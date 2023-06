Ce qui se vend et ce qui se vend à plus de 6 millions de dollars dans l’ouest des États-Unis

Les roues du marché mondial de l’immobilier de luxe continuent de tourner avec des ventes importantes et de nouvelles annonces exceptionnelles qui apparaissent chaque jour. Dans l’ouest des États-Unis, des paysages spectaculaires et variés se prêtent à des maisons exceptionnelles qui se vendent et s’inscrivent à des prix exceptionnels.

Découvrez quelques-unes des dernières propriétés occidentales de luxe qui ont récemment atteint ou quitté le marché pour plus de 6 millions de dollars :

Comme la vallée de Santa Ynez, qui se trouve dans les montagnes juste au nord de Santa Barbara, ce domaine de ranch de 40 acres est à la fois pastoral et opulent. Suivant l’architecture de style espagnol, la maison de campagne présente des colonnes en bois rustiques, des ferronneries ornementales et un toit en tuiles tonneau. Des espaces extérieurs peuvent être trouvés le long de l’intégralité de l’extérieur de la maison, y compris une cour, des patios couverts et une piscine, permettant une variété de façons de profiter du climat méditerranéen.

Pour les nuits plus fraîches, cinq cheminées peuvent être trouvées partout, y compris dans la suite principale de la maison. Des baies vitrées et des portes-fenêtres bordent les quatre chambres en suite, offrant une vue sur la campagne pittoresque. Situés de l’autre côté de la propriété vallonnée se trouvent des pâturages d’herbe, une grange de 2 100 pieds carrés et une guérite de 900 pieds carrés.

La maison, au prix de 6,595 millions de dollars, est répertoriée par Marcy Bazzani de Village Properties, une société de courtage basée à Santa Barbara.

Un manoir d’inspiration française à Thousand Oaks, en Californie, a récemment changé de mains à 10 millions de dollars, soit deux fois plus qu’il ne s’est vendu lors de son dernier changement de mains en 2020 (5 millions de dollars). La maison de 9 300 pieds carrés est arrivée sur le marché fin avril et, de l’attente à la fermeture, environ un mois, selon le Multiple Listing Service.

La maison d’inspiration française présente un design grandiose, avec des lucarnes, un portique en arc de pierre et un toit élaboré rappelant un château français. Un hall d’accueil à deux étages avec un escalier incurvé, des balustres décoratifs et un lustre de grande taille vous accueille dans la maison principale de quatre chambres. Pour les visiteurs en séjour prolongé, un appartement d’invités offre une entrée séparée. Les points forts extérieurs incluent une piscine et un spa, un belvédère couvert et une vaste pelouse. Situé dans la communauté fermée du lac Sherwood, la propriété surplombe le Sherwood Country Club.

Charlie Price d’EQTY a représenté l’acheteur dans la vente.

Cette prochaine propriété de luxe, connue sous le nom de Eagle’s Nest at Element 52, est accessible via un funiculaire qui monte au dernier étage de la maison de trois étages. La descente la plus rapide ? Dévalez les pentes qui reposent dans la cour arrière à seulement 10 pas. Bien nommée, la résidence skis aux pieds est perchée au-dessus du centre-ville avec une vue imprenable sur les sommets imposants qui s’élèvent du paysage environnant.

Les poutres en bois et les accents de pierre en font une retraite de montagne classique, tandis que des équipements tels que des dressings, une douche à vapeur en marbre et un ascenseur donnent à la maison un statut de luxe. Une terrasse orientée au sud couvre la largeur du niveau de vie, avec un bain à remous en cèdre surplombant toute la ville de Telluride.

TD Smith et Chris Sommers de Telluride Real Estate Corp détiennent la cotation.

Une maison de montagne de 6 000 pieds carrés dans l’est de Beaver Creek, au Colorado, a établi un nouveau record pour la communauté ultra-exclusive, clôturant en mai pour 14,75 millions de dollars. Eric Burgund de Slifer Smith & Frampton Real Estate, l’un des agents inscripteurs de la propriété, a partagé que la récente transaction était de 9,5 millions de dollars de plus que la vente la plus récente dans le quartier, qui a été enregistrée en 2017 à 5,25 millions de dollars.

Alors que la valeur des propriétés dans le Colorado a considérablement augmenté ces dernières années, la récente transaction a autant à voir avec la qualité du produit qu’avec les changements du marché. Construite en 1989, la maison a été repensée et reconstruite par l’architecte local Scott Turnipseed, ce qui en fait l’une des rares offres contemporaines de la région. La reconstruction a incorporé un aménagement plus moderne et décloisonné, mieux mis en valeur par la cheminée à quatre côtés qui centre la grande salle. Les installations de loisirs sont nombreuses, avec un simulateur de golf, une piscine à résistance creusée et un accès skis aux pieds privé à la piste de ski Haymeadow.

Molly Griffin, également avec Slifer Smith & Frampton Real Estate, a partagé la liste.

Bien que cette prochaine propriété occidentale porte le surnom de « Wild Turkey Farm », sa vaste superficie, ses installations d’entraînement d’élite et ses écuries sont les mieux adaptées aux chevaux de classe mondiale. Sur le domaine équestre de 175 acres se trouvent une arène intérieure et extérieure avec suffisamment d’espace pour huit lignes de foulée, 70 stalles et quatre granges qui abritent des salles vétérinaires, des salles de sellerie et d’alimentation et des stalles de toilettage. Les droits d’eau de la rivière Willamette permettent d’irriguer les pâturages toute l’année.

En plus des installations équestres, la propriété contient également une maison principale de 10 000 pieds carrés. S’inspirant de son cadre champêtre, la résidence de deux étages a une sensibilité rustique mettant l’accent sur le bois et la pierre. Tout comme son environnement, cependant, la maison est également assez grande. Dans le plan d’étage de cinq chambres et sept salles de bains se trouvent une bibliothèque, une salle d’exercice et une salle multimédia à l’étage.

Kendra Ratcliff de la société de courtage boutique LUXE basée à Portland détient la liste.

S’il n’y avait pas les eaux bleues emblématiques de l’océan Pacifique qui se déroulent en pleine vue depuis l’arrière-cour, vous pourriez confondre cette maison en front de mer récemment vendue comme étant située au cœur de la campagne du sud de la France. Le lierre pousse en abondance le long d’une façade en brique menant au toit mansardé, autrement dit le toit à la française. Une cour s’étend sur toute la longueur de la maison de 5 600 pieds carrés, parsemée d’arbres matures, de statues et de haies taillées.

Bien que l’inspiration européenne puisse être trouvée partout, les intérieurs de la maison sont éclectiques. Une cuisine rustique présente des planchers à chevrons en bois patiné, des plafonds avec poutres apparentes et des armoires vert sauge. Une peinture murale est affichée sur le plafond en forme de dôme de la salle à manger formelle. Dans une pièce se trouvent des carreaux hexagonaux et des portes-fenêtres arrondies, dans une autre se trouvent des planchers en bois tressé et des fenêtres à volets blancs.

Une offre vraiment unique en son genre pour Newport Beach, la propriété vendue hors marché pour 16,7 millions de dollars avec Charlie Price d’EQTY représentant l’acheteur.