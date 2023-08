ArtSugar lance une ligne de crèche et une collaboration avec Play-Doh

Il y a plus de pression que jamais pour créer une pépinière esthétique. D’Instagram à TikTok, il est évident que l’époque du rose et du bleu basiques est révolue. Bien que le beige soit une tendance majeure ces dernières années, de nombreux parents cherchent à ajouter plus de couleur et de plaisir à ces espaces. En d’autres termes, un sentiment d’émerveillement est de retour. Personne n’en est plus conscient qu’Alix Greenberg, fondatrice d’ArtSugar. Ceci et sa propre grossesse sont la raison pour laquelle elle a récemment lancé une ligne de chambre d’enfant avec des œuvres d’art, des décorations et même des combinaisons assorties. « Nous voulons tous ce qu’il y a de mieux pour nos nouveau-nés, mais les réseaux sociaux nous ont définitivement mis encore plus de pression pour rendre nos crèches parfaites », explique-t-elle.

« Avec des flux pleins d’inspiration en matière de design d’intérieur, les idées sont infinies, voire écrasantes. ArtSugar a toujours organisé des pièces amusantes et joyeuses qui élèvent. J’ai voulu faire la même chose pour les crèches en y ajoutant un peu de couleur et de culot. Espérons que cette collection s’adresse à toutes les nouvelles mamans et futures mamans.

Fondée en 2017, ArtSugar est une marque florissante d’art et de décoration intérieure qui collabore avec des artistes populaires tels que Michael Turchin, Jessica Stempel et Angie Crabtree, entre autres. Des impressions encadrées et toiles aux planches à découper et plateaux en acrylique, tout est joyeux, lumineux et a une touche fantaisiste.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les dernières offres d’ArtSugar.

Sucre bébé

Alors qu’elle planifiait cette nouvelle aventure, Greenberg réfléchissait beaucoup à la manière dont elle allait intégrer l’art dans la crèche de son futur enfant. Le résultat a été une collection qui s’intègre facilement dans presque n’importe quelle pièce de style. « Notre décoration murale pour chambre d’enfant comprend des palettes de couleurs douces, des tons doux et des sujets apaisants et faciles à digérer, qui se mélangent et s’agencent bien ensemble », explique le fondateur.

« En concevant ces produits, j’ai toujours pensé à ce qui ressemblait à un nouveau-né et à l’ambiance idéale pour une chambre de bébé. Vous remarquerez qu’il manque à la collection l’esthétique pop que l’on retrouve dans de nombreux produits que nous vendons sur ArtSugar.

La collection

La ligne présente de nouveaux imprimés ainsi qu’une sélection organisée d’options précédemment proposées. L’impression encadrée aquarelle arc-en-ciel et l’impression encadrée aquarelle arc-en-ciel sont les préférées personnelles de Greenberg. Chacun est livré avec un choix de cadre noir ou blanc. Mieux encore, ces pièces sont neutres, ce qui les rend idéales pour offrir.

Vous n’arrivez pas à décider comment choisir des œuvres d’art pour votre chambre de bébé ? Greenberg recommande d’opter pour des teintes douces qui n’entreront pas en conflit avec vos meubles ou autre décor. « La pièce doit être paisible et une chose ne doit pas trop attirer l’attention. »

En plus des œuvres d’art, la ligne comprend des serviettes, des langes et des couvertures.

Collaboration avec Play-Doh

ArtSugar a également récemment lancé une collaboration avec la précieuse marque Hasbro, Play-Doh. Greenberg a créé cet art en brisant du Play-Doh de différentes couleurs et en le photographiant.

Ces pièces constituent le complément parfait à une chambre d’enfant ou même pour un tout-petit qui profite peut-être du jouet classique pour la première fois. Avec des nuances contrastées audacieuses, ces motifs incarnent la qualité magique de Play-Doh. Choisissez parmi des impressions encadrées, des toiles, des affiches et une planche à découper idéale pour ajouter une touche de couleur à n’importe quelle cuisine.