Ce chiffre prédit votre qualité de vie à la retraite

La planification de la retraite est une question de chiffres. Pourtant, il y a un chiffre que la plupart d’entre nous tiennent pour acquis ou ne considèrent même pas.

On nous dit que la retraite est une question de dollars et de cents. De combien d’argent disposons-nous pour assurer notre sécurité financière ? Une société de services financiers a même lancé une campagne publicitaire dans laquelle les gens demandaient : « Quel est mon numéro ? » L’annonce montrait des gens marchant dans la rue avec des images de grosses sommes d’argent au-dessus de leur tête.

D’autres chiffres font également partie de notre vie à la retraite. La pression artérielle, le bon et le mauvais cholestérol, l’indice de masse corporelle et d’autres mesures qui indiquent notre santé physique font partie de nos préoccupations quotidiennes ou du moins des conversations avec notre médecin. Un assureur-maladie a diffusé des publicités soulignant que vous devriez « connaître vos chiffres ». À bien des égards, les chiffres reflétant notre santé et notre richesse deviennent l’équivalent des scores SAT à un âge plus avancé. Et, comme les scores SAT, ils sont, au mieux, une approximation incomplète de notre avenir.

Un autre chiffre peut être encore plus indicatif de la façon dont vous vivrez à un âge avancé – votre code postal. Grâce aux étudiants de ma classe MIT Global Aging & Built Environment, nous avons beaucoup réfléchi au rôle du lieu à la retraite. L’endroit où vous vivez a un impact incroyable et un pouvoir prédictif sur la qualité de votre vie.

Le lieu et le bien-être sont un sujet pour de nombreux chercheurs, en particulier ceux qui examinent les disparités en matière de santé entre le revenu, la race et d’autres groupes. Le titre d’une étude encadre de manière poignante la question en ce qui concerne les résultats de santé des mères et des enfants : « Pourquoi votre code postal compte plus que votre code génétique ». Une étude récente, menée par des chercheurs de la Grossman School of Medicine de l’Université de New York, fournit de nouvelles informations sur la façon dont le lieu affecte l’espérance de vie. Des facteurs tels que l’accès à une alimentation de qualité, la densité des points de vente d’alcool et de tabac ; potentiel piétonnier ; parcs et espaces verts; caractéristiques du logement; et la pollution de l’air, ont tous un certain impact sur l’espérance de vie. Cette étude, et bien d’autres, indiquent qu’au sein d’une même aire métropolitaine, voire d’une même ville ou commune, l’espérance de vie et la qualité de vie peuvent varier considérablement. Parfois, seuls quelques pâtés de maisons peuvent signifier de nombreuses années de vie supplémentaires.

Planification de la longévité et évaluation du « où » vivre à un âge plus avancé

Bien que la planification de la retraite reste axée sur l’argent, l’application d’une optique de planification de la longévité oblige les gens à penser à leur sécurité financière ainsi qu’à planifier leur qualité de vie globale tout au long de leur vie, en particulier à un âge avancé. Alors, comment pourrions-nous penser au facteur de la vieillesse ?

La plupart d’entre nous pensent que l’endroit où nous vivrons à la retraite dépend de l’endroit où nous vivons maintenant. Autrement dit, nous choisissons de vieillir sur place et de rester sur place. Cependant, à mesure que nous vieillissons, nos besoins, nos désirs, notre état de santé, nos liens sociaux, etc. changeront. Cela peut souvent créer un décalage entre ce qui fonctionne maintenant et ce qui fonctionnera plus tard.

D’autres envisagent de déménager mais ont des visions de brochures sur la retraite qui dansent dans leur tête. Ces images dépeignent la vie à la retraite comme des vacances sans fin – une étape de la vie remplie de plages, de vélos et, oui, de pickleball. La retraite risque d’être longue. Pour de nombreuses personnes, cela peut représenter un tiers de la vie adulte. Choisir où vivre en se basant uniquement sur les loisirs ou les souvenirs de vacances peut ne pas permettre de bien vivre à un âge avancé pendant des décennies.

Dans son livre stellaire, « Right Place, Right Time », mon collègue sur le vieillissement en bonne santé, Ryan Frederick, souligne : « L’opportunité pour un lieu d’assurer nos vies est omniprésente. Nous devons être conscients de son impact, évaluer la pertinence de notre environnement actuel et avoir le courage d’agir en cas de besoin.

Voici quelques questions (loin d’être exhaustives) à considérer et à discuter lors de l’évaluation du « où » dans votre planification de la longévité.

Votre emplacement offre-t-il des lieux et des espaces qui offrent des chances de rencontrer de nouvelles personnes, de continuer à investir dans votre portefeuille social d’amis et de vous présenter à d’autres personnes qui vous font simplement sourire ?

Ce n’est pas parce qu’il y a une salle d’urgence ou un cabinet médical à proximité que les soins prodigués dans ces lieux sont les soins dont vous avez besoin. Évaluez votre état de santé et celui de votre famille et les spécialistes qui se trouvent à proximité.

Non, vous n’allez peut-être pas au musée, au théâtre, au stade, à ce cours universitaire ou à toute autre distraction amusante tous les jours, mais c’est bien d’avoir le choix.

Offrent-ils la possibilité de faire du bénévolat ou de travailler à temps plein, à temps partiel ou même seulement une partie du temps ?

Même si vous conduisez, marchez ou faites du vélo aujourd’hui, serez-vous capable et désireux de le faire à l’avenir ? Existe-t-il des alternatives de transport pour effectuer les déplacements nécessaires, comme l’épicerie et les rendez-vous chez le médecin, ainsi que les déplacements juste pour le plaisir, comme aller chercher un cornet de crème glacée par une chaude nuit d’été ?

Ce ne sont que quelques questions pour vous aider à démarrer. Il y en a beaucoup d’autres. L’indice d’habitabilité AARP offre un excellent outil pour commencer votre planification, vos discussions et votre choix ultime de ce que sera votre « où ». Et oui, ça commence par demander le code postal.