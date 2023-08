Alors que les hypothèques bloquent les propriétaires sur place, le remodelage arrive à maturité

Les coûts d’achat d’une nouvelle maison en ce moment continuent d’augmenter, la mettant hors de portée d’une grande partie de la population, poussant davantage de ménages à rester sur place et à faire ce qu’ils peuvent pour entretenir, réaffecter et réinventer leurs maisons.

De nombreux ménages bénéficiant actuellement de plans de paiement hypothécaire de 15 et 30 ans ont des taux inférieurs à 5 %. Aujourd’hui, les taux hypothécaires ont atteint leur plus haut niveau en 15 ans environ. Ainsi, aux nouveaux taux, un acheteur de maison ajouterait plus de 40 000 $ à la durée du prêt pour un achat de maison moyen. Cela dit, il n’est pas étonnant qu’un récent rapport de Zillow ait noté que les propriétaires dont les taux hypothécaires sont inférieurs à 5 % sont presque deux fois plus susceptibles de vouloir rester dans leur maison actuelle.

Bien que les facteurs économiques ne soient pas les seules raisons pour lesquelles les gens restent chez eux, c’est le principal moteur aujourd’hui, ce qui déclenche également des investissements dans des projets de rénovation domiciliaire.

Les engagements envers des projets de rénovation domiciliaire pourraient également être plus faciles aujourd’hui, car les maisons s’apprécient au rythme le plus rapide jamais enregistré. L’appréciation annuelle moyenne se situe généralement autour de 4 %, mais récemment, les propriétaires ont connu une moyenne de 17 %, ce qui leur donne beaucoup de fonds propres à exploiter pour financer des projets.

« La demande refoulée et les conditions macroéconomiques, telles que le parc immobilier vieillissant et les taux hypothécaires élevés, qui continuent de stimuler l’activité de rénovation domiciliaire, insufflent un sentiment d’optimisme chez les constructeurs, les rénovateurs, les architectes et les décorateurs d’intérieur alors qu’ils envisagent le second semestre. de l’année », a déclaré Marine Sargsyan, économiste chez Houzz.

Ces moteurs motivant davantage de projets de rénovation domiciliaire, examinons quelques détails sur qui fait quoi, quand, où et pourquoi.

Une autre époque du remodelage

Au fil des ans, les projets de rénovation ont évolué. Aujourd’hui, ils prennent de nombreuses nouvelles variations.

Premièrement, nous sortons d’une pandémie. Les propriétaires sortent du confinement et sont confrontés à de nouvelles situations de travail. Partout au pays, des entreprises ferment des bureaux, repoussant les gens chez eux pour le travail quotidien au bureau. Ainsi, les propriétaires cherchent des moyens de rénover pour créer des espaces de travail calmes, calmes et améliorés par la technologie.

Deuxièmement, la pandémie a également poussé les ménages à penser que leur maison peut avoir un impact sur leur santé. Ainsi, les projets de rénovation centrés sur la santé et le bien-être, y compris la qualité de l’air intérieur, sont de plus en plus fréquents. Les recherches de Chrissi Antonopoulos, analyste énergétique senior au Pacific Northwest National Labs, montrent que de nombreux facteurs de motivation pour les projets de rénovation domiciliaire sont basés sur la qualité de vie.

Troisièmement, le parc immobilier vieillit. Today’s Homeowner rapporte que l’âge médian d’une maison aux États-Unis est de 39 ans, 50% des maisons étant construites avant 1980. Ainsi, un pourcentage plus élevé de projets est lié à l’entretien et à l’entretien continus des maisons.

Les données de Houzz donnent des détails supplémentaires sur les projets liés au parc immobilier vieillissant, près de 30 % des propriétaires choisissant de moderniser la plomberie en 2022, suivis de près par des projets d’amélioration de l’électricité et de la domotique.

Enfin, le gouvernement offre des incitatifs qui motivent les propriétaires à envisager des rénovations énergétiques propres. Le rapport Improving America’s Housing Report de Harvard montre que 34% des dépenses de rénovation domiciliaire sont consacrées à des projets liés à l’énergie, ce qui est resté stable au cours de la dernière décennie. Il existe une forte corrélation entre le vieillissement d’une maison et l’investissement dans des projets d’efficacité énergétique, qui augmente considérablement lorsque la maison a plus de 20 ans.

Ces incitations fournies par la loi sur la réduction de l’inflation sont nouvelles et viennent d’être communiquées aux propriétaires au niveau de l’État, elles pourraient donc inspirer beaucoup plus d’activités de rénovation au cours des prochains mois.

Indépendamment de l’incitation, l’étude montre également que 93% des propriétaires estiment avoir une meilleure qualité de vie après avoir terminé leurs rénovations, ce qui, comme l’a souligné Antonopoulos, est une incitation majeure.

Les propriétaires vieillissent dans et hors de la rénovation

Pourquoi l’âge du propriétaire serait-il important dans ces activités de rénovation domiciliaire ? En général, les propriétaires âgés ont plus de revenus disponibles pour financer des projets et embaucher de la main-d’œuvre pour réaliser le projet. D’un autre côté, ils ont également l’expérience et les connaissances nécessaires pour s’attaquer à des projets par eux-mêmes. De plus, ils vivent très probablement quelque part depuis plus longtemps, ils ont donc accumulé plus de valeur nette dans leur maison, ce qui peut également être un mécanisme de financement.

« Nous savons que les générations plus âgées qui vivent dans leur maison depuis plus longtemps ont, en moyenne, plus de fonds propres à exploiter pour effectuer des travaux plus coûteux, ce qui implique généralement un entrepreneur », a déclaré Dave King, directeur exécutif du Home Improvement Research Institute (HIRI). . « De plus, certaines preuves suggèrent que les jeunes générations ne sont tout simplement pas aussi intéressées par les métiers et n’ont pas acquis les mêmes compétences de bricolage que leurs homologues plus âgés. et sont donc moins susceptibles de faire du bricolage en pourcentage du total des projets réalisés.

Cependant, de nombreux acheteurs plus jeunes ne seront pas hors de prix. Pour trouver un logement abordable, beaucoup doivent prendre des mesures de réparation, et ils peuvent tout simplement avoir l’énergie nécessaire pour le faire fonctionner. Les données fournies par HIRI montrent que les jeunes générations sont plus susceptibles d’acheter une maison qui a besoin d’améliorations.

« Il y a également eu des travaux au cours des dernières années de HIRI qui suggèrent que les Millennials sont plus susceptibles de faire un hybride avec des entrepreneurs », a déclaré King. « La génération Y fera une partie du travail elle-même, puis fera venir un professionnel pour certains aspects. »

La National Assocation of Realtors rapporte que 12% des acheteurs récents qui sont des milléniaux plus âgés ont acheté une maison qu’ils possédaient auparavant parce qu’ils voulaient un réparateur de bricolage supérieur.

L’économiste en chef adjointe du groupe et vice-présidente de la recherche, le Dr Jessica Lautz, ajoute qu’une part considérable de jeunes acheteurs ont peut-être fait des compromis sur la condition sachant qu’ils auraient besoin de rénover plus tard, mais ont fait ce qu’ils pouvaient pour entrer sur le marché du logement aujourd’hui.

L’impact des médias sociaux

Les jeunes générations ont également grandi en regardant tous les styles, tailles et formes d’émissions de rénovation à la télévision, et regardent maintenant les influenceurs des médias sociaux parler de rénovations en ligne. Lorsque j’ai fait une recherche rapide d’influenceurs axés sur le remodelage, j’ai obtenu des listes de centaines, et les plus populaires comptent plus d’un million de followers.

Ce contenu et les influenceurs qui le sous-tendent créent des flux de contenu faciles d’accès et peuvent inciter n’importe qui à attraper le bogue du bricolage. Les données HIRI montrent que les populations plus jeunes sont beaucoup plus susceptibles de se considérer comme des « bricoleurs lourds ». C’est peut-être parce qu’il existe une vidéo Youtube qui peut les guider à travers presque tous les projets qu’ils souhaitent entreprendre.

Il semble que les jeunes générations réalisent plus de projets qui s’inscrivent dans l’espace discrétionnaire, comme avoir besoin de plus d’espace dans leur maison par rapport aux générations plus âgées qui sont plus susceptibles de simplement faire de l’entretien, ce qui pourrait encore être dû à la longévité de la maison.

Du Harvard Joint Center for Housing Studies Remodeling Futures Group récent Améliorer le logement américain signalons que nous voyons des données similaires. Il montre que les jeunes propriétaires continuent d’être les plus susceptibles de réaliser des projets de bricolage et sont un peu moins susceptibles de réaliser des projets professionnels. Mais peut-être que ce n’est pas toujours le cas.

« Cela dit, nous avons vu la part de bricolage des dépenses d’amélioration tendance à la baisse au cours des dernières décennies pour les plus jeunes propriétaires de moins de 35 ans, ce que nous avons également supposé parce que les jeunes propriétaires d’aujourd’hui ne sont pas aussi compétents dans les projets de bricolage que les générations précédentes ou comme intéressés à consacrer leur temps à ces activités », a déclaré Abbe Will, associé de recherche principal et directeur de projet associé du groupe Remodeling Futures. « Et avec le vieillissement du parc immobilier, les jeunes propriétaires d’aujourd’hui achètent également des maisons qui sont plus susceptibles d’avoir besoin d’améliorations nécessitant une installation qualifiée comme la toiture et les systèmes et équipements électriques/plomberie. »

Les données de Today’s Homeowner le confirment, montrant que les propriétaires âgés ne consacrent que 15 % de leur budget de rénovation domiciliaire à des projets de bricolage.

Les rapports Houzz montrent une augmentation du nombre de ménages de chaque génération qui embauchent des professionnels pour faire le travail, en hausse de 2 points de pourcentage pour atteindre plus de 9 projets de rénovation sur 10 en 2022. .

Un autre différenciateur démographique était le mariage. Les rapports des propriétaires d’aujourd’hui montrent que les couples mariés avec enfants ont dépensé plus pour des projets de rénovation que les célibataires.

Apporter une valeur significative

Chaque propriétaire étant à la recherche de la maison de ses rêves, il existe de nombreuses possibilités de rénovation. Comme les propriétaires passent plus de temps à la maison, ils ont besoin d’un espace qui peut offrir une valeur intangible, être sûr, sain, confortable et sécurisé. Anotopoulous dit que cela signifie leur parler de santé et de bien-être, pas d’économies d’argent.

« Dans le résidentiel, il n’y a pas d’actionnaires, donc ils ne rénovent pas les maisons parce qu’ils veulent gagner de l’argent », a-t-elle déclaré. « Ils sont préoccupés par la qualité de l’air intérieur, ou la santé. Les motivations que le département américain de l’Énergie utilise traditionnellement ne sont pas les éléments qui stimulent la hausse du marché résidentiel. »

Ses recherches sur l’éventail des facteurs de motivation pour l’amélioration de l’habitat montrent que même si les gens disent souvent qu’ils s’engagent dans une rénovation pour des raisons financières, ils ne le font généralement pas. Son conseil est de ne pas se concentrer sur la réduction des factures de services publics et de parler plutôt de confort thermique, comme la plupart des entreprises de CVC qui vendent du confort. Donc, il y a d’autres facteurs de motivation que nous devons reconnaître même si les pros, et le propriétaire lui-même, ne comprennent pas entièrement.

L’avenir

Le marché reste sain. Le propriétaire d’aujourd’hui prévoit que les ventes de rénovation domiciliaire atteindront plus de 620 milliards de dollars en 2025.

Avec les facteurs économiques actuels, il y aura toujours des dépenses discrétionnaires financées par la valeur nette du logement et les propriétaires voulant tirer le meilleur parti de l’endroit où ils sont bloqués.

Et, une fois qu’ils sont investis, ils veulent rester sur place pendant un certain temps. L’étude Houzz and Home Study 2023 rapporte que plus de 60 % des propriétaires prévoient de rester dans leur maison pendant 11 ans ou plus après une rénovation prévue en 2022. De plus, seuls 6 % des propriétaires actuels qui effectuent des rénovations prévoient de vendre leur maison, ce qui est la moitié de ce qu’elle était en 2018 à 12 %.

Avec plus de propriétaires qui restent en place, peu de nouveaux logements mis en ligne, cela ressemble à une voie saine pour le remodelage.

De plus, 69 % des propriétaires ressentent un grand sentiment d’accomplissement après avoir terminé leur projet, mais qui ne profiterait pas d’une maison plus saine, plus sûre et plus résiliente ?