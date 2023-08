‘Camp’ Contemporary At Private Lake Tahoe Enclave offre le meilleur de tout à l’extérieur

Une maison à vendre dans une communauté de ski et de golf privée recherchée près du lac Tahoe a toutes les bonnes notes : le bon terrain, le bon design et le bon cadre. Il reflète un style contemporain qui a été largement adopté dans la communauté.

La propriété du 9507 Wawona Court est située à Martis Camp, une enclave privée de luxe d’environ 650 maisons construites sur des pentes boisées juste au sud de Truckee, en Californie. Il y a dix ans, un article du magazine Forbes l’a déclarée « probablement la meilleure communauté privée quatre saisons aux États-Unis », en partie à cause des équipements de style de vie somptueux (parcours de golf, accès privé à la station de ski Northstar California et au club de plage de Lake Tahoe pour n’en nommer que quelques).

L’architecte Keith Kelly de Kelly & Stone Architects, qui a des bureaux dans la région du lac Tahoe, affirme que son entreprise a créé un design pour les maisons de Martis Camp auquel les acheteurs répondent – ​​et qui a créé un look durable dans la communauté.

Ne l’appelez simplement pas « montagne moderne ».

« Ce terme » moderne « est souvent utilisé », déclare Kelly. Il préfère le terme «montagne contemporaine», soulignant que «moderne» est une question de forme et d’architecture minimaliste. « Nos maisons sont riches en détails et ont beaucoup des mêmes matériaux que vous utiliseriez sur les maisons ici, qu’elles soient contemporaines ou traditionnelles. »

L’entreprise de Kelly a construit l’une des premières maisons à Martis Camp en 2007 et depuis, elle en a construit plus de 40 autres. Il était l’architecte du projet de la maison Wawona Court en 2017 qui s’est vendue en lot avec des plans prêts à l’emploi, un attrait pour les acheteurs qui ne pouvaient peut-être pas voir le potentiel de ce à quoi pourrait ressembler une maison dans les bois.

« Nous avons travaillé avec le promoteur et créé un design qui montrait ce qui pouvait être fait sur quatre ou cinq lots », dit-il. « Ils se sont vendus presque instantanément. »

L’extérieur du palais de justice de Wawona présente des toits en appentis inclinés à des angles qui s’inclinent dans différentes directions, donnant aux lignes de vue une sensation de fluidité. Les murs de verre du sol au plafond à l’intérieur mettent la nature au premier plan. Avec des terrains spacieux qui caractérisent Martis Camp, la maison donne l’impression d’être loin de tout et entourée de forêt. (Kelly note que les maisons que ses conceptions fermes impliquent très peu d’aménagement paysager car elles fonctionnent avec le cadre naturel.)

La maison dispose de cinq chambres avec salles de bains privatives sur 4 339 pieds carrés. La chambre principale et une autre chambre sont au rez-de-chaussée tandis que trois autres chambres, un boudoir et un grand balcon sont situés à l’étage. Le salon et la salle à manger décloisonnés s’ouvrent sur l’extérieur où un large porche profite de la forêt environnante et des vues. La grande cuisine dispose d’un îlot en granit avec des sièges pour des repas décontractés.

Il y a aussi beaucoup d’espace à l’intérieur et à l’extérieur pour se divertir avec une cuisine extérieure et un foyer sur une terrasse ainsi qu’un bain à remous extérieur.

Martis Camp est une retraite avec une intimité naturelle et une ambiance décontractée. Il s’agit principalement d’une communauté de résidences secondaires pour les ultra-riches, car les ventes moyennes de maisons au premier trimestre de 2023 étaient de 8,6 millions de dollars.

Les commodités de style de vie soulignent le cœur de ce qui rend la vie de «camp» si attrayante, à commencer par un parcours de golf Tom Fazio et une «bibliothèque perdue» qui nécessite une randonnée dans les bois (le café et les biscuits attendent toujours). Une immense grange familiale a été ajoutée en 2009 et a apporté une salle de cinéma, un bowling, un terrain de basket, un complexe de natation et un amphithéâtre extérieur, qui accueille une série de concerts d’été et des événements saisonniers.

Le camp a ouvert Lookout Lodge en 2012 pour offrir aux résidents un accès privé à la station de ski Northstar California et, un an plus tard, à un Lake Tahoe Beach Shack sur les rives du lac emblématique à environ 20 km.

L’agent inscripteur Steve Kegel de Tahoe Mountain Realty dit que l’imagination, l’attention portée aux détails, les commodités de style de vie et les composants architecturaux de Martis Camp lui donnent une sensation de conte de fées. « C’est une anomalie », dit-il. « Les propriétaires deviennent des ambassadeurs, recrutant leurs propres voisins (potentiels) ».

La maison est cotée pour 7,7 millions de dollars.