y préparer, en posant en même temps des questions de durabilité et de résilience.

Une autre façon de lutter contre les défis du changement climatique consiste à développer des produits et des procédés capables de séquestrer le carbone, comme le bois massif.

« Les bâtiments en bois massif construits avec du CLT ou du bois lamellé-collé séquestrent le carbone et le stockent à l’intérieur des fibres du bois pendant toute la durée de vie du bâtiment », explique Richards. « Ils ne représentent qu’une fraction du poids des bâtiments en béton et en acier. En tant que panneaux préfabriqués, ils peuvent être construits en une fraction du temps nécessaire aux bâtiments en béton et en acier, réduisant ainsi leur carbone intrinsèque. De nombreuses pièces utilisées pour fabriquer un bâtiment en bois massif peuvent également être réutilisées ou recyclées dans 20, 30 ou 50 ans s’il est décidé que le bâtiment n’est plus utile.

D’autres collaborations sont encouragées pour se concentrer sur l’élément de durabilité. Jon Pues est l’inventeur et fondateur d’EcoSmart Construction Stud et est sur le point de lancer un partenariat avec un fabricant basé à Washington pour commencer à produire l’EcoSmart Stud qu’il a conçu.

Le principe de base du produit est d’éliminer les matériaux inutiles d’un montant extérieur traditionnel, en laissant des fentes dans le montant. Les fentes peuvent être remplies de mousse pulvérisée et d’isolant soufflé pour combler les espaces, ce qui augmente la valeur R du montant et réduit les ponts thermiques, afin que le bâtiment puisse rester plus chaud en hiver et plus frais en été.

Cela dit, le 2×8 EcoSmart Stud réduit la consommation d’énergie et les émissions de CO2 d’une maison de 40 % en fonction de la zone climatique dans laquelle elle se trouve. Le nouveau haras s’intègre également dans les processus de construction actuels et ne nécessite aucune formation supplémentaire. Cela peut même accélérer le processus de construction, car les nouvelles fentes permettent à un installateur de faire passer le câblage électrique sans perçage supplémentaire.

L’utilisation des montants EcoSmart dans l’assemblage du mur augmente la valeur isolante d’un mur par rapport à la valeur réelle des montants solides 2×6 avec isolation en fibre de verre. Avec le EcoSmart Stud, l’isolation remplit plus d’espace au lieu du bois, qui n’isole pas aussi bien, de sorte que le bâtiment reste plus longtemps à la température souhaitée.

Les tests de concept ont montré que l’EcoSmart Stud peut isoler un mur extérieur 148 % plus efficacement et réduire les factures d’énergie de 62 % lorsqu’il est utilisé avec des fenêtres à triple vitrage. Le transport fait également partie de l’équation. Un wagon d’EcoSmart Studs est potentiellement 34 tonnes plus léger, ce qui permet d’économiser 30 % en termes de transport et d’émissions de CO2.

L’industrie plus intelligente et plus stratégique de demain

Il est prometteur de voir une collaboration dans l’industrie. Au cours de mes années au sein de la société de données et de médias Zonda, j’ai participé à plusieurs projets conceptuels réunissant des éducateurs, des fabricants, des architectes, des constructeurs et des développeurs qui ont tous travaillé vers un objectif commun, puis ont partagé cet apprentissage à travers l’industrie pour élever les pratiques standard.

Ces projets, ainsi que d’autres partenariats comme ceux de LP et NRRI, seront en mesure de rétablir les bases d’un logement plus intelligent, plus écologique, plus efficace et tout ce dont il a besoin pour être sur le marché incroyablement difficile d’aujourd’hui. Et je m’en voudrais de ne pas mentionner le champion ultime de la collaboration en matière de logement, Jacob Atalla de KB Home, qui incarne l’esprit de véritable collaboration dans tout ce qu’il fait.