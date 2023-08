Ce qui est en vente et ce qui se vend actuellement sur le marché immobilier « discernant mais liquide » de New York

Dans sa mise à jour du marché de juillet 2023, la société de courtage Elegran, basée à Midtown, a décrit les marchés de Manhattan et de Brooklyn comme « neutres, où ni les acheteurs ni les vendeurs n’ont un avantage significatif ». Bien que la diminution de l’offre et une forte baisse des remises d’inscription médianes puissent indiquer un marché de vendeurs, une baisse de la demande et du prix médian au pied carré favorisent les acheteurs.

Un peu moins de 1 000 contrats ont été signés à Manhattan en juin, soit une baisse considérable de 14 % par rapport au mois précédent, tandis que l’offre a diminué de 3 % à 7 300 inscriptions, selon la mise à jour. Malgré une demande calme, les ventes au-dessus du prix demandé ont augmenté de 12 % par rapport au premier trimestre. À Brooklyn, la demande a également diminué, en baisse de 8 % avec 670 contrats signés, et l’offre a chuté de 1 % à 3 250 inscriptions.

Quant à l’avenir, le rapport poursuit : « Il reste incertain dans quelle direction le marché va évoluer et si les acheteurs ou les vendeurs sortiront gagnants. Seul le temps révélera le résultat à mesure que nous comprendrons mieux la trajectoire future du marché.

Ce qui semble presque certain, c’est que le marché de l’immobilier de luxe à New York continuera à rester actif avec des ventes et de nouvelles inscriptions exceptionnelles. Voici un aperçu de certaines des dernières propriétés de plus de 5 millions de dollars qui arrivent ou quittent le marché

Entièrement rénové par 2022 Architectural Digest 100 cabinet Ike Kligerman Barkley, cet appartement de 3 000 pieds carrés donne une touche de luxe au loft classique de SoHo. Un parquet en chêne de 10 pouces parcourt tout l’appartement de deux chambres et deux salles de bains. S’étendant sur toute la longueur de la grande pièce, un mur de briques blanches est équipé d’élégantes étagères en bois.

Des poutres en bois massives courent sur toute la largeur des plafonds imposants. Certains éléments s’appuient plus sur le luxe que sur le loft traditionnel, comme une suite principale avec un dressing, une baignoire et des planchers chauffants. Les autres points forts incluent un bar avec miroir, un ascenseur de service et une cuisine à aire ouverte avec des armoires bleues personnalisées, un îlot assis et des appareils haut de gamme.

Kirk Eckenrode et Trevor Connolly détiennent la liste.

Le quartier Park Slope de Brooklyn a l’une des valeurs de revente les plus élevées de la ville, selon Jules Garcia, fondateur du Waterview Advisory Group chez Elegran. Cela est dû en partie à la collection de grandes maisons historiques du quartier, comme la propriété récemment vendue.

Garcia a récemment représenté les acheteurs d’une maison en rangée de Park Slope qui s’est vendue 7,2 millions de dollars. Construite juste avant le tournant du 20e siècle, la maison de ville néo-roman allie confort moderne et glamour d’antan. Cette fusion de styles est mieux mise en valeur dans la salle à manger, avec ses panneaux et armoires dado d’origine, son plafond à caissons et son papier peint peint à la main et la cuisine ultramoderne, avec ses armoires blanches élégantes, ses appareils en acier inoxydable et son éclairage minimaliste. Couvrant cinq étages dont un sous-sol, la maison de 4 800 pieds carrés abrite cinq chambres et quatre salles de bains. À l’extérieur, la propriété comprend un éventail de terrasses, de patios et d’espaces de jardin.

Installé à l’intérieur de Lifesaver Lofts, ce loft de 4 000 pieds carrés est situé en face de la voie verte de la rivière Hudson et à moins d’un pâté de maisons de la High Line. Ce positionnement de premier ordre associé à la taille et au design exceptionnel de la maison en font l’une des listes les plus chères de Chelsea. Une grande salle expansive avec des plafonds de 11 pieds fait face à la résidence de quatre chambres, centrée par une impressionnante cheminée à deux faces qui sert de cloison subtile pour un plan d’étage ouvert mais intime.

Les colonnes en fonte restaurées et les murs en briques rappellent le charme industriel des studios d’artistes loft tandis que les finitions haut de gamme comme les planchers en chêne européen, les comptoirs de cuisine en marbre Carrara Gold et les larges boiseries mettent en valeur le prestige de la maison. Les équipements de luxe comprennent un accès par ascenseur à clé, un système audio Sonos intégré et un éclairage ultramoderne. Ignacio Cesped d’Elegran détient la liste.

Après six semaines sur le marché et une guerre d’enchères, cette maison de ville de 120 ans dans l’historique West Village s’est vendue juste en dessous du prix initial demandé de 7,5 millions de dollars. Haute de quatre étages, la maison de 3 500 pieds carrés présente une façade en brique de style fédéral avec une issue de secours par excellence à New York.

À l’intérieur, la maison marie le charme du début du siècle avec des mises à jour contemporaines. Le parquet en planches de chêne d’origine, les boiseries et les étagères intégrées ont été soigneusement préservés. Deux cheminées fonctionnelles mettent en valeur les détails ornés et le savoir-faire. Un toit en pente, un plafond lambrissé de plage et une triple exposition en font une retraite rare inspirée des Hamptons au milieu de la grande ville. L’équipement le plus rare de la maison se trouve à l’extérieur – un jardin privé clos avec un impressionnant érable japonais. Jules Garcia a représenté les acquéreurs dans la vente de West Village.