À l’intérieur d’une résidence de grande hauteur de 7,2 millions de dollars près de Madison Square Park avec vue sur les toits de Manhattan

À la fin du 19ème siècle, l’élite de Manhattan vivait en grande partie dans des brownstones toniques autour de Madison Square Park. Le quartier reste une adresse prisée, avec un gratte-ciel en verre redéfinissant la vie de luxe à proximité de l’espace vert historique de 6,2 acres.

Il n’y a que 83 copropriétés, deux par étage, dans la tour de verre Madison Square Park, au 45 East 22nd Street. Le bâtiment Midtown, achevé en 2017, a une base en granit (pour correspondre aux bâtiments d’époque au niveau de la rue) et s’élargit à mesure qu’il s’élève à 777 pieds dans les airs.

Aujourd’hui, l’une des résidences, la 46-A, est sur le marché pour 7,2 millions de dollars.

Dans cette résidence dotée d’un ascenseur semi-privé, les parois vitrées du sol au plafond offrent une vue à 360 degrés sur la ville 24h/24 et 7j/7. La grande pièce d’angle de 32 pieds de la maison avec des plafonds de 10 pieds donne sur des monuments tels que l’Empire State Building, le Chrysler Building, le Flatiron Building, la tour de l’horloge au 1 Madison Avenue, l’Hudson River et plus encore. La conception ouverte de la pièce se compose d’un salon qui mène à la salle à manger et à la cuisine, qui présente des armoires personnalisées conçues par Molteni et des appareils électroménagers de Sub-Zero et Miele.

La maison de 2 490 pieds carrés comprend trois chambres. La chambre principale, qui offre des panoramas sur le centre-ville et le fleuve Hudson, et les deux autres disposent d’une salle de bains privative. Chaque salle de bain est équipée d’une douche surdimensionnée, d’une double vasque, de planchers chauffants radiants et d’une baignoire située près des fenêtres. Il y a aussi une buanderie et un bar avec évier.

Les équipements de style de vie de la tour comprennent un centre de remise en forme, une salle de jeux pour enfants, une bibliothèque et un club au 54ème étage avec vue sur la ville.

Le bâtiment a été conçu par Kohn Pedersen Fox et Golden et Hill West Architects. Les intérieurs ont été conçus par l’équipe de Martin Brudnizki, né à Stockholm.

L’agent inscripteur Chris Fry considère un acheteur potentiel comme « soit une petite famille, soit un couple démissionnaire à la recherche de vues spectaculaires », a-t-il déclaré dans un e-mail. «Je recommanderais fortement une projection nocturne pour apprécier le panorama.»

Madison Square Park était habité par le peuple Lenape dans les années 1600. En 1811, c’était le plus grand espace public de Manhattan. Un siècle plus tard, le parc arborait le premier sapin de Noël public aux États-Unis. Le parc, doté d’un jardin public, d’une aire de jeux, d’un musée en plein air et d’un parc à chiens, offre aux citadins un sanctuaire au sein de Manhattan.

