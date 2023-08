À l’intérieur d’une maison colorée de la Silicon Valley qui est éclaboussée de rose Barbie

L’influence mondiale de Barbie est là pour rester. Beaucoup sont récemment influencés par la poupée jouet emblématique grâce au film à succès de l’été, réalisé par Greta Gerwig et mettant en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling qui est sorti en salles en juillet. La sortie bourdonnante inspire la mode des tapis rouges et même la décoration intérieure.

L’architecte d’intérieur californienne Kendall Wilkinson a créé la maison de rêve Barbie d’un client avec un salon de couleur rose Barbie, des touches de meubles roses et des textiles avec des touches de couleur inattendues. La maison – et l’utilisation du rose – a été conceptualisée des années avant que Barbie ne récupère les médias grand public et qu’il n’ait fallu cinq ans pour la construire. Il a été achevé à la fin de l’été 2022, mais ne pourrait pas être plus tendance.

La maison de 15 000 pieds carrés sur deux niveaux de la Silicon Valley présente un ranch californien et une architecture artisanale et comprend un pool house et une salle de bains avec piscine. Wilkinson, qui a conçu des maisons de luxe aux États-Unis et au Mexique pendant plus de 30 ans, est connue pour son utilisation raffinée de la couleur dans ses projets.

« Nous aimons présenter à nos clients des éléments, des matériaux, des couleurs, des motifs et des plans de conception qui poussent leur esthétique », m’a-t-elle dit. « La majesté de notre environnement naturel influence fortement nos choix de couleurs, et nous gravitons autour des bleus et des violets. En tant que natif de NoCal, je suis habitué aux nombreux mois de pluie, de brouillard et de températures plus froides, ce qui rend la couleur si attrayante car elle évoque la vitalité et équilibre les moments où Carl, le brouillard, arrive et nous couvre. Et pendant de nombreuses années, il n’y a pas eu une seule couleur que nous avons hésité à utiliser. Cependant, ce projet est l’un de nos plus audacieux, stratifiés et dynamiques et est devenu l’un des favoris de tous les temps de ma carrière.

Wilkinson dit que les propriétaires de cette maison aiment la texture, le motif et le rose et ont chargé le designer d’incorporer des couleurs vives d’une manière ou d’une autre. Il y avait plus de 30 couleurs de peinture utilisées dans toute la maison.

« Le salon rose se démarque vraiment, et lorsque nos clients ont vu ce que nous faisions, ils étaient vraiment ravis de cocooner tout l’espace de vie en rose bonbon laqué brillant », déclare Wilkinson. « Elle ne s’attendait pas à ce que nous soyons aussi audacieux, mais elle a adoré la façon dont le mélange de pièces vintage et antiques fonctionnait si bien avec les nouveaux meubles personnalisés et sculpturaux. Cela crée un équilibre et cette belle conversation entre les éléments : brillant contre mat, ancien contre nouveau, solide contre motif, etc. C’est gai, lumineux et inattendu, rappelant une boîte à bijoux.

La pièce est ornée d’un tableau de Dylan Vandenhoeck, d’une paire de canapés de Kimberly Denman, d’un canapé en velours bleu marine Zimmer + Rhode et d’une table basse en pierre personnalisée de 1stDibs. Pendant ce temps, les chaises pivotantes du Studio Van Den Akker offrent une contre-note plus douce et s’assoient magnifiquement sous un lustre en laiton de Remains Lighting. En plus du salon animé, d’autres pièces remarquables incluent la salle à manger formelle bleue; hall d’entrée, avec un beau papier peint représentant le ciel et l’océan ; le garde-manger; la salle de télévision; et le pool house et la salle de bain de la piscine.

« Les espaces de divertissement sont conçus pour créer un effet ‘wow’ », dit-elle. “La salle à manger a des appliques en verre de Murano vintage, tandis que l’entrée est meublée de chaises longues Vladimir Kagan provenant de Holly Hunt et d’un lustre tropical de Future Perfect, pour n’en nommer que quelques-uns.”

Bien que cette utilisation de couleurs vives soit souvent risquée, Wilkinson insiste sur l’importance de l’équilibre. Elle dit que les couleurs choisies doivent avoir une relation avec tous les matériaux, tissus, revêtements muraux, accessoires et éclairage. Le concepteur dit également que le plan de conception doit être cohérent et que tous les éléments doivent fonctionner les uns avec les autres. Quant à l’inspiration de Barbie, il s’avère que le moment était purement fortuit.

« Le propriétaire n’a pas été directement inspiré par Barbie pour les couleurs de la maison », explique Wilkinson. « Mais il est difficile d’ignorer l’influence de Barbie à travers 64 ans et de nombreuses générations de jeunes filles et de femmes et a influencé l’amour féminin de tout ce qui est rose. »