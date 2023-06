Adele a acheté le complexe LA de Sylvester Stallone pour 58 millions de dollars, sous une condition

Il s’avère qu’Adele est une fan très célèbre et peut-être inattendue.

Le chanteur « Easy On Me » a acheté le vaste complexe de Los Angeles de l’acteur Sylvester Stallone en 2022 pour un montant de 58 millions de dollars, une remise massive par rapport au prix initial demandé de 110 millions de dollars. Cependant, dans une récente interview avec , Stallone a déclaré qu’elle achèterait la maison à une condition : qu’elle garde la statue au bord de la piscine. Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait garder la statue, il a dit WSJ: « »Je l’ai fait. Mais elle a dit: ‘C’est pas un accord. Ça va faire exploser toute l’affaire », a expliqué Stallone. « Elle voulait la statue. J’aime ce qu’elle fait; elle le rend magnifique.

Un démontage de 58 millions de dollars peut sembler exagéré, mais à Tinseltown, tout est possible. TMZa récemment rapporté qu’Adele vide toute la maison pour une rénovation complète, supprimant même tout le deuxième étage. La maison est située dans Beverly Park, une zone exclusive dans les montagnes de Beverly Hills connue pour attirer des célébrités en quête d’intimité, et c’était la maison de longue date de Stallone, future ex-épouse de 25 ans, Jennifer Flavin, et leurs trois filles. Les résidents passés et actuels du quartier comprennent Denzel Washington, Justin et Hailey Bieber, et Mark Wahlberg, pour n’en nommer que quelques-uns.

Stallone a acheté la propriété pour la première fois dans les années 1990 et a construit un manoir de style méditerranéen de 21 000 pieds carrés, qui est maintenant partiellement démoli. La parcelle de 3,5 acres était loin d’être un réparateur. La résidence principale comptait huit chambres, 12 salles de bains, un bureau, une bibliothèque, une cuisine gastronomique, une salle à manger aux murs peints à la main ressemblant à un château, un bar complet et un fumoir. Il y a aussi un ajout assez récent d’une maison d’invités par le célèbre architecte Richard Landry. C’est une maison individuelle avec deux chambres et un grand espace de vie.

Au fil des ans, la famille a refait la maison pour lui donner une allure plus contemporaine en ajoutant des fenêtres en acier du sol au plafond faites à la main. À l’extérieur, il y a une grande piscine qui semble être intacte – statue et tout – et un green d’entraînement, un spa intégré, une immense terrasse ensoleillée et de vastes pelouses avec certaines des vues les plus incroyables et les plus étendues de la région. Il y avait aussi un garage climatisé pour huit voitures, plusieurs loggias et terrasses, un écran de cinéma dans la salle familiale, de beaux espaces de divertissement et de hauts plafonds qui donnent à la maison une sensation exceptionnellement grande.

On ne sait pas ce qu’Adele a prévu pour la conception de la maison, mais il semble qu’elle ait officiellement le sceau d’approbation de Stallone. Il s’avère qu’Adele est une superfan et a même révélé à quel point elle aimait la franchise de films dans une interview de 2021 avec Des rapports ont été publiés disant qu’Adele récolte apparemment 2 millions de dollars (environ) par nuit pour sa résidence en cours à Las Vegas, qui se déroulera les week-ends jusqu’en novembre. Pas étonnant qu’elle puisse se permettre un démontage de 58 millions de dollars.

Stallone est surtout connu pour avoir créé la franchise, qui a débuté avec un film co-écrit et interprété par lui-même en 1976. Il y a eu cinq autres films dérivés entre 1979 et 2006. Il a également repris le rôle de Rocky Balboa en 2018, qu’il a également co-écrit.