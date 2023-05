Artful Contemporary Home Offre une tranquillité boisée près de Toronto

La ville de Vaughan, au nord de Toronto, au Canada, regorge d’attractions culturelles et naturelles.

Le parc d’attractions Canada’s Wonderland, la McMichael Canadian Art Collection, la vieille ville pittoresque de Kleinburg Village, le Kortright Centre for Conservation de 800 acres et le centre commercial Vaughan Mills font partie des attractions.

Vaughan regorge également de quartiers familiaux, d’une abondance d’écoles et de parcs verdoyants. Bref, c’est un endroit où il fait bon vivre.

Parmi les options actuelles pour les aspirants acheteurs, il y a un ensemble contemporain à l’architecture saisissante sur plus de 2 acres arborés. Perchée au sommet d’une colline, la maison réussit à encadrer les vues sur les bois, la vallée et les ravins comme s’il s’agissait d’œuvres d’art sur les murs.

Unifiant l’art déco et les influences modernes du milieu du siècle, la maison est l’œuvre de FrankFranco Architects, conçue par et pour son directeur. Les murs lambrissés, les accents de granit et les baies vitrées sont les caractéristiques des 6 000 pieds carrés d’intérieurs. Le bois porte partout, parfois comme murs, d’autres comme revêtement de plafond ou revêtement de sol à chevrons.

Le rez-de-chaussée du duplex comprend le salon et la salle à manger, un bureau, une bibliothèque et une chambre. Un long îlot central dans la cuisine contient un évier double et peut accueillir six personnes.

Une banque de puits de lumière apporte du soleil au cœur de la maison et de l’escalier central de style flottant.

A l’étage se trouvent la suite principale, avec un dressing et une double vasque, et deux autres chambres. Il y a un total de quatre salles de bains.

Le sous-sol walk-out a des salles de jeux et d’exercice.

Les espaces de vie extérieurs comprennent une terrasse couverte en pierre, une cuisine extérieure avec un four à pizza, une piscine en forme de rein et une cabane avec kitchenette. Une découpe circulaire dans le plafond de la terrasse et un mur d’art ajoutent des touches fantaisistes, adoucissant les nombreux angles droits de la structure.

L’attention portée aux détails se poursuit près de la porte d’entrée de l’abri d’auto, dont l’intérieur associe des carreaux de métro noirs, un plafond en bois et un mur d’art à motifs géométriques pour un effet spectaculaire. En plus de l’abri pour deux véhicules, il y a un garage pour quatre voitures.

Le centre-ville de Toronto n’est qu’à 40 minutes en métro, ce qui alimente la demande de maisons à Vaughan.

«La proximité de Toronto maintient les prix extrêmement élevés», explique Tyler Cohen, qui, avec Barry Cohen de Barry Cohen Homes, détient la liste. « Obtenir un terrain de qualité sur 2 acres est presque impossible dans le centre de Toronto. »

Le prix demandé pour le 10320 Pine Valley Road à Vaughan est de 8,25 millions de dollars canadiens, soit environ 6 millions de dollars américains.