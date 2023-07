Ce domaine anglais historique du XVIe siècle a été présenté dans « Billions »

Le domaine de Shawford Park, vieux de 350 ans, a récemment fait une apparition dans la saison six de l’émission télévisée à succès Showtime en tant que maison de campagne du milliardaire de fonds spéculatifs Bobby Axelrod, joué par l’acteur Damian Lewis.

Le domaine, situé dans la campagne anglaise du Hampshire au Royaume-Uni, est une maison classée Grade II qui a récemment été mise sur le marché pour 17,5 millions de dollars. La propriété s’étend sur plus de 59 acres et est entourée d’une forêt luxuriante naturelle, d’un aménagement paysager soigné et de ruisseaux de craie. En ce qui concerne les domaines anglais luxueux, Shawford Park est assez grandiose. Il y a une résidence principale de 15 500 pieds carrés avec dix chambres et sept salles de bains.

Il y a de nombreuses caractéristiques traditionnelles dans la maison, y compris des boiseries, des cheminées sculptées, des corniches élaborées, des baignoires en porcelaine vintage, des frises en plâtre, mais des équipements modernes comme une nouvelle cuisine avec des appareils haut de gamme, une plomberie mise à jour et des douches en marbre à l’italienne ont été ajoutée. Les intérieurs sont lumineux et élégants avec de grandes fenêtres qui laissent entrer beaucoup de lumière naturelle. De nombreuses chambres s’ouvrent également directement sur des terrasses et des patios extérieurs qui donnent sur les magnifiques jardins de l’arrière-cour. À l’extérieur, il y a de nombreuses salles à manger en plein air et des endroits pour s’asseoir et profiter de la rivière et de la nature environnante.

Il y a sept salles de réception, dont une salle de réception en galerie, une salle de dessin et de bal, une bibliothèque, un bureau, une salle de musique/salon, deux salles à manger, une cuisine familiale et une salle de petit-déjeuner. Les dépendances comprennent une annexe indépendante pour le personnel, un garage, une serre et des abris de jardin. L’aménagement paysager a été conçu par Kim Wilkie, l’un des architectes paysagistes les plus vénérés du Royaume-Uni, et comprend des jardins formels et informels, ainsi que de nombreux hectares de parc. Il y a un potager avec des plates-bandes surélevées, un jardin de coupe, des parterres de fleurs, etc. Les jardins sont vraiment une œuvre d’art. Il y a aussi une piscine qui a besoin d’être restaurée. Il y a aussi des courts de tennis et de squash avec des bancs et une cave à vin au sous-sol.

Shawford Park est entouré par la rivière Itchen et est idéal pour la pêche à la craie propre. Les ruisseaux ont de la truite et du saumon. Que vous soyez un pêcheur passionné ou que vous aimiez simplement profiter de l’eau, il y a de nombreux pavillons tranquilles le long du ruisseau bouillonnant.

L’histoire du domaine remonte au XVIe siècle, lorsqu’il appartenait à Sir Henry Mildmay, qui est surtout connu pour le rôle qu’il a joué dans le procès du roi Charles I. Il a ensuite été exilé pour son implication et la propriété a été transmise à son fils, Henry Mildmay, haut shérif de Nottingham. Il a ensuite été acheté au milieu des années 1800 par le général Frederick CB de la Compagnie des Indes orientales. Au début des années 1900, l’architecte Herbert Jewell a effectué d’importantes rénovations, notamment un ajout à l’entrée officielle, un parvis pavé, la salle de bal et des cloîtres à arcades. Il a également fouillé le jardin en contrebas d’origine, qui, selon Savills, aurait des origines élisabéthaines ou médiévales.

Au fil du temps, il appartenait à quatre autres personnes et est maintenant prêt pour son prochain chapitre. La maison est répertoriée par Savills UK