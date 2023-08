Aaron Rodgers a la maison la plus chère parmi les joueurs de la NFL

Peut-être que c’était le service cellulaire.

L’ancien quart-arrière de Green Bay, Aaron Rodgers, a déclaré que la raison pour laquelle il n’avait pas retourné les appels du directeur général des Packers, Brian Gutekunst, était un service cellulaire inégal.

« Les gens qui me connaissent, j’ai la chance de vivre dans une belle maison », a déclaré Rodgers après avoir été échangé aux Jets de New York. « Le seul inconvénient est que j’ai un service cellulaire très limité. Si tu veux me joindre, j’ai besoin de voir ton visage. Tu dois me FaceTime.

Betting.com a récemment analysé le coût des maisons actuelles des athlètes les plus riches de la NFL, pour révéler quelles stars possèdent les biens immobiliers les plus chers et combien ils valent au pied carré.

Rodgers est le joueur de la NFL avec la maison la plus chère. Sa maison à Malibu, en Californie, coûte 28 millions de dollars et 6 040 dollars le pied carré.

Alors peut-être, juste peut-être, il n’a pas pu trouver un endroit à l’intérieur de son manoir pour se connecter avec Gutekunst.

Rodgers, le 24e choix du repêchage de la NFL en 2005, entame sa 19e saison dans la NFL. À ce jour, ses revenus de carrière sont de 305,6 millions de dollars.

Le quart-arrière des Broncos de Denver, Russell Wilson, occupe la deuxième place parmi les joueurs de la NFL avec une maison d’une valeur de 25 millions de dollars. La maison de Wilson à Denver – qui mesure 20 060 pieds carrés – est la plus grande propriété du classement des 10 meilleurs de la NFL.

Tom Brady arrive à la troisième place, alors que le quart-arrière à la retraite a acheté une propriété de 25 millions de dollars et un terrain environnant à Miami, en Floride. Brady l’a ensuite démoli pour faire place à un tout nouveau manoir de 17 000 pieds carrés.

LeBron James est le joueur de la NBA avec la maison la plus chère. Sa maison de 36,8 millions de dollars à Los Angeles abritait autrefois Kathryn Hepburn.

Le joueur des Los Angeles Clippers Russell Westbrook se classe deuxième parmi les joueurs de la NBA avec un manoir de style ferme moderne de 33 millions de dollars à Los Angeles qu’il a acheté en 2022.

James est également à la troisième place avec une « seconde » maison de 24,5 millions de dollars, qui se trouve également à Los Angeles.