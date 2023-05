Beyoncé et Jay-Z achètent un manoir à Los Angeles pour 200 millions de dollars, la maison la plus chère de l’histoire de la Californie

Beyoncé Knowles et Jay-Z sont connus pour avoir battu des records, et maintenant, ils ont battu le record d’achat de la maison la plus chère de l’histoire de la Californie.

Knowles et Jay-Z, de son vrai nom Shawn Carter, ont acheté un vaste domaine de 200 millions de dollars à Malibu, en Californie. Ils auraient obtenu une remise, car la maison était cotée en bourse pour 295 millions de dollars. Conçu par le célèbre architecte japonais Tadao Ando, ​​le manoir s’étend sur 30 000 pieds carrés et aurait pris plus d’une décennie et demie pour être terminé. La maison moderne a été achevée en 2014. Le vendeur est le célèbre collectionneur d’art de Los Angeles, Bill Bell, Jr., héritier d’une fortune de feuilleton. Son père, William J. Bell, a créé les feuilletons emblématiques et . Selon le L’heure de Los Angeles, Bell a acheté la propriété à la fin des années 1990 pour 14,5 millions de dollars et a engagé Ando pour créer une structure moderniste en verre et en béton. Il est considéré comme l’un des plus grands collectionneurs d’art au monde, avec de nombreuses œuvres d’art de Jeff Koons, Andy Warhol, Damien Hirst, Marcel Duchamp et bien d’autres.

La maison en béton surplombe l’océan Pacifique et présente des caractéristiques frappantes, une vaste pelouse de chaque côté et beaucoup d’intimité pour la célèbre famille de cinq personnes. La vente a été négociée par Kurt Rappaport, un agent immobilier célèbre de la Westside Estate Agency, qui représentait à la fois l’acheteur et le vendeur dans la vente. La maison colossale s’étend sur près de huit acres et possède une plage privée, une piscine à débordement qui semble s’étendre dans l’océan et des jeux d’eau zen. Selon , plus de 22 500 pieds carrés de béton perméable poli ont été utilisés pour l’allée du domaine et les terrains automobiles uniquement. Pour la maison, on estime que plus de 7 645 verges cubes de béton ont été utilisées.

Parce que la maison a été classée en privé, on ne sait pas combien de chambres et de salles de bains se trouvent à l’intérieur ou les types d’équipements, mais nous ne pouvons qu’imaginer que les caractéristiques de la maison sont adaptées aux goûts extravagants du couple. La retraite apaisante est à la fois simple et tranquille – sûrement un répit du style de vie trépidant du musicien. Knowles est actuellement en Europe pour sa tournée mondiale Renaissance, qui devrait rapporter près de 2 milliards de dollars. Cette année seulement, elle a remporté le titre du plus grand nombre de Grammy de tous les temps.

Le duo a déjà amassé un portefeuille immobilier impressionnant. En 2017, ils ont déboursé 88 millions de dollars pour un impressionnant pad Bel-Air, et ils possèdent également des maisons à New York et dans les Hamptons. Le récent achat des Carters a dépassé l’ancien record d’un complexe Malibu de 177 millions de dollars acheté par le milliardaire Marc Andreessen en 2021, a rapporté TMZ. Cependant, la vente la plus chère du pays appartient toujours au gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Ken Griffin, qui a acheté un penthouse à New York pour 238 millions de dollars.

Ando est également l’architecte derrière la maison de 57,3 $ de Kanye West à Malibu, qu’il a achetée en 2021 au milieu de sa procédure de divorce avec l’ex-femme milliardaire, Kim Kardashian.