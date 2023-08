CB2 et Surf Lodge collaborent

Connu pour son ambiance cool mais décontractée, le Surf Lodge Hotel and Restaurant à Montauk est l’un des endroits les plus en vogue des Hamptons. L’une des raisons à cela, selon Jayma Cardoso, cofondatrice et directrice de la création, est que l’espace change chaque année. « Aucun été ne se ressemble ; nous revigorons constamment la propriété, du design aux éléments culturels en passant par notre menu, la musique et tout le reste, dans le but d’offrir la meilleure expérience possible à tous ceux qui nous rendent visite.”

Cette année, l’hôtel a collaboré avec CB2 pour rafraîchir The Sand Bar. La meilleure partie de cette collaboration est que vous n’avez pas besoin de réservation pour en profiter. Ainsi, que vous viviez à Wainscott ou au Wisconsin, il est facile de recréer le look Surf Lodge n’importe où. Voici ce que vous devez savoir sur le partenariat.

Collaboration avec CB2

Cardoso était incroyablement enthousiaste à l’idée de collaborer avec un si grand nom de l’industrie du design. Elle me dit : « En tant que passionnée de design, c’était vraiment la collaboration de mes rêves. J’adore la marque et, depuis des années, j’intègre leurs meubles dans la propriété ainsi que dans ma maison, donc s’associer avec eux me semblait super organique et, vraiment, parfaitement adapté à The Surf Lodge.

Des chaises longues aux tables en passant par une sélection d’accessoires, cette ligne imaginée par Ross Cassidy reflète parfaitement l’ambiance des deux marques.

« Le Sandbar au Surf Lodge est un développement passionnant pour CB2 car il marque notre incursion officielle dans les expériences de style de vie, permettant aux clients d’interagir pleinement avec notre produit et notre marque en dehors d’un magasin et d’un environnement domestique », a déclaré le président de CB2, Ryan Turf. « En tant que l’une des destinations les plus recherchées par une foule exigeante, The Surf Lodge s’est avéré être un partenaire idéal pour apporter nos conceptions surélevées directement à la plage. »

La collection

La ligne comporte tant de pièces intéressantes et uniques. Par exemple, la chaise longue Remo Rattan Wingback est l’une des préférées de Cardoso. « J’aime vraiment les chaises longues Remo Rattan Wingback. Ils ont ce grand élément de sculpture qui ajoute une dimension cool à la plage. Fabriquées à partir d’osier résistant aux intempéries avec un cadre en aluminium, ces chaises sont amusantes et audacieuses.

Les Pine Chaise Lounges sont un autre favori de Cardoso et ont été incroyablement populaires auprès des clients. “Ils offrent l’endroit idéal pour admirer le coucher du soleil .”

La table d’appoint d’extérieur en travertin et rotin Remo est un complément fabuleux aux sièges de la collection. Idéal pour les boissons, les livres ou la crème solaire, le dessus en travertin marron est élégant et sophistiqué. Le rotin donne à cette table une esthétique à la fois actuelle et tendance qui pourra être appréciée pendant des années.

En plus des meubles plus grands, la collaboration comprend une variété d’accessoires qui donnent à tout espace extérieur moderne un rafraîchissement élégant. « Ross est également un véritable maître des impressions, avec plusieurs des oreillers et des serviettes que nous avons dans l’espace issus de ses propres croquis originaux, qui ajoutent la touche de couleur parfaite », explique Cardoso. Un bon exemple de ceci est le coussin d’extérieur en velours recyclé Bronte. Disponible en noir, marron camel, vert et blanc, il est à la fois moderne et chaleureux. Avec des bords passepoilés, il est très bien conçu.

Surf Lodge est ouvert jusqu’à fin septembre.