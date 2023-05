Ce manoir de 85 millions de dollars en Floride est à côté de Tom Brady et Ivanka Trump

Indian Creek dans le comté de Miami-Dade est considéré comme l’un des quartiers les plus chers et exclusifs des États-Unis pour ses manoirs de plusieurs millions de dollars et ses résidents de haut niveau, allant des milliardaires aux célébrités et aux athlètes.

Indian Creek, un village niché entre Bal Harbour et Miami Beach, compte 41 résidences, un country club privé et une sécurité avancée. C’est tellement luxueux, en fait, qu’Ivanka Trump, Jared Kushner, Tom Brady, Carl Ichan, Julio Iglesias et Adriana Lima ont tous élu domicile à Indian Creek, probablement pour ses terrains hautement sécurisés et gardés. Alors, combien cela coûte-t-il d’être le voisin des visages les plus célèbres du monde ? Dans ce cas, 85 millions de dollars.

La plus récente inscription à Indian Creek, située au 12 Indian Creek Island Road, a atteint le marché pour 85 millions de dollars et est inscrite par Dina Goldentayer et Danilo Tavares de Douglas Elliman. Si elle était vendue sur demande, cette maison battrait le record de la vente la plus chère du Billionaire’s Bunker. Le record actuel du quartier était une maison vendue en 2019 pour 50 millions de dollars.

« Les maisons d’Indian Creek sont générationnelles et il est extrêmement rare qu’une seule devienne disponible du côté du domaine de l’île », m’a dit Goldentayer. « C’est une opportunité de posséder une propriété trophée dans un emplacement privilégié avec une exposition ouest, des vues sur l’eau libre et un rolodex de voisins de haut niveau. »

La propriété s’étend sur deux acres avec une résidence principale de 23 286 pieds carrés. Il y a sept chambres, 14 salles de bains et 200 pieds de façade sur l’eau le long de la baie. La maison présente un aménagement paysager incroyable à chaque tournant, y compris une allée majestueuse bordée de haies et un terrain de jeu classique avec des jeux d’eau et flanqué de palmiers imposants. L’élégante maison de style européen dispose de grands espaces de vie avec de hauts plafonds, des sols en marbre et de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle.

Les hauts plafonds, les finitions traditionnelles et les matériaux haut de gamme offrent une base somptueuse dans laquelle vivre. La maison dispose de toutes les commodités imaginables, y compris un salon d’hébergement ; bureau; cuisine gastronomique avec un coin repas pour le petit-déjeuner ; bibliothèque lambrissée; salle de cinéma de qualité professionnelle ; salle de cheminée; une cave à vin; et un bar humide. La maison est exceptionnellement opulente, avec des lustres en or, du papier peint imprimé, des finitions en marbre, des plafonds à caissons, des escaliers ornés et des colonnes en marbre. La maison est idéale pour un collectionneur d’art passionné, car il y a beaucoup d’espace mural pour accrocher des œuvres chères.

Pour encore plus de divertissement, il y a un niveau inférieur de 5 000 pieds carrés. Il y a de nombreux salons, une salle à manger formelle et une vaste terrasse qui se connecte à plusieurs pièces pour une vie intérieure et extérieure facile. L’extérieur est le summum de la vie de style complexe avec un grand escalier qui mène à la somptueuse terrasse de la piscine. Il y a aussi une cabane, une terrasse-salon, une pelouse bien entretenue et une roseraie parfumée. Il s’agit d’une véritable propriété héritée qui peut être transmise de génération en génération.

Les résidents d’Indian Creek ont ​​également accès au Indian Creek Country Club. Indian Creek est situé sur une île ultra-privée de 300 acres gardée avec sa propre force de police privée. Les agents dévoués patrouillent la terre, la mer, le club de golf privé et les routes au sein de la communauté.