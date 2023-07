Advanced Glazings mène le renouvellement des espaces publics grâce à la science de l’éclairage naturel

De : Christos Makridis

Le Dr Doug Milburn, un innovateur et président exécutif et fondateur d’Advanced Glazings (AGL), s’épanouit dans la résolution de problèmes. Depuis plus de 35 ans, il apporte sa vision et sa passion à la fabrication, à l’ingénierie, au développement de logiciels et à l’ingénierie des procédés. À travers les rôles de leadership tout au long de sa carrière, le Dr Milburn a aidé à créer des entreprises prospères en promouvant des valeurs d’entreprise solides et en concevant physiquement des bâtiments qui favorisent la santé et le bien-être.

Né et élevé en Nouvelle-Écosse, au Canada, le Dr Milburn a obtenu son diplôme de premier cycle en physique à l’Université Mount Allison, avant de terminer ses études avec une maîtrise en physique et un doctorat en génie mécanique, tous deux à l’Université de Waterloo. En 1995, le Dr Milburn et son épouse Michelle ont cofondé Advanced Glazings, qui a développé et fabrique le verre diffusant la lumière SOLERA, permettant aux architectes de créer des bâtiments magnifiquement éclairés par la lumière du jour qui sont incroyablement économes en énergie et, de plus, répondent aux nouvelles attentes des occupants du bâtiment.

Milburn et son équipe ont capitalisé sur la convergence de plusieurs grandes tendances que son industrie n’a jamais vues auparavant d’une telle ampleur. Dans le monde des espaces publics – bureaux et entreprises physiques, hôpitaux, écoles, bâtiments gouvernementaux, aéroports – plaque tectonique majeure des changements étaient déjà en cours avant la COVID. Aujourd’hui, après la pandémie, un crescendo de forces du marché est arrivé pour perturber ces environnements et les industries qui les soutiennent. Ce que les gens veulent maintenant d’eux et s’attendent à ce qu’ils soient même à un niveau de base a remarquablement changé. Les travailleurs recherchent plus que jamais des résultats de bien-être positifs dans les espaces publics – non seulement des espaces plus sûrs, mais aussi des espaces qui nous aident à grandir en meilleure santé et à travailler plus intelligemment.

Ceci est aggravé par deux autres forces : Partout dans le monde, il existe une offre excédentaire importante de bâtiments en métal sombre, vieillissants et de mauvaise qualité, mûrs pour la conversion à la lumière du jour ou ils doivent être démolis ; deuxièmement, une nouvelle législation a modifié les codes du bâtiment en faveur d’exigences de durabilité beaucoup plus élevées – une chaîne d’approvisionnement très spécifique et obligatoire est en train d’émerger. Tout cela a créé plus du double de vents favorables pour des entreprises comme AGL, l’un des premiers leaders de l’espace qui a été le pionnier de cette charge pendant des décennies, avant la récente vague de fond de la demande des travailleurs associée aux nouveaux fonds alloués pour de grands changements dans les espaces publics.

L’éclairage naturel et les nouvelles normes ASHRAE entraînent des modifications du code du bâtiment

L’éclairage naturel est l’admission contrôlée de lumière naturelle dans un bâtiment pour réduire l’éclairage électrique et économiser de l’énergie, contribuant à d’autres caractéristiques durables (par exemple, ventilation naturelle, chauffage et refroidissement passifs et qualité de l’environnement intérieur). Les fabricants de systèmes d’éclairage naturel sont les principaux moteurs de croissance de la chaîne d’approvisionnement spécialisée qui alimente le boom des espaces publics : les entreprises qui fabriquent des fenêtres, des puits de lumière, des dispositifs d’éclairage naturel tubulaires, des dispositifs de redirection de la lumière du jour, des dispositifs de protection solaire et des systèmes de contrôle d’éclairage sensibles à la lumière du jour méritent votre attention.

Les normes et les directives de l’ASHRAE pour la conception de bâtiments à haute performance stipulent désormais qu’il doit y avoir 70 % de murs et 30 % de verre dans une structure. Cependant, si un bâtiment utilise SOLERA, qui atteint la cote industrielle de R25, l’extérieur du bâtiment peut être entièrement construit en verre, en raison des propriétés d’isolation. Il existe également une offre excédentaire de bâtiments métalliques obsolètes, qui doivent désormais se conformer aux codes du bâtiment mis à jour et aux nouvelles initiatives étatiques et fédérales. La construction de bâtiments métalliques a augmenté de 12,9 % en 2021 et les revenus globaux des contrats se sont élevés en moyenne à 8 322 776 $ à l’échelle nationale pour les projets métalliques, mais bon nombre de ces structures ont un éclairage insuffisant et ne resteront pas longtemps conformes aux normes ou compétitives avec les attentes des employés, et une tendance à la démolition ou la refonte est en cours.

Effets de la lumière du jour sur la productivité et le bien-être au travail

Il y a également eu une poussée post-COVID pour élever la barre avec des espaces publics pour la satisfaction des employés. L’une des explications les plus courantes parmi les employés pour expliquer leur préférence pour le travail à distance est la flexibilité. Cependant, les résidences privées ont souvent des limites et rendre un lieu de travail plus dynamique peut aider à attirer des talents. Les avantages superficiels d’une table de hockey sur air des époques précédentes ne suffiront plus, car les employés de tous âges exigent des espaces de travail qui améliorent réellement leur bien-être, s’ils sont mandatés pour y revenir.

Selon des recherches menées par moi-même et le professeur Jason Schloetzer, les bureaux évoluent de lieux de productivité ciblée à des espaces culturels où les travailleurs peuvent bénéficier de la socialisation, de la collaboration et de l’apprentissage en groupe. De nombreux espaces publics doivent non seulement suivre de nouveaux protocoles de sécurité, mais aussi aider les employés à créer, collaborer et être productifs dans les zones. Selon mes recherches, il existe des incitations commerciales de plus en plus claires pour améliorer la qualité du temps que les employés passent au travail. Les salaires et les dépenses du personnel constituent l’essentiel des dépenses opérationnelles associées à l’occupation d’un immeuble de bureaux. En effet, plus de 85 % des coûts totaux du lieu de travail sont consacrés aux salaires et aux avantages sociaux, contre moins de 10 % au loyer et moins de 1 % à l’énergie.

En apportant même de petites améliorations à des facteurs tels que la productivité, la santé et le bien-être, les entreprises peuvent réaliser des avantages financiers plus importants qu’elles ne le feraient d’une utilisation plus efficace des ressources dans les opérations de construction. La conception de bâtiments écologiques peut avoir un impact positif sur les humains et la productivité, selon le World Green Building Council. « Les bâtiments à haute efficacité énergétique attirent des prix de marché plus élevés, mais ils nécessitent également des investissements accrus. La conservation de l’énergie s’impose comme la stratégie la plus efficace pour minimiser l’empreinte carbone des actifs immobiliers, tout en générant un rendement financier », a déclaré Moses Rahnama, PDG et fondateur de Mina Analytics.

« Les entreprises changent maintenant leur façon de penser, passant de ‘combien la construction verte coûtera-t-elle à mon entreprise’ à ‘combien ne coûtera-t-elle pas à mon entreprise d’investir dans la construction verte’ », a déclaré Milburn. Les employés de bureau américains passent jusqu’à 90 % de leur vie à l’intérieur. Par conséquent, la meilleure façon de donner aux travailleurs les bienfaits pour la santé qu’ils trouvent à l’extérieur est de faire entrer l’extérieur – quelque chose qui semble basique mais qui est extrêmement complexe et très facile à se tromper.

L’éclairage naturel présente de nombreux avantages pour la santé et le bien-être humains, tels que l’amélioration de l’humeur et la réduction du stress, tout en améliorant la vigilance et la productivité. L’exposition à la lumière naturelle peut augmenter les niveaux de sérotonine, qui régulent l’humeur, l’appétit, le sommeil et la mémoire. La lumière naturelle peut également réduire les niveaux de cortisol, qui sont associés au stress et à l’anxiété. Un rythme circadien bien aligné peut améliorer la qualité du sommeil, les niveaux d’énergie, la concentration et les performances cognitives.

Des bureaux bien éclairés favorisent également la vision et la santé oculaire. La lumière naturelle peut réduire la fatigue oculaire et les maux de tête causés par l’éclairage artificiel ou l’éblouissement des écrans. Il stimule également la production de vitamine D, essentielle à la santé et à l’immunité des yeux.

Cependant, de nombreux bureaux ne sont pas bien conçus pour maximiser la lumière naturelle. Les espaces de bureau plus anciens peuvent notamment avoir de petites fenêtres, des plans d’étage profonds et des plafonds suspendus qui limitent la pénétration de la lumière du jour. De l’autre côté du spectre, certains bureaux modernes en verre « bocal à poissons » ont le problème inverse : un ensoleillement excessif ou incontrôlé, provoquant des éblouissements, une chaleur excessive ou une gêne visuelle.

La science derrière la technologie d’éclairage naturel

Atteindre les objectifs thermiques ne signifie pas nécessairement utiliser moins de verre. Solera est un type de verre isolant translucide qui combine un vitrage à haute performance thermique avec une diffusion de la lumière technique pour fournir une distribution uniforme de la lumière du jour sans éblouissement ni gain de chaleur. Cela signifie qu’au lieu que la lumière soit dirigée vers le sol, elle est tout autant dirigée vers l’intérieur et vers le haut. Cette redistribution signifie que la lumière du jour utile est distribuée plus profondément dans un espace, maximisant le potentiel de lumière du jour tout en éliminant l’éblouissement et les points chauds.

La transmission des matériaux peut varier de spéculaire à entièrement diffusée, ou à un degré variable ou une combinaison entre les deux. Le verre Vision, ou vitrage conventionnel, a une transmission purement spéculaire, c’est-à-dire que la lumière passe directement à travers et ne se diffuse pas. D’autres matériaux de vitrage tels que le verre dépoli à l’acide ou le PVB stratifié blanc diffusent suffisamment la lumière mais à un angle relativement étroit, ce qui signifie que la luminosité de ces matériaux variera considérablement en fonction de votre direction de vue et de la direction de la lumière incidente. Des produits comme Solera sont d’excellents diffuseurs de lumière, ce qui signifie que la lumière qu’il transmet est largement diffusée de sorte que la luminosité est égale dans toutes les directions.

Solera peut également être utilisé dans l’application conventionnelle de vitrage, pour les fenêtres et les puits de lumière, pour apporter les bons niveaux de lumière naturelle dans n’importe quel espace de bureau. Cependant, ces types de produits sont également utilisés pour transformer des structures existantes par l’application directe du verre sur la structure, sans structure secondaire. Ceci est marqué comme SoleraWall.

Pour optimiser l’éclairage naturel dans les bureaux, les architectes et les équipes de conception doivent tenir compte de plusieurs facteurs, notamment la direction de la lumière du soleil, le rapport fenêtre-mur (le pourcentage de la surface du mur extérieur couverte par les fenêtres) et la performance du vitrage. L’utilisation d’une combinaison d’aménagement paysager, d’optimisation de la taille des fenêtres, de sélection de vitrages à haute performance thermique, de techniques de redirection de la lumière du jour et de dispositifs de protection solaire peut aider n’importe quel espace de bureau à atteindre des niveaux de lumière du jour optimaux pour le confort visuel et thermique, quel que soit le climat.

L’éclairage naturel n’est pas seulement un moyen d’économiser de l’énergie et de l’argent, mais aussi un moyen d’améliorer le bien-être et la performance dans les espaces de bureau. Tout le monde réagit bien à entrer dans un bâtiment avec un éclairage naturel parfait, un éblouissement réduit, une qualité de l’air optimale et des vues agréables.

Les services financiers et les PDG apprécieront les économies d’énergie et la valeur des actifs de la construction ou de la rénovation de bureaux plus écologiques. En concevant des espaces de bureau qui permettent à la lumière naturelle d’entrer de manière contrôlée et équilibrée, les employeurs et les employés peuvent profiter des avantages mutuels de franchir cette étape importante vers l’adoption de pratiques de construction écologiques.