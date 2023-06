Ces fleurs amusantes sont là juste à temps pour l’été.

Pottery Barn Teen et Pottery Barn Kids ont récemment lancé une collaboration avec Rifle Paper Co qui est juste le bon mélange de gai et de charme. C’est ce que tout amateur de design contemporain attendait. Allison Spampanato, vice-présidente principale de la conception et du développement de produits pour Pottery Barn Kids, me dit : « Travailler avec l’équipe de Rifle Paper Co a été un processus tellement collaboratif et créatif, et nous avons été sans cesse inspirés par la main distinctive d’Anna Bond (cofondatrice et CCO). -illustrations dessinées, fleurs et palette de couleurs. Nous nous sommes réunis pour créer des collections maison exclusives pour bébés, enfants et adolescents qui sont belles et fabriquées avec des matériaux de qualité qui renforcent notre engagement envers la durabilité.

Voici tout ce que vous devez savoir sur ce partenariat élégant.

Trois marques réunies

Fondée en 2009, Rifle Paper Co est connue pour une variété de produits mettant en vedette l’art dessiné à la main du fondateur. Des fleurs aux pièces sur le thème du voyage et aux adorables illustrations inspirées de la mode, la marque a une esthétique sophistiquée mais amusante qui plaît certainement aux clients de Pottery Barn Teen et Pottery Barn Kids.

En plus de Pottery Barn Kids et Teen, Rifle Paper Co a travaillé avec une variété de marques dans les domaines de la maison et de la mode, notamment Loloi, Cloth and Company, Summersalt et, plus récemment, Gilette. Bien qu’il ait été lancé en tant que ligne de papeterie, il existe aujourd’hui une myriade de produits disponibles, des étuis de téléphone aux meubles. Pourtant, ce nouveau partenariat est une avancée majeure.

Bond me dit : « C’est la première fois que nous concevons une collection pour la maison des enfants et j’ai toujours pensé que Pottery Barn Kids et Pottery Barn Teen feraient le partenaire idéal. Non seulement je suis moi-même une cliente de longue date en tant que mère de quatre enfants, mais ils partagent également des valeurs de marque similaires avec Rifle Paper Co d’intemporalité, de qualité et de beauté. Nos équipes ont travaillé ensemble de manière transparente pour concevoir cette belle collection pour grandir avec n’importe quelle famille et je pense que nous sommes tous les deux très fiers de ce que nous avons créé.

Bien que la collaboration propose un certain nombre de produits, il n’y a pas une seule pièce qui ne soit magnifiquement conçue ou remarquable.

Parterres de fleurs

Pottery Barn Kids et Pottery Barn Teen proposent des ensembles de draps et des couettes dans un imprimé floral original appelé Bramble Fields. Disponible en tailles Twin/Twin XL, Full et Queen, il complète les chambres pour les personnes de tous âges (oui, même les adultes) et a fière allure sur n’importe quel lit Pottery Barn. Comme la plupart des designs de Bond, Bramble Fields a une esthétique chic mais accueillante.

Enfin, il existe des housses de coussin pour compléter le look. Ceux-ci feraient un bel ajout à une chaise d’appoint de coin lecture ou même pour rafraîchir un canapé.

Poterie Grange Enfants

Bond a travaillé sur la collection lorsqu’elle était enceinte de sa première fille. Il est donc facile de comprendre pourquoi ces imprimés féminins s’adaptent si bien à la catégorie chambre d’enfant.

Si elle me dit qu’elle ne pouvait choisir qu’une seule pièce de la gamme, ce serait la couette Garden Party Forest Baby. « Cela ressemble à quelque chose qui doit être chéri et transmis à une future petite-fille. Cela ferait également un joli cadeau de naissance car vous pouvez le personnaliser avec un nom ou un monogramme.

Pottery Barn Kids a des draps de berceau dans Garden Party Forrest ainsi que Bramble Fields ainsi que des couvertures pour bébés. « J’adore la palette de couleurs que nous avons choisie pour la collection et la façon dont les imprimés sombres et ludiques se mélangent parfaitement avec les fleurs plus claires. Ils se sentent très tendance mais aussi classiquement intemporels », explique Bond.

Fond d’écran

Le papier peint est un autre favori du cofondateur. Elle me dit: « J’adore le papier peint parce que c’est quelque chose qui peut vraiment grandir avec votre enfant au fil des ans. » Disponible en Bramble Fields Cream et Bramble Fields Evergreen, le design convient facilement à une salle d’eau en plus d’une chambre à coucher. Parce qu’il a un support pelable et adhésif, ce papier peint peut facilement être auto-installé.

La collaboration comprend également une variété d’impressions d’art qui apparaissent contre le motif pour créer facilement un look cohérent.

Comment coiffer ces fleurs fabuleuses

Bond me dit que tout dans la collection est conçu pour être mélangé et assorti. « Lorsque vous stylisez différents imprimés, la meilleure façon de rassembler les choses est d’utiliser une couleur commune sur chaque imprimé et de jouer avec différentes échelles (des imprimés plus grands mélangés à des plus petits) », dit-elle. « De plus, n’ayez pas peur de prendre des risques et d’assembler des pièces inattendues pour créer un look unique rien que pour votre maison. En fin de compte, il s’agit de créer un espace qui vous apporte de la joie.