Ce qui se vend et ce qui se vend à New York et à Los Angeles

Les roues du marché immobilier de luxe aux États-Unis continuent de tourner avec des ventes importantes et de nouvelles annonces exceptionnelles qui apparaissent chaque jour.

Bien que situées sur des côtes opposées et composées d’un inventaire disparate, New York et Los Angeles partagent des marchés concurrentiels similaires et, à ce titre, possèdent certains des biens immobiliers les plus chers du pays.

Voici quelques dernières propriétés de luxe qui ont récemment frappé ou quitté le marché dans deux des plus grandes villes américaines.

Hudson Square, un quartier du West Side juste au sud de Greenwich Village, était autrefois connu comme le quartier de l’imprimerie. Aujourd’hui, les entreprises d’impression ont été remplacées par Google et Disney, qui ont toutes deux construit un siège social important dans la zone autrefois industrielle cette année seulement. Avant même l’achèvement de ces bureaux, Hudson Square a pris de l’ampleur et des appartements comme cette résidence de 2 chambres et 2,5 salles de bains sont proposés à un prix plus compétitif.

S’étendant sur plus de 1 100 pieds carrés, le plan d’étage comprend une salle à manger, un foyer et une élégante cuisine Poliform avec des comptoirs en acier inoxydable, des armoires en noyer et des appareils haut de gamme de Miele, Sub-Zero et Dacor. Les fenêtres de huit pieds maximisent les vues et créent un intérieur lumineux et aéré.

L’appartement du quatrième étage est situé à l’intérieur du 15 Renwick, un immeuble de 31 logements conçu par ODA Architecture. Les installations du complexe moderne comprennent un centre de remise en forme, un portier 24h/24 et une terrasse sur le toit avec une vue exceptionnelle sur les toits de New York et le fleuve Hudson. Thomas Duger de la société de courtage basée à Midtown, Elegran, détient la liste.

Bien que traditionnelle dans son apparence extérieure orientée vers l’avant, cette maison de Beverly Hills a une gamme de luxes modernes cachés dans sa manche. Rien que dans la cour arrière, des équipements non conventionnels tels qu’une piscine d’eau salée avec des cascades, un putting green et une cuisine viking extérieure en font l’espace de divertissement ultime. Pourtant, la maison de 2 800 pieds carrés présente également des touches intemporelles, telles que des planchers de bois franc partout, des lambris et des traitements de fenêtres à volets.

Le premier étage abrite deux des trois chambres en suite de la maison ainsi qu’une salle à manger formelle, un salon en contrebas et une tanière. À l’étage, la suite principale comprend une alcôve vitrée, un dressing et une salle de bains entièrement rénovée et, de l’autre côté du couloir, la deuxième chambre à l’étage a été transformée en un immense dressing. Niché dans une rue sans issue, le 513 Hillgreen se trouve entre Hillcrest Country Club et Roxbury Park. Paul Salazar de Hilton & Hyland détient la liste.

Une vente au comptant de 4,65 millions de dollars pour une maison de ville nouvellement construite met en valeur le prestige et la valeur sans cesse croissants des maisons dans le quartier nord-centre de Brooklyn, à Clinton Hills. Achevée en 2021, la résidence de 3 300 pieds carrés est l’une des sept maisons de ville magistralement conçues construites sur Clinton Hill’s Mansion Row. Bien qu’il couvre quatre étages, le plancher du salon de la maison possède toujours des plafonds de 12 pieds avec des fenêtres à imposte et des murs de verre avec des portes coulissantes menant à une terrasse extérieure.

Un important puits de lumière argenté d’avant en arrière sur le toit alimente en lumière l’escalier en chêne massif. Des finitions haut de gamme sont visibles partout, y compris des dalles de marbre de Calcutta dans la salle de bain principale, des armoires italiennes en noyer blanc sur mesure dans la cuisine du chef et des sols en terrazzo dans les trois salles de bain complètes restantes. L’extérieur présente une sophistication similaire avec des cours en briques, un traitement de corniche moderne et des arcades rappelant les remises à calèches à proximité. Matthew Wojnarowicz chez Elegran détenait la liste.

Avec des maisons situées sur un paysage spectaculaire à flanc de colline surplombant l’océan Pacifique, Palos Verdes Estates est tranquillement devenu une alternative populaire à Malibu. Offrant des propriétés à des prix plus raisonnables, la région est toujours l’une des communautés les plus exclusives du sud de la Californie. À 11 millions de dollars, la vente de cet élégant manoir de style château français est bien supérieure à la moyenne de Palos Verdes Estates.

Cependant, ce n’est pas forcément une anomalie pour la ville balnéaire qui stocke encore des stocks approchant ce prix. Cela dit, l’accueil est tout sauf standard. Façadé par des portes imposantes, une allée sinueuse en briques et une cour, le manoir majestueux de 10 000 pieds carrés se trouve au-dessus de la péninsule de Palos Verdes avec vue sur une célèbre partie de la côte californienne connue sous le nom de Queen’s Necklace.

Affichant ses inspirations françaises, la maison présente des moulures ornées, des lustres en cristal et un escalier en colimaçon. Les autres points forts incluent une salle de cinéma de 12 places, un salon de billard et une cave à vin. Grâce au positionnement à flanc de colline de la maison, les terrains sont répartis sur plusieurs couches de jardins et de terrasses bien entretenus avec des vues exceptionnelles de grande envergure. Lily Liang de Strand Hill Properties représentait les vendeurs du domaine distingué.