Ce que vous devez savoir sur la moisissure – que ce soit pour acheter ou vendre votre maison

Même si la moisissure peut être trouvée presque partout, vous ne voulez pas en trouver dans votre maison. La moisissure est un signal d’alarme pour les acheteurs et peut les amener à reconsidérer l’achat de votre maison. Même si vous ne prévoyez pas vendre votre maison dans un avenir rapproché, la présence de moisissures peut être nocive pour vous et votre famille.

Voici ce que vous devez savoir sur la moisissure.

Dangers de la moisissure

La moisissure est inesthétique, mais c’est le moindre de vos problèmes si vous en découvrez chez vous. Selon Cheryl Hoerr, membre de l’Association américaine pour les soins respiratoires, on le trouve généralement dans les zones sombres et humides de votre maison qui peuvent être difficiles d’accès. « La moisissure peut se développer et se propager rapidement et devenir un problème avant même que les propriétaires ne se rendent compte qu’il pourrait y avoir un problème », prévient-elle. Et plus il grandit, plus les spores sont libérées dans l’air. « Une durée d’exposition plus longue et des niveaux de spores plus élevés peuvent exacerber les problèmes respiratoires existants et peuvent même amener des personnes en bonne santé à développer des problèmes respiratoires chroniques ou d’autres sensibilités allergiques. »

Selon l’EPA, l’exposition aux moisissures peut entraîner des éternuements, des yeux rouges, un écoulement nasal et des éruptions cutanées. Et même si vous ne souffrez généralement pas d’allergies, cela peut quand même irriter ces zones, ainsi que votre gorge et vos poumons.

Mark Snell, propriétaire et fondateur de Polestar Plumbing, Heating & Air Conditioning à Kansas City, Kansas, est d’accord, ajoutant que la moisissure se développe dans des conditions chaudes et humides. Et si cette source d’humidité n’est pas identifiée et éliminée, la moisissure se propagera rapidement dans tout votre espace de vie.

« L’apparition de poches de moisissures de plus en plus grandes peut être très destructrice pour vous et votre famille », dit-il.

Cependant, la moisissure peut faire bien plus que causer des problèmes de santé. « La moisissure peut affaiblir et détériorer les matériaux de construction au fil du temps, endommageant ainsi la structure de votre maison », explique Snell.

Parfois, vous pouvez voir de la moisissure sur les fenêtres ou les canalisations. Cependant, il peut se développer à partir de diverses sources. «La moisissure endommagera votre maison car elle se nourrit de matières organiques telles que le bois et le papier pour cloisons sèches, et elle peut également se développer sur les tapis, les dalles de plafond et les tissus d’ameublement, explique Allen Rathey, directeur du Indoor Health Council.

Si vous avez une infestation importante, vous pourrez probablement voir ou sentir de la moisissure. Mais s’il n’est pas volumineux, vous ne pourrez peut-être pas l’identifier facilement. « Quand il s’agit de moisissure, nous pensons généralement à ces masses vertes, brunes et noires qui sont floues, duveteuses ou poudreuses », explique Michael Rubino, expert en moisissures et en qualité de l’air et fondateur de HomeCleanse. Cependant, il affirme que l’exposition aux moisissures ne s’étend pas seulement à cet organisme visiblement en croissance.

« Avant que ces colonies vivantes ne commencent, elles commencent par une particule non vivante appelée spore, dont la taille peut varier de 1 micron à 40 microns – en comparaison, la taille d’un seul brin de cheveux humains est d’environ 70 microns de diamètre. »

Parfois, la moisissure peut être cachée et vous ne pourrez pas la voir, mais vous pouvez avoir une odeur de moisi dans cette zone. Vous pouvez également rechercher les zones présentant des fuites, des taches et de la peinture qui s’écaille ou qui bouillonne.

Si vous achetez une maison, vous aurez certainement besoin d’une inspection de la maison, car l’inspecteur testera la présence de moisissure. « Si de la moisissure est trouvée dans la maison, l’acheteur doit évaluer la situation en matière de moisissure pour mieux comprendre les avantages et les inconvénients d’aller de l’avant », conseille Brett Ringelheim, vendeur immobilier agréé chez Compass à New York, NY. « Je recommande fortement à mes clients de s’assurer que l’inspecteur vérifie la présence de moisissure, car je pense que c’est l’un des éléments les plus importants à vérifier. »

Si vous vendez votre maison, il recommande de procéder à une inspection avant même de mettre votre propriété en vente, car vous ne voulez pas que ce problème surgisse plus tard.

Lorsque vous avez affaire à de la moisissure, l’humidité n’est pas votre amie. « Pour éviter la moisissure sur les surfaces, il faut bien contrôler l’humidité et éviter les conditions humides, explique Jianshun « Jensen » Zhang, professeur et directeur exécutif du Centre d’excellence de Syracuse (SyracuseCoE) en systèmes environnementaux et énergétiques à l’Université de Syracuse. « Cela peut être réalisé par une ventilation adéquate, un mouvement/un mélange d’air dans l’espace et une déshumidification si nécessaire (par exemple, pour un sous-sol dans des conditions estivales chaudes et humides). » Zang affirme que le contrôle de l’humidité est le moyen le plus efficace de minimiser le risque de croissance de moisissures. « Une bonne isolation et une bonne étanchéité à l’air de l’enceinte du bâtiment peuvent éviter la condensation dans les matériaux et contribuer également au contrôle de l’humidité. »

D’autres moyens d’atteindre ces objectifs incluent le séchage rapide de la condensation sur les fenêtres et les murs, en veillant à ce que vos gouttières ne soient pas obstruées et en veillant à ce que votre sécheuse soit ventilée vers l’extérieur.

«Assurez-vous également que l’isolation de votre maison recouvre correctement les cavités des murs et des plafonds», conseille Tony Abate, inspecteur certifié en matière de moisissures et vice-président et directeur de la technologie chez AtmosAir Solutions à Fairfield, CT. En fait, Abate désigne les salles de bains avec douche comme un problème courant. « De plus, dans toute situation où de l’eau pénètre dans votre maison, assurez-vous d’y remédier rapidement et complètement, car cela peut constituer un terrain fertile pour la moisissure. »

Rathey convient que l’ajout d’isolation peut réduire le potentiel de condensation sur les murs, les tuyaux, etc. « La climatisation, les déshumidificateurs, les ventilateurs d’extraction et la ventilation peuvent contribuer à réduire l’humidité relative ; mais l’air extérieur doit être plus sec que l’air intérieur pour que la ventilation réduise l’humidité relative intérieure », dit-il. Rathey recommande d’arrêter la moisissure à la source en abaissant l’humidité intérieure entre 30 % et 60 %. « Réparez également les tuyaux qui fuient et les fuites d’eau, et séchez les zones humides dans les 24 à 48 heures – ce sont les meilleurs moyens de maintenir les niveaux aéroportés aussi bas que possible. »

Abate considère également que le délai de 24 heures est crucial. « Étant donné que la moisissure peut apparaître et se développer en aussi peu que 24 heures, vous devez déterminer pourquoi la moisissure est apparue – ce qui est généralement dû à une intrusion d’eau ou à des conditions trop humides. » Et si ce problème n’est pas résolu, Abate prévient que la croissance des moisissures se poursuivra – et plus elle se poursuivra longtemps, plus l’élimination des moisissures devra être intense et évasive.

En résumé, Rubino affirme que la clé pour éliminer la moisissure réside dans un protocole approprié, et il affirme qu’une assainissement réussi permettra d’obtenir les résultats suivants :

Corriger correctement les sources

Identifier et résoudre les problèmes qui ont conduit à ces sources en premier lieu

Éradiquer toute contamination créée par ces sources, y compris les toxines et les bactéries

Cependant, si vous ne parvenez pas à atteindre tous les points, Rubino affirme que cela entraînera un échec de la remédiation. « Si les problèmes qui ont conduit à la contamination ne sont pas résolus, les conditions de croissance sont toujours là, permettant à la croissance de revenir immédiatement », explique-t-il. « Laisser la ou les sources de moisissures continuer d’exister dans la maison signifie qu’elles continueront à libérer des particules microscopiques dans l’environnement, réduisant ainsi la qualité de l’air intérieur et entraînant une exposition continue. »