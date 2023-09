Célébrez la Journée nationale du café à la maison avec l’une de ces machines à café ou à expresso

Aujourd’hui (vendredi 29 septembre) est la Journée nationale du café. Selon la National Coffee Association, plus d’Américains boivent du café quotidiennement (63 %) que toute autre boisson. En fait, 62 % boivent du café tous les jours et 70 % en boivent chaque semaine.

Si vous avez tendance à prendre du café et des expressos dans votre café local, vous risquez de manquer l’occasion de préparer vos propres plats favoris de style barista à la maison. C’est parce que nous ne parlons pas des cafetières à 20 $ que vos parents ont pu utiliser lorsque vous étiez enfant. Aujourd’hui, certains modèles comprennent des moulins intégrés avec plusieurs réglages de mouture, une texture de lait de qualité café, une pomme de douche Rainmaker, divers réglages d’infusion et de température, et sont certifiés par la Specialty Coffee Association. Il existe même des modèles intelligents qui se connectent au Wi-Fi et vous permettent de préparer à distance.

Découvrez ces machines à café et à expresso qui feront de vous un barista à domicile.

Café Specialty Grind and Brew Cafetière avec carafe thermique

La dernière offre de Café, la cafetière spéciale Café Grind and Brew avec carafe thermique, perpétue la tradition de l’entreprise consistant à combiner beauté et fonctionnalité. Ce modèle intègre un moulin à meules réglables intégré – une fonctionnalité encore rare dans les cafetières – avec 6 réglages de mouture. Il dispose également d’un réservoir d’eau amovible, plus facile à remplir, à retirer et à nettoyer. Étant donné que la cafetière est compatible Wi-Fi, elle peut être utilisée avec l’application mobile SmartHQ et également contrôlée via Amazon Alexa et Google Assistant. La température et la force d’infusion peuvent être ajustées, et la cafetière est certifiée par la Specialty Coffee Association Gold Cup Standard. De plus, il peut être infusé directement dans une tasse de voyage ou dans la carafe thermique de 10 tasses.

Machine à expresso Breville Bambino Plus

La machine à expresso compacte Breville Bambino Plus dépasse son poids en termes de performances. Il utilise un porte-filtre en acier inoxydable avec des filtres à double et simple paroi, ainsi qu’une pompe italienne de 15 bars et un système de contrôle de température PID qui atteint la température d’extraction optimale en seulement 3 secondes. Les commandes sont simples et faciles à utiliser, et vous pouvez choisir d’appuyer sur un bouton pour créer de la micromousse ou de la texturer manuellement comme votre café préféré. Le Bambino Plus est disponible dans une variété de finitions, notamment le bleu Damson, l’acier inoxydable brossé, la truffe noire, le champagne royal, le gâteau de velours rouge, l’hickory fumé, la coquille d’huître et le sel marin.

Cafetière OXO Brew 12 tasses

La dernière cafetière OXO, la cafetière OXO Brew 12 tasses, possède la plus grande capacité des machines de l’entreprise (les deux autres sont des modèles de 8 tasses et de 9 tasses). La machine programmable est certifiée SCA Gold Cup et dispose d’une pomme de douche à effet de pluie qui distribue uniformément l’eau. Il dispose d’un grand panier d’infusion pour 5 à 12 portions, ainsi que d’un petit panier d’infusion pour 2 à 4 portions. La cafetière dispose également d’une option de service unique sans dosette qui peut préparer du café directement dans votre tasse à café. L’écran d’affichage est facile à lire et à utiliser, et la carafe thermique en acier inoxydable, froide au toucher, garde le café chaud pendant longtemps.

Cafetière intelligente Keurig K-Café

Commencez à préparer votre café à distance et personnalisez vos paramètres d’infusion avec la cafetière intelligente Keurig K-Café, qui peut se connecter via WiFi à l’application Keurig. L’application contient également des instructions étape par étape pour préparer une variété de recettes de café. La cafetière, qui utilise des dosettes K-Cup, dispose de cinq réglages d’intensité, et vous pouvez également choisir parmi six réglages de température et six tailles d’infusion. De plus, le mousseur à lait chaud et froid peut être utilisé avec du lait et des substituts laitiers.

Cafetière à pression française Espro P7

Les presses françaises sont connues pour laisser de la boue, mais pas la cafetière à presse française Espro P7, qui utilise deux filtres à micro-mailles pour empêcher les grains de pénétrer dans votre tasse à café. La presse française à double paroi en acier inoxydable est durable et garde le café chaud. Il est disponible en formats de 18 onces et de 32 onces, et en plusieurs couleurs, notamment le bleu égéen, l’acier inoxydable brossé, l’acier inoxydable poli, la canneberge, le noir mat et le blanc mat.

Machine à expresso De’Longhi Eletta Explore

Si vous voulez une machine à expresso sophistiquée, ne cherchez pas plus loin que la machine à expresso De’Longhi Eletta Explore, qui peut préparer plus de 40 recettes chaudes et froides, notamment du cappuccino, du latte, du plat blanc, de l’espresso et également du cappuccino glacé, du latte glacé. , etc. La machine à expresso dispose à la fois d’un système LatteCrema chaud et d’un système LatteCrema froid pour faire mousser le lait à la température souhaitée. De plus, l’écran tactile facile à lire utilise une combinaison de mots et d’icônes pour faciliter la visualisation et le choix des sélections. De plus, le moulin intégré dispose de 13 réglages de mouture, ce qui lui permet de gérer une variété de grains de café.

Cafetière thermique Breville Precision Brewer

Peut-être la meilleure cafetière de tous les temps (à mon humble avis), la cafetière Breville Precision Brewer existe depuis un certain temps, mais continue d’établir la norme. Si vous aimez les options, il vous permet de tout personnaliser. Pour commencer, il comprend à la fois des paniers filtrants coniques et des paniers filtrants à fond plat. Les choix d’infusion incluent Gold, Fast, Strong, Iced et Cold Brew – et vous pouvez également configurer la machine pour qu’elle mémorise vos paramètres. La cafetière programmable certifiée SCA Gold Cup a des temps de floraison et des températures d’infusion réglables, et vous pouvez même choisir le débit. La carafe thermique garde le café chaud, mais Breville propose également un modèle avec une carafe en verre et une plaque chauffante.

Système Ninja Espresso et Café Barista

Si vous préférez alterner entre les dosettes et la mouture, le système Ninja Espresso & Coffee Barista peut accueillir les deux. Il peut utiliser du marc de café pour tout préparer, d’une tasse à une carafe de café. Cependant, les capsules d’espresso en portion individuelle peuvent également être utilisées pour préparer des recettes de café Espresso, Lungo et Over Iced. La machine dispose d’un système de pression de 19 bars et d’un mousseur intégré, qui se replie et peut faire mousser à la fois du lait et des substituts de lait. De plus, le bac de stockage des capsules usagées peut contenir jusqu’à 20 capsules, vous pouvez donc passer des semaines sans le vider.

Cafetière 9 tasses OXO Brew

Toujours mon option préférée, la cafetière OXO Brew 9 tasses est simple à utiliser et son design élégant et mince convient parfaitement à mon comptoir. Cependant, la vraie beauté de cette cafetière (également connue sous le nom d’OXO Barista Brain) est qu’elle ne dispose que d’un seul bouton/cadran qui contrôle l’horloge et l’heure de réveil, les réglages des tasses, ainsi que le démarrage et l’arrêt du cycle d’infusion. La pomme de douche Rainmaker distribue l’eau uniformément sur le marc de café et la cafetière est dotée d’une conception de cycle de floraison intégrée pour extraire la saveur au bon moment afin d’éviter qu’elle ne soit amère ou faible. La carafe thermique garde le café chaud pendant des heures et le tube mélangeur en silicone (amovible) mélange le café pendant qu’il est infusé dans la verseuse. La cafetière est certifiée par la norme SGA Gold Cup.

Nespresso Vertuo Latissima

Les amateurs de dosettes apprécieront la facilité d’utilisation de la Nespresso Vertuo Lattissima, qui peut préparer à la fois un expresso et du café. La machine à café peut préparer un expresso, un double expresso, ainsi que des formats de café de 5 oz, 8 oz, 12 oz et 18 oz, en utilisant les 4 tailles de dosettes de café. Il existe un mousseur à lait doté de trois réglages de recette de lait et pouvant préparer du cappuccino, du latte macchiato et de la mousse de lait. Le processus d’infusion de précision à une seule touche facilite la préparation de vos boissons au café préférées. La machine est disponible en noir mat et blanc mat.