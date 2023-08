Alors que l’université commence, certains étudiants se bousculent pour un logement

Par Alex Perry Personnel de Forbes

P riscila Sepulveda est sur le point de commencer sa première année en tant que majeure en cinéma à l’Université de Californie à Berkeley le 23 août, si elle peut juste trouver un endroit où vivre. « Dormir dans ma voiture et être sans abri est probablement ma seule option en ce moment, car le logement familial à Berkeley est hors de portée pour l’automne », déclare la jeune femme de 23 ans, qui a perdu sa place dans la file d’attente de l’école pour les étudiants mariés quand elle a pris l’année dernière pour vivre à San Diego, où son mari était en poste avec les Marines. Les administrateurs du collège lui disent de ne pas s’attendre à un logement avant octobre, au plus tôt, rapporte-t-elle. Le problème, c’est que si elle prend un semestre de congé en attendant d’avoir un logement, elle perdra à nouveau sa place dans la file d’attente. « J’étais excitée à l’idée de retourner à l’école, mais maintenant j’ai l’impression que l’école ne fait que me stresser », dit-elle.

Alors que des millions d’étudiants s’installent avec joie dans leur campus ou hors campus, certains de leurs pairs ne savent toujours pas où ils vivront pendant le semestre d’automne. Être admis dans une université ne garantit pas nécessairement un logement sur le campus ; les écoles prévoient généralement de loger seulement 25% à 35% des étudiants sur le campus en mettant l’accent sur la fourniture de lits pour les étudiants de première année et de deuxième année, déclare Daniel Bernstein, président et directeur des investissements chez Campus Apartments, la société de développement de logements étudiants dirigée par le milliardaire David Adelman .

On s’attend traditionnellement à ce que de nombreux étudiants juniors, seniors, étudiants transférés et étudiants diplômés trouvent un logement hors campus, qu’ils le veuillent ou non. Mais la ruée vers le logement de cette année est exacerbée par deux tendances qui ont commencé à émerger l’année dernière.

Premièrement, les loyers hors campus ont explosé – à l’échelle nationale, ils s’élèvent en moyenne à 2 062 $ par mois, en hausse de 28 % par rapport à 1 614 $ au début de 2021, selon les données de location de Zillow. Cela augmente à la fois la demande de logements sur le campus et les difficultés auxquelles les étudiants sont confrontés lorsqu’ils ne peuvent pas l’obtenir. Deuxièmement, certains collèges voient les inscriptions augmenter après une baisse induite par la pandémie au cours de laquelle de nombreux étudiants ont choisi de prendre une année sabbatique ou de retarder le début de leurs études collégiales.

Cette bosse post-pandémique fait partie du problème au Middlebury College, une école d’arts libéraux d’élite du Vermont qui oblige tous ses quelque 2 800 étudiants de premier cycle à vivre sur le campus, à moins qu’ils n’obtiennent une autorisation spéciale. Parce que tant d’étudiants ont pris congé pendant la pandémie, les classes junior et senior de Middlebury sont plus grandes que la normale. Ainsi, plus tôt ce mois-ci, les administrateurs ont annoncé une allocation de 10 000 $ pour les classes supérieures souhaitant prendre un congé volontaire pour les trimestres d’automne et d’hiver 2023-24. L’école a déclaré qu’elle avait envisagé de convertir d’autres bâtiments du campus historique à un usage résidentiel, mais a constaté que le faire rapidement n’était pas pratique, étant donné la nécessité, par exemple, d’installer des systèmes de gicleurs d’incendie dans les logements.

Jusqu’à présent, le collège a reçu 63 demandes de report et environ 40 étudiants devraient participer, rapporte AJ Place, doyen associé des étudiants pour la vie résidentielle à Middlebury. En plus de l’argent, les étudiants qui choisissent de différer recevront un statut privilégié pour la sélection du logement au printemps. Middlebury a également réduit la demande de logements sur le campus cet automne en proposant un nouveau programme d’études à l’étranger pour les étudiants de première année qui leur permet de passer leur premier semestre à Copenhague, tout en conservant toute leur aide financière et en suivant des séminaires de première année tels que « The Cultural Psychology ». de bonheur. » Habituellement, les étudiants ne sont pas autorisés à étudier à l’étranger pendant leur première année. Ceux qui effectuent le séjour à Copenhague recevront une allocation alimentaire de 500 dollars par mois et 1 500 dollars pour couvrir les frais de transport aérien, des conditions bien plus généreuses que celles que Middlebury offre habituellement pour étudier à l’étranger.

M La crise du logement à iddlebury est en partie temporaire. Mais certaines universités publiques, en particulier celles du sud et du sud-ouest, font face à des augmentations d’inscriptions à plus long terme, en fonction de la croissance démographique régionale et du nombre accru d’étudiants souhaitant fréquenter leurs propres écoles publiques pour éviter de s’endetter excessivement ou pour se rapprocher de leur famille.

L’Université du Tennessee à Knoxville, qui facture aux résidents de l’État 11 332 $ en frais de scolarité de premier cycle par an, a répondu à la demande excédentaire de logements l’année dernière en louant un Holiday Inn à proximité – les étudiants l’ont surnommé le Voliday Inn, une pièce de théâtre sur les équipes sportives des bénévoles de l’école. Mais avec la taille des classes, le pourcentage d’étudiants qui souhaitent vivre sur le campus et le temps que prennent les enfants pour obtenir leur diplôme, tous continuant d’augmenter, l’école a maintenant pris des dispositions à plus long terme. En mai, UT a annoncé qu’elle construirait 2 500 nouveaux lits sur le campus dans le cadre d’un accord public-privé. Entre-temps, il a signé un contrat de cinq ans avec un complexe d’appartements à cinq miles du campus qui ajoutera immédiatement 192 lits (et plus tard encore plus). Le complexe sera desservi par le service de transport en commun d’UT, qui circule toutes les 20 minutes en semaine et environ toutes les heures le week-end.

Un peu gênant ? Peut être. Mais mieux que les connexions offertes aux 23 étudiants hébergés au Bear River Casino and Resort, à 6,5 miles au sud du College of the Redwoods, un collège communautaire public du comté de Humboldt, à l’extrême nord de la côte californienne. L’hôtel met à leur disposition une navette vers le campus à 8h00 et une vers le domicile à 20h00, et uniquement du lundi au vendredi. La California State Polytechnic University, Humboldt, située à proximité, envoie près de 100 étudiants à l’hôtel Comfort Inn, à environ deux miles et demi du campus. Une consolation pour les exilés de l’hôtel : une chambre double au Comfort Inn coûte 6 624 $ par an, tandis que la chambre double la moins chère sur le campus coûte 6 972 $.

D’autres écoles se sont tournées vers des solutions temporaires sur le campus, plutôt que des hôtels locaux ou des semestres à Copenhague. La Virginia State University, une institution historiquement noire qui a connu une augmentation des inscriptions au cours des trois dernières années, installe maintenant des bâtiments modulaires préfabriqués à proximité de ses dortoirs habituels pour accueillir 268 étudiants dans ce qu’elle appelle des unités annexes. En annonçant le plan, l’école a répondu à la question « Les unités sont-elles les mêmes que les roulottes ? » ainsi : « Les unités sont temporaires et ont été pré-construites avant la livraison. Ils contiendront les mêmes commodités que nos résidences traditionnelles. Quant à la justification du recours aux caravanes, le président de VSU, Makola M. Abdullah, a souligné la «pénurie nationale de logements abordables hors campus» et l’engagement de l’école à offrir des opportunités à tous les étudiants qui souhaitent y assister. Dans une publication sur Facebook ce mois-ci, l’école, située à 24 miles au sud de Richmond, s’est vantée que « chaque étudiant qui a soumis une demande de logement VSU recevra une affectation de logement ».

tu A l’instar de VSU, les collèges publics de Californie ne se sont pas engagés à héberger tous les arrivants. Avec sa pénurie chronique de logements et ses prix de location élevés, l’État connaît une crise dramatique du logement étudiant, les étudiants dormant dans leur voiture et même dans la rue. Un rapport de 2020 des chercheurs de l’Université de Californie à Los Angeles a conclu qu’1 étudiant sur 5 des collèges communautaires de l’État, 1 étudiant sur 10 de l’Université de l’État de Californie et 1 étudiant sur 20 des campus de l’Université de Californie ont connu l’itinérance. Suzanne Wenzel, professeure à l’École de travail social de l’Université de Californie du Sud qui a étudié l’itinérance, observe que la crise du logement peut entraîner une cascade de problèmes pour les étudiants. «L’itinérance et l’instabilité du logement lorsque les étudiants ne peuvent pas se permettre un logement stable et décent sont également souvent associées à l’insécurité alimentaire et à une mauvaise nutrition, ce qui ajoute encore une autre couche de difficulté pour un étudiant», déclare Wenzel. Ce stress, à son tour, a un effet négatif sur les résultats scolaires.

Même le logement sur le campus n’est pas bon marché dans le système californien. Pour les étudiants de premier cycle de l’État, les frais de scolarité à l’UC Berkeley, l’un des meilleurs collèges du pays, sont une aubaine comparative – 15 600 $ l’année à venir. Mais vivre sur le campus (y compris un plan de repas) coûte aux étudiants de première année 16 000 $ à 20 000 $ supplémentaires par an. Le logement de la famille Berkeley pour lequel Sepulveda est sur liste d’attente coûte 1 695 $ par mois pour une chambre à coucher, sans nourriture. C’est bon marché par rapport au logement du marché privé à Berkeley, situé sur la rive est de la baie de San Francisco, qui reste l’un des marchés immobiliers les plus chers du pays malgré une récente baisse des loyers. Les appartements d’une chambre désormais disponibles à Berkeley demandent un loyer médian de 2 200 $ par mois, 35 % au-dessus de la médiane nationale, selon Zillow.

Étant donné que les écoles californiennes ne fournissent pas de plans de secours pour ceux qui sont sur la liste d’attente pour un logement universitaire, les étudiants doivent souvent se précipiter pour sous-louer et plaider sur les groupes de médias sociaux pour une chambre. Dans une dernière tentative pour obtenir un logement, Sepulveda a fait exactement cela, en publiant des palpeurs dans un message Facebook au sein du groupe de logement hors campus de l’UC Berkeley et en indiquant qu’elle partirait chaque fois que le logement du campus s’ouvrirait enfin pour elle. Jusqu’ici, pas de chance. « C’est une situation stressante de ne pas avoir d’endroit où dormir lorsque vous essayez de faire vos études, surtout si c’est censé être une école aussi prestigieuse », déclare Sepulveda. Étant donné « l’immense somme d’argent qu’il en coûte pour aller dans cette école, on pourrait penser qu’ils s’adapteraient et trouveraient une situation » entre-temps « . »

Megan Chung, une étudiante entrante à la maîtrise à l’UCLA qui étudie le génie électrique et informatique, est sur la liste d’attente pour un logement diplômé sur le campus depuis la publication de la liste début juillet et a également eu recours à la plaidoirie Facebook. « Ma place sur la liste d’attente semblait réaliste jusqu’à ce que ma position ait cessé de bouger au cours des deux dernières semaines », explique Chung, 22 ans. Elle est frustrée que l’école ne l’ait pas informée plus tôt qu’elle n’obtiendrait pas de logement et regarde maintenant le dernier minute pour que quelqu’un partage un appartement hors campus, de préférence à distance de marche du campus. Obtenir sa propre maison ne semble pas réaliste : le loyer médian d’un appartement d’une chambre dans le quartier de Westwood, où se trouve UCLA, est en baisse, mais reste cher à 2 895 $, selon Zumper.

Ces dernières années, certains parents aisés se sont tournés vers une autre méthode pour trouver un abri à leurs enfants qui vont à l’université. Ils ont trouvé qu’il était financièrement judicieux d’acheter des appartements ou des maisons à proximité du campus pour leur progéniture. Bradley Hilton, fondateur de Sonas Financial Planning à Atlanta, dit que quelques-uns de ses clients ont emprunté cette voie, la considérant comme un moyen à la fois d’éviter des loyers élevés pour leurs enfants et de tirer un revenu supplémentaire d’un immeuble de placement. « Ils ont tous opté pour une unité à plusieurs chambres, que ce soit un condo ou une maison », explique Hilton. De cette façon, ils peuvent percevoir le loyer des enfants d’autres personnes, aider à subventionner les versements hypothécaires et parfois même atteindre un flux de trésorerie mensuel positif.

Mais avec des hypothèques fixes sur 30 ans dépassant désormais 7 %, leur plus haut niveau en plus de 20 ans, cette stratégie est également sous pression cette année. Même pour les familles qui peuvent se le permettre, les taux d’intérêt élevés «rendent cette option un peu moins attrayante», explique Ryan Galiotto, fondateur et planificateur principal chez Etch Financial, dans la région de Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Que diriez-vous d’économiser de l’argent en laissant vos collégiens vivre à la maison ? « La plupart des élèves qui terminent leurs études secondaires et vont maintenant à l’université, ils ont passé la plupart de leurs années de lycée dans des salles de classe virtuelles à cause de Covid », observe Galiotto. «Ce qu’ils disent, c’est:« J’ai passé la plupart de mes années de lycée dans une classe virtuelle. Je veux vraiment cette expérience en personne maintenant. «